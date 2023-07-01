Dnestr.TV

 
0

Как выращивать огурцы, чтобы они не горчили

Как выращивать огурцы, чтобы они не горчили

Агроном Василий Яковлев рассказал, почему огурцы на грядках иногда становятся горькими. Вкус овоща напрямую связан с условиями выращивания продукта.

В корневой системе из-за стресса, которое испытывает растение во время роста, накапливается вещество кукурбитацин. Это может происходить из-за сильных перепадов температуры, из-за жары, садовых вредителей, недостатка влаги или слишком глинистой почвы, сообщает mir24.tv

Важно защищать овощи от холода и резких изменений температуры. В ночное время теплицу нужно закрывать, а при выращивании в открытом грунте – укрывать грядки защитным материалом.

От палящего солнца огурцы тоже нужно защищать с помощью навесов или зеркальной пленки.

Самое важное условие – своевременный полив, особенно в засушливые периоды. Огурцы нужно поливать теплой водой из расчета литр воды под каждый куст. Это избавит растения от стресса и улучшит вкусовые качества урожая. Сохранить увлажненность, если рядом нет кустов, поможет мульчирование.

Не стоит забывать и про подкормку огурцов, но важно не нарушать пропорции и не переусердствовать с азотными подкорками. Высокое содержание азота в почве также способствует горькому вкусу выращенных плодов, пишут «Аргументы и факты».
  • Сегодня, 11:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна