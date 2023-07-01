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УЕФА одобрил проведение еврокубков в Тирасполе

УЕФА одобрил проведение еврокубков в Тирасполе

«Шериф» снова будет проводить еврокубковые матчи на домашней арене в Тирасполе. Об этом сообщает официальный сайт приднестровского клуба. Разрешение подтвердил УЕФА.

На своем последнем заседании исполнительный комитет УЕФА обсудил совместный запрос ФК «Шериф» и ФМФ (Федерации футбола Молдовы) с просьбой вернуть матчи еврокубков на Главную арену в Тирасполе.

«В итоге, благодаря усилиям руководства клуба и Президента Федерации футбола Молдовы Леонида Олейниченко, матчи еврокубков возвращаются в Тирасполь», - отмечает пресс-служба «желто-черных».

В сообщении также говорится, что «окончательное решение по каждому туру квалификации будет принимать УЕФА в зависимости от ситуации».

«Шериф» стартует в квалификации Лиги чемпионов 12 июля.

Первым матч приднестровский клуб проведет на выезде против румынского ФК «Фарул».

Ответный поединок должен состояться 18 июля. Ранее сообщалось, что его место проведения – кишиневский «Зимбру».
  • Сегодня, 07:21
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