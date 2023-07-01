Кабачки очень полезны для организма. Богатый витаминно-минеральный состав и свойства делают их прекрасным и необходимым продуктом для правильного питания. Они прекрасно усваиваются организмом, и для их употребления почти нет противопоказаний: их можно и нужно есть детям, беременным женщинам, больным, ослабленным и пожилым людям.
Немного истории
Большинство учёных считает, что кабачки появились в Центральной Америке – там их выращивали уже около 5000 лет назад. Привезли их в Европу, конечно, уже в XVI веке, после открытия Колумба, как и многие другие овощи, растения и фрукты.
Однако есть ещё одна версия появления кабачков – вернее, легенда, очень красивая и даже романтическая. Она повествует о том, что кабачки были подарены богами индийским женщинам, ожидавшим возвращения своих мужей из плавания на берегу океана.
Тысячи лет назад на побережье Индийского океана жило племя рыболовов: рыба обеспечивала их существование и благополучие. Когда мужчины уходили на своих маленьких лодках в океан, женщины на берегу ждали и молили богов об их благополучном возвращении.
Однажды, устав ждать и измучившись от голода, они попросили богов дать им в пищу плод, который был бы таким же нежным, как мякоть рыбы, и мог расти на земле. Ещё они просили, чтобы плод напоминал вкус моллюсков и крабов, цветом был похож на море в лунную ночь, а его кожица была прочной, как черепаший панцирь. И тогда боги дали женщинам кабачки.
Конечно, можно сказать, что кабачки вовсе не напоминают вкус крабов, однако мы знаем далеко не все их сорта, а в сочетании с другими продуктами и натуральными приправами свежие кабачки настолько вкусны, что одной их порции всегда не хватает.
Где именно появились кабачки, для нас не так важно: сегодня их выращивают везде, а в Россию они попали именно из тех стран, которые для нас считаются южными – Турции и Греции, и случилось это уже в XIX веке.
Богатый состав витаминов и минералов
Вещества, содержащиеся в кабачках, оказывают благоприятное влияние на пищеварение и состояние кожи; в них есть клетчатка и много хорошей структурированной воды – 90-95%; очень мало калорий – от 16 до 24 ккал на 100 г продукта, и богатый витаминно-минеральный состав.
Кроме белков, жиров и углеводов, кабачки содержат органические, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, сахара; витамины: А, Е, С, Н, группы В, РР (никотиновая кислота), бета-каротин; минералы: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо. Полезные свойства
Вкусные и полезные кабачки прекрасно насыщают, но при этом относятся к диетическим продуктам и отличаются ценными лечебными свойствами. Какая польза кабачков для здоровья?
Кабачки не раздражают желудок и кишечник, но мягко стимулируют их работу и заживляют слизистые оболочки, поэтому полезны после желудочно-кишечных операций; обладают мягким мочегонным действием и нормализуют состояние кишечной микрофлоры; помогают организму лучше усваивать белки.
Пищевые волокна этих овощей способны всасывать и выводить токсины, соль, «плохой» холестерин и лишнюю воду, поэтому их рекомендуют употреблять при склонности к отёкам и ожирению.
Лечение кабачками
Всю пользу кабачков люди научились использовать для лечения многих недугов и заболеваний.
Блюда из кабачков помогают как при явных, так и при скрытых отёках. При зашлакованности организма рекомендуется съедать около 200 г кабачков в сутки.
Улучшая секрецию желудка и моторику кишечника, работу печени – в ней восстанавливается гликоген – необходимый нашему организму сложный углевод, кабачки положительно влияют на процесс кроветворения и предупреждают развитие атеросклероза. Полезны кабачки при запорах, заболеваниях сердца и сосудов, сахарном диабете – они содержат легко усвояемый природный сахар.
Кабачки обеспечивают профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, так как содержат много калия и магния – минералов, необходимых для нормального состояния сердечной мышцы.
Содержащееся в кабачках железо улучшает состав крови и её способность удерживать кислород, поэтому человек может легче переносить физические нагрузки.
При застое желчи в печени кабачки помогают её выводить, и облегчают даже течение холецистита. Полезно употреблять кабачки после пищевых и других отравлений: соблюдая восстановительную диету, кабачков в неё следует включать как можно больше.
Благодаря витаминам и антиоксидантам кабачки поддерживают наш иммунитет и замедляют старение организма, однако не следует подвергать их слишком длительной тепловой обработке. Лучше всего быстро тушить или запекать кабачки, не более 10-15 минут, чтобы сохранить в них всю силу полезных веществ и свойств.
Регулярно употребляя кабачки при артрите, можно помочь организму вывести солевые отложения и очистить суставы; при целлюлите кабачки помогут вывести из кожи и тканей лишнюю жидкость; при наружном применении кашицы и сока кабачков кожа осветляется и омолаживается.
Кабачки также помогают уменьшить проявления аллергии, а их семена содержат много полезного жира, и их тоже можно использовать для выведения глистов, как и семечки тыквы.
Блюда из кабачков улучшают состояние больных гепатитом, колитом, атеросклерозом, гипертонией, хроническими заболеваниями почек, подагрой, способствуют улучшению обмена веществ. Целебные свойства для кожи и волос
И конечно, полезные свойства кабачков можно с успехом использовать для улучшения кожи. Кабачки - это прекрасное домашнее косметическое средство, особенно для сухой и загрубевшей кожи. Для масок используется кашица и сок кабачков.
Можно натереть кабачок на мелкой тёрке и смешать с запаренными овсяными хлопьями 1:2, наложить на лицо, а через 20 минут умыться тёплой водой или молоком, но некипячёным. Такая маска больше подойдёт для комбинированной кожи – она хорошо освежит лицо.
При сухой коже можно наложить на лицо тёртую мякоть кабачка, нанесённую на марлю, а можно просто уложить на лицо и шею тонко нарезанные полоски кабачков – они смягчат кожу, вернут ей тонус и обеспечат питание.
Более питательная маска – кабачковый сок с яичным желтком. Растереть один сырой желток с чайной ложкой свежего кабачкового сока, нанести смесь на лицо, а через 20 минут смыть – тёплой, а потом холодной водой.
Если втирать сок кабачков в кожу головы перед мытьём, то можно улучшить состояние волос и замедлить появление седины.
Как едят кабачки
В кулинарии предпочтительнее молодые кабачки – они нежнее и вкуснее зрелых, а готовятся очень быстро. Как едят качабки? Их тушат, запекают, жарят, фаршируют, готовят из них икру, оладьи, салаты, рагу и другие блюда. С молодых кабачков, в отличие от зрелых плодов, не надо срезать кожицу, и семена удалять тоже не надо.
В салаты добавляют сырые или слегка (несколько минут) отваренные кабачки. Их нарезают тонко, и смешивают с луком, помидорами, зеленью, сладким перцем.
Запекать кабачки можно в сметане, сливках или соусе бешамель – майонез использовать не стоит, так как он вообще несовместим со здоровым питанием.
При отваривании и тушении кабачков следует наливать совсем немного воды – на самое дно посуды, так как они дают много ценного сока.
Кабачковая икра – очень простое, но сытное и полезное блюдо. Благодаря кабачковой икре многим жителям нашей страны удавалось оптимизировать свой рацион во времена тотального дефицита, особенно обострившегося к концу 80-х – началу 90-х годов прошлого века - ведь для её приготовления достаточно добавить к протёртым тушёным кабачкам соль, нехитрые специи и растительное масло.
Кабачки можно готовить на пару – их вкус будет очень нежным, добавлять в каши и запеканки.
Свежий сок кабачков можно пить натощак, по утрам – он может являться частью полноценной растительной диеты.
Из семечек кабачка делают масло, напоминающее тыквенное – оно тоже богато витаминами, антиоксидантами и минералами.
Есть очень маленькие кабачки – например, молодые цуккини; они не больше пальца величиной, поэтому их готовят, не разрезая: жарят в масле, отваривают и поливают соусом чатни, в состав которого входят острый перец, пряности, сок лимона, кислые фрукты, кокос, имбирь и орехи.
Именно так готовят кабачки в Индии, а подают к рыбе и креветкам, возможно, с благодарностью вспоминая тех самых женщин, что когда-то попросили эти вкуснейшие плоды у богов.