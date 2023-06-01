С 2025 года Молдова, согласно европейским стандартам, перейдёт на измерение природного газа в киловатт-часах (кВт*ч) вместо кубических метров. Как уточнил глава Moldovagaz Вадим Чебан, измерение природного газа в кВт*ч законодательно введено ещё с 2019 года, но пока оно используется при сделках по экспорту-импорту.
Для доработки нормативной базы расчёта потреблённой энергии конечными потребителями в Национальное агентство по регулированию в энергетике должны обратиться основные участники газового рынка Молдовы: Moldovagaz и Energocom, а также газотранспортные компании Moldovatransgaz и Vestmoldtransgaz, пишет yellowpages.md.
По словам Чебана, измерение в кВт*ч позволяет вести более точный, справедливый учет газа. В частности, кубический метр газа содержит различное количество энергии в зависимости от его состава, температуры сгорания, давления. «Ранее Молдова получала газ только от одного поставщика из Российской Федерации, сейчас источники варьируются, нередко в республику поступает смесь газов, то есть состав одного кубометра может отличаться в зависимости от того, из какой он партии», — написал глава компании в соцсети. Он добавил для BP, что для Молдовы переход на новую систему учета как раз подходящий, именно потому что газ поступает из Румынии, Греции, Украины и России, то есть из разных источников.
Также он добавил, что Румыния переходила на новую систему учета газа в течение пяти лет.
Новая методика расчета предусматривает оплату не за объем, а за энергию, которая вырабатывается при сжигании природного газа в киловатт-часы. При этом для потребителей процесс сдачи показаний не изменится, они, как и раньше, будут приниматься в кубических метрах, так как все приборы измерения (счетчики) показывают данные в кубических метрах, а в ближайшее время замена всех счетчиков по всей стране не представляется возможной, добавил Чебан.
Он привел несколько сценариев вычисления потребленной энергии, которые используются за рубежом:
1. Начисление происходит по зональному принципу. Операторы газораспределительной системы делят страну на зоны с разными для каждой коэффициентами теплотворности, зависящими от маршрута транспортировки и качества газа. В этом случае потребителя извещают к какой зоне относится его домохозяйство и каков для него коэффициент;
2. Для всей страны вводится единый, средневзвешенный коэффициент теплотворности. В этом случае действует принцип солидарности. Чтобы получить потребление в кВт*ч, кубометры умножаются на коэффициент теплотворной способности. В среднем 1 м³ ≈ 10,55 кВт*ч.
В обоих случаях в платежных квитанциях указывается потребленный объем газа в кубометрах и его эквивалент в кВт*ч. Унификация систем измерения потребленной энергии позволит, к примеру, сравнить, чем дешевле отапливать дома — газом или электроэнергией.