Офицеры и солдаты Национальной армии Молдовы будут носить новую форму и знаки отличия. Законопроект об изменении обмундирования военных подготовило министерство обороны РМ.
В ведомстве объяснили необходимость смены военной формы «обстановкой в области региональной безопасности в результате пересмотра пользы использования индивидуальной экипировки бойцов, исходя из уроков украинской армии», передает newsmaker.md.
В то же время изменение военной формы обеспечит более высокую степень оперативной совместимости с западными стандартами: армиями стран НАТО и ЕС.
Переход на новую экипировку будут осуществлять поэтапно, по мере исчерпания имеющихся запасов экипировки.
Что касается новых знаков отличия, то их введут в пользование в течение 3 месяцев с момента утверждения проекта.