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УЕФА одобрил проведение еврокубков в Тирасполе
«Шериф» снова будет проводить еврокубковые матчи на домашней арене в Тирасполе. Об этом сообщает официальный сайт приднестровского клуба. Разрешение подтвердил УЕФА.
На своем последнем заседании исполнительный комитет УЕФА обсудил совместный запрос ФК «Шериф» и ФМФ (Федерации футбола Молдовы) с просьбой вернуть матчи еврокубков на Главную арену в Тирасполе.
«В итоге, благодаря усилиям руководства клуба и Президента Федерации футбола Молдовы Леонида Олейниченко, матчи еврокубков возвращаются в Тирасполь», - отмечает пресс-служба «желто-черных».
В сообщении также говорится, что «окончательное решение по каждому туру квалификации будет принимать УЕФА в зависимости от ситуации».
«Шериф» стартует в квалификации Лиги чемпионов 12 июля.
Первым матч приднестровский клуб проведет на выезде против румынского ФК «Фарул».
Ответный поединок должен состояться 18 июля. Ранее сообщалось, что его место проведения – кишиневский «Зимбру».
- Сегодня, 07:21
- DTV
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