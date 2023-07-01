Dnestr.TV

 
0

Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы

Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы

Офицеры и солдаты Национальной армии Молдовы будут носить новую форму и знаки отличия. Законопроект об изменении обмундирования военных подготовило министерство обороны РМ.

В ведомстве объяснили необходимость смены военной формы «обстановкой в области региональной безопасности в результате пересмотра пользы использования индивидуальной экипировки бойцов, исходя из уроков украинской армии», передает newsmaker.md.

В то же время изменение военной формы обеспечит более высокую степень оперативной совместимости с западными стандартами: армиями стран НАТО и ЕС.

Переход на новую экипировку будут осуществлять поэтапно, по мере исчерпания имеющихся запасов экипировки.

Что касается новых знаков отличия, то их введут в пользование в течение 3 месяцев с момента утверждения проекта.

Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выглядеть новая форма военных Молдовы
  • Сегодня, 09:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • Саммит прошел, а долги остались
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • Саммит прошел, а долги остались
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна