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Молдова намерена подписать соглашение со странами EFTA

Молдова намерена подписать соглашение со странами EFTA

Премьер Молдовы Дорин Речан отправился с трехдневным визитом в Швейцарию и Лихтенштейн, в ходе которого подпишет соглашение о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). Об этом сообщил в воскресенье глава пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ.

"Премьер-министр Дорин Речан совершает рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию с 25 по 26 июня и Княжество Лихтенштейн с 26 по 28 июня. Во вторник премьер-министр Дорин Речан и вице-премьер Дмитрий Алайба примут участие в подписании со странами EFTA соглашения о свободной торговле", - написал Водэ в Telegram-канале кабинета министров.

Молдова в ноябре 2017 года подписала совместную декларацию о сотрудничестве со странами, входящими в Европейскую ассоциацию свободной торговли, через полгода после этого было принято решение приступить к переговорам о присоединении республики к этому объединению. По словам Водэ, в Вадуце у Речана запланированы переговоры с премьером Лихтенштейна Даниэлем Ришем, а в Цюрихе он обсудит с представителями корпорации Google вопросы расширения сотрудничества с органами власти и бизнес-средой Молдовы, передает ТАСС.

Во вторник, после подписания соглашения премьер Молдавии примет участие в приеме у князя Алоиза де Лихтенштейна.

Ассоциация EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария. Ранее президент Молдовы Майя Санду обратилась к европейским партнерам с просьбой открыть свои рынки для молдавских товаров. В своем обращении она отметила, что республика испытывает проблемы с экспортом своих товаров на традиционные рынки стран СНГ из-за конфликта на Украине
  • Сегодня, 21:21
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