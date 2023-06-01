В июне 2023 года четыре министерства (энергетики, финансов, окружающей среды и труда и социальной защиты) правительства Республики Молдова и Французское агентство развития (ФАР) подписали в ходе официального мероприятия Меморандум-соглашение, направленный на оказание поддержки в реформе энергетического сектора Республики Молдова.
Рассчитанная на 6 лет инициатива открывает возможность продвигать внедрение Займовой программы, основанной на энергетической политике, и нацелена на оказание энергетическому сектору Республики Молдова поддержки с учетом перспектив страны на вступление в Европейский Союз. В частности, упор будет сделан на инвестициях в энергетическую инфраструктуру, энергетическую эффективность зданий, развитие возобновляемой энергии, защиту потребителей, окружающую среду и климат.
Программа начнется в 2023 году и будет осуществляться в течение ближайших шести лет.
В ее рамках обеспечат:
- займы на концессионных условиях, предоставляемые ФАР (первый транш в размере 40 млн евро в 2023 году), отчисление которых будет увязано с внедрением оговоренных реформ,
- программу технической помощи, финансируемую за счет безвозмездно предоставляемых средств в размере 5 млн евро, которые выделят через Инвестиционную платформу соседства Европейской комиссией.
Цель данного гранта:
— поддержать министерства и публичные учреждения РМ в деле внедрения и мониторинга реформы. Управлять Программой технической помощи будет Expertise France
— вспомогательное подразделение группы ФАР по техническому сотрудничеству.
Программа предоставит: - поддержку в деле планирования реформ в энергосекторе; - упрощение процесса привлечения технической экспертизы, необходимой для внедрения реформ; - содействие в устранении препятствий в деле достижения изменений за счет непрерывного и последовательного политического диалога; - бюджетную поддержку на концессионных условиях по итогам успешного осуществления этапа реформы.
Расширенная поддержка Группы ФАР в энергетическом секторе Республики Молдова стала оказываться с 2022 года и началась с финансирования технического сотрудничества между предприятием Moldelectrica и французским транспортным и системным оператором RTE с целью упростить интеграцию в европейскую электроэнергетическую сеть. ФАР также будет сотрудничать с ПРООН Молдова для оценки первого этапа Фонда снижения энергетической уязвимости.
Посол Франции в Республике Молдова Грэм ПОЛЬ заявил: «Это конкретный пример углубления технического и финансового сотрудничества между Францией и Республикой Молдова. Предоставляя такую краткосрочную и среднесрочную поддержку, Франция как часть Команды Европа способствует укреплению энергетической безопасности и устойчивости Республики Молдова».
«Долгосрочный подход данной программы сотрудничества важен, а техническая поддержка поможет Республике Молдова на ее пути к вступлению в ЕС и в деле реформирования энергетического сектора», — добавил министр энергетики Виктор ПАРЛИКОВ.
«Мы очень рады, когда государства ЕС, такие как Франция, присоединяются к европейским институциям для оказания поддержки евроинтеграционному пути Республики Молдова и, прежде всего, для того, чтобы помочь стране стать экологичнее. Эта инициатива Команды Европа нацелена на то, чтобы направить Республику Молдова к созданию благоприятной среды для инвестиций в реформу возобновляемой энергии», — отметила глава Отдела сотрудничества Делегации ЕС в Республике Молдова Магдалена Мюллер-Ури.
Сотрудничество между Группой ФАР и Республикой Молдова налажено недавно, однако оно приносит плодотворные результаты. В феврале 2022 года Группа открыла свой офис в Кишиневе. Группа поддерживает сближение с Европейским Союзом и является одним из первых двусторонних кредиторов Республики Молдова. Группа ФАР профинансировала исследования и техническую поддержку посредством грантов, предоставляла бюджетную поддержку в области энергетики, окружающей среды и транспорта, оказывала содействие организациям гражданского общества. Proparco —– вспомогательное подразделение группы ФАР по частному сектору — поддерживает развитие малого бизнеса, тогда как Expertise France в качестве агентства по технической помощи Группы ФАР осуществляет деятельность в области борьбы с отмыванием денег, прозрачности и доступа к правосудию.
В ходе мероприятия наряду с подписанием Меморандума прошли и двусторонние встречи на темы энергетики, облесения и орошения, нацеленные на углубление сотрудничествамежду Республикой Молдова и Группой ФАР.
О Группе Французского агентства развития:
Группа ФАР способствует внедрению политики Франции в области устойчивого развития и международной солидарности. Группа включает Французское агентство развития (ФАР), которое финансирует госсектор, организации гражданского общества, исследования и профессиональную подготовку; ее подразделение Proparco занимается частным сектором;
Expertise France — агентство по техническому сотрудничеству. Группа финансирует, поддерживает и ускоряет необходимый переход к более справедливому и устойчивому миру.