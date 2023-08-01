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Творчество Семена Когана

Творчество Семена Когана
Фото: открытые источники

Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлена уникальная возможносмть ознакомиться с рассказами, которые вошли в новую книгу писателя "Здрасьте, это мы. Юмор из нашей жизни".

МОЯ ЭМИГРАЦИЯ

Мне часто говорят:" Вот вы приехали в Германию. Как себя здесь чувствуете?
-По-разному,- отвечаю . -Иногда хорошо, иногда- очень хорошо, а иногда- просто
замечательно !
-А по старому дому не скучаете?
-Очень,- признаюсь,- скучаю!
-Почему не возвращаетесь?
-Тогда по новому дому скучать буду !
Некоторых такой ответ не устраивает, и они продолжают:
- Значит уже тут чувствуете себя, как дома?
-К сожалению,- объясняю,- чувствовать себя так не могу, пока у меня не все дома. Рядом нет ни друзей, ни родных, ни близких. Да и сам порой ощущаешь себя чужим, а потерянным. То есть и дома не все.
Но жизнь продолжается. Появляются новые контакты, проблемы, неожиданные друзья, к примеру, подходит ко мне уличный знакомый и говорит:
-У тебя день рождения. Что бы такое подарить, чего еще не было?
Мне сразу приятно стало. Вот, думаю, настоящий человек и эмигрант.
-Подари,- говорю,- мне, пожалуйста, "Мерседес". У меня никогда "Мерседеса" не было.
Как и положено, за бутылкой побежал, жду нового друга, а его все нет и нет, хоть сто раз повторяй "ДА!"
"Почему,- думаю,- если для него встреча со мной- праздник?"
На следующий день, когда он мне этот праздник испортил окончательно, я ему прямо сказал:
-Почему же ты, козел эмигрантский, на день рождения не пожаловал? Я же специально за бутылкой бегал, картошечку с селедочкой приготовил. Под шубой. Не пожалел ради этого даже шубу жены!
-А я решил,- заявил он,- что ты с бутылкой не добежал!
Вот как рвутся контакты, когда не так тянутся!
А вообще-то я легко с людьми схожусь. В магазинах ко мне нередко пожилые дамы обращаются:
-Как вы думаете, молодой человек, эти штаны мне к лицу?
А я смотрю на них и думаю:"Вам, родимые, уже пора лицо к штанам примеривать''.- Хотя, если честно, сообразить не могу, почему штаны к лицу
подбирают, а не к противоположному месту? Не на лицо же их, в самом деле, натягивать.
Но зато социальные работники ко мне все время в друзья набиваются. Постоянно чем-то интересуются. Окружают меня вниманием.
-Как вы себя чувствуете, херр Ромашкин?- Это у меня фамилия такая цветочная, хотя цветов от них не дождешься.- Не надоело ли вам еще дома околачиваться? Не желаете ли немного поработать?
-Конечно, отвечаю. - Все ночи напролет об этом мечтаю!
- Почему же не работаете?
-Так ночей не хватает. Как только начинаю серьезно мечтать, рассветает! Что делать-то надо?
-То, что все делают, херр Ромашкин!- И посылают меня! Я, естественно, иду.
Прихожу в солидную организацию, интересуюсь:
-Вам директор не нужен? Я из социального ведомства. Меня к вам бросили на усиление.
А они не врубаются.
- Ну, директором! Чтобы здесь руководить!
-А..а..,- соображают.- Нам и ваше социальное ведомство не требуется.
С дюжину предприятий обошел, и только на одном заявили: "Приходите?"
Вот что значит, когда своего добиваешься! Взял и пришел. А они внимательней присмотрелись ко мне и заявили: "Уходите! У вас волосы не в том месте растут!"
-При чем тут волосы?- не включился я.
-Чтобы отбрить вас по-настоящему, в случае чего!
Я обо всем честно в социале рассказал , немцы не любят, когда факты искажаются, так они меня не поняли.
-Почему,- спрашивают,- сразу в директора рветесь? У нас иногда и кресло министра освобождается. - Думали, что я шучу или специально себя
разукрашиваю. А ведь я в прошлой жизни, как и многие наши эмигранты, зам.
директора работал, мы директором называли мастера производственного участка.
Вот и хочется с годами расти, до приличной должности дорасти, перспективе соответствовать. Не зря же утверждают: на Западе- неограниченные возможности.
Надо только найти, где их не ограничивают. И социал меня в этом деле поддерживает!
-Ищите,- говорят,- херр Ромашкин, чтобы не получилось так, что мы вас будем искать!
Я, понятное дело, стараюсь! А в свободное от стараний время, новую жизнь осваиваю. Но в магазины ходить противно. Тут же все есть, чего тебе не надо.
Помню, зашел впервые в супермаркет, так ко мне дамочка шустрая подбежала, из себя вся неотразимая такая..ой..ой..ой.. И сразу лопочет:
-Вас кан их фюр зи тун?-Мол, что я для вас могу сделать?
Я просто ошалел. Что, думаю, она может сделать, если я сам для себя ничего сделать не могу? Ремонт в моей квартире она сделать не может. Друзей моих из России пригласить не может. И даже купить мне билет до Ямайки и обратно не может. Зачем тогда интересоваться, лицемерить, пыль в глаза пускать, ветер делать, человека дезорентировать? А дамочка решила, что я не расслышал и дальше пристает: "Вас как их фюр зи тун?" Вежливая касатка оказалась.
Я думаю:''е...моё... Чё ей от меня, собственно, надо? Наверно, сообразила, что я не местный пока, вот и вымораживает до полного замораживания.''
Ладно, думаю, если хочет, выдам я ей свое желание.
-Сделайте,- говорю,- для меня сто евро! - Гляжу, физиономия ее сразу осунулась, скособочилась, не сообразит, как от меня дешевле отделаться.
А я радуюсь: больше трепаться не будет!
А она вдруг достает купюру, настоящую, я их сразу по запаху определяю, и мне протягивает. Наверно, решила, что у меня не хватает. Это как же надо не любить нашего брата, чтобы относиться к нему, как сестра милосердия? Если хочешь человеку действительно помочь, не обижай его непотребной мелочью. Дай хотя бы лимон или серьезную зелень, чтобы все видели: ты не зеленый , и тебе, блин, в натуре верят!
Я с тех пор жену в магазины посылаю. Она в немецком вообще- ни бени-мени...
И когда ее спрашивают: "Вас кан их фюр зи тун?" Прямо отвечает:'' Иди ты"... И ко мне посылает, чтобы еще хотя бы сотню попросил к той, которую я, так уж и быть, взять соизволил…
Мне лично здесь нравится по докторам ходить, даже если они не докторихи.
Пришел как-то к урологу, к немецкому, между прочим, а не к нашим русским профессорам, которые любыми рекламами пытаются тебя к себе притянуть за
наличный расчет на личной показухе, а он говорит: "У вас, простите за выражение, херр уважаемый, геморрой запущенные!"- Я, естественно, сразу не сообразил и говорю:
-Никто его никуда к себе не запускал. Наверно, сам нахально пробился. Нас же раньше никто за людей не держал. Вот и всякая мура в нас и пробивалась.
Он, конечно, не понял, что я в виду имею. Они же тут со своим загнивающим капитализмом только снаружи портились. И предлагает:
-Надо все исследовать. Только не дергайтесь и думайте о прекрасном.
"Наверно, это и прекрасно,- думаю,- что такие образованные, интеллигентные высококультурные, обаятельные иностранные специалисты даже нашему
эмигранту в одно место заглядывают и при этом в другое не посылают! А с другой стороны: это же как надо не любить царское самодержавие, чтобы вот так, запросто доверить заморским эскулапам свое самое дорогое и престижное место?
Или явился я как-то к стоматологу. Ничего ему не обещал, про состоятельных родственников не обманывал, наоборот, сразу объяснил, откуда приехал, куда не возвращаются, во всяком случае, добровольно. Так он все равно пытался мне в рот посмотреть. Я ему и язык высовывал, и зубы показывал, и физиономии строил, а он не обижается. Не зря, видно, говорят, что клиент тут - король1 А будешь королем, сразу почувствуешь: не королевское это дело- быть клиентом!
А еще я люблю в лотерею играть и в разные розыгрыши. Раньше мы тоже, вроде, играли. Но всегда выигрывала партия и родное советское правительство.
В Германии всяких лотерей и розыгрышей- море, но теплое, и все хотят в нем искупаться. Всем сулят поездки и подарки, в крайнем случае -регулярные
передачи, если не получится выйти сухим из воды.
Запомнился один антиалкогольный розыгрыш.
-Как вы себя будете чувствовать,- спрашивают,- если выпьете бутылку водки?
Очевидно, вопрос был рассчитан на наших людей. И потому следовало выбрать правильный ответ из трех: хорошо, очень хорошо, уже ничего не чувствую.
Я ответил: очень хорошо! И не угадал.
Позже мне объяснили:
-Если человек выпил бутылку водки, очень хорошо он себя чувствовать не сможет. Не хватает второй бутылки!
После такого ответа я специально бутылку оприходовал, чтобы лично убедиться.
И понял: никто правильно не угадал. Чтобы очень хорошо себя чувствовать, нужна рядом подруга...с новой бутылкой.
В конце концов я и в лотерее разочаровался.
Конечно, эмиграция на первый взгляд- вещь простая. Но если долго смотреть, можно не только зрение потерять, но и что-то разглядеть.
Решил я языком заняться. А училка интересуется:
-На каком языке, херр Ромашкин, вы дома разговариваете?- Будто дома я нелегальные курсы немецкого организовал, то есть изучаю язык по-черному. Я
сразу сообразил: криминал ищет. Или заграничного шпиона, как нас раньше учили, когда в Германию не пускали. Поэтому честно ответил: на японском мы
дома разговариваем. Когда жена спрашивает:" Ты убрал в квартире-то паразит?
Я отвечаю: Ты -таки убирай сама-то! Натура-то, не дура-то! Не дури-то!
И теперь, когда меня спрашивают: .
- Как у тебя язык, дорогой?
Я прямо отвечаю:
-Подвешен. Но когда лечусь. К немецким врачам редко хожу. Они по-русски не понимают. Даже если и болезни находят, то тоже немецкие.
Друзья удивляются:
-Что ты у них находишъ?
-Больничный!- отвечаю.
-К чему тебе больничный?- не понимают?.- Ты же на предприятии не работаешь.
-Чтобы жена дома работать не заставляла!
А вообще-то я главное понял: житъ в Германии можно, если две вещи соблюдать: не врать и переходить улицу, когда надо. Наши земляки это
прекрасно усвоили. Улицу они не переходят, а переезжают. И уже не врут, хотя и правду не говорят, чаще просто молчат. Решили вы, например, посылку в Россию послать через русскую фирму. О.о..чень крутую! С гарантией- фото получателя. И, представьте себе, доставляют. Нам- неприятности! А в России- ни - фото, ни посылки. Вы пишите возмущенное письмо. Но, как правило, ни привета, ни ответа. Знают ребята: врать в Германии не принято! Зато улицу нам переходят, когда им вздумается. На любой свет!
Или желаете, например, найти себе подругу жизни на несколько дней. По объявлению. В русской газете. Там и телефон указан в трех местах крупными цифрами. Звоните , мол, уважаемый херр, и все херуньи ваши. А где-то внизу, сбоку...ма..а..а..ленькими циферками, с увеличилкой не разобраться, приписано:
минута разговора-1,8 евро! Это в соседний-то город, который с любого бугра невооруженным взглядом увидишь! Когда обычный тариф в сотни раз дешевле.
.Все-таки приятно иметь дело с людьми, которые понимают, что такое любовь и сколько она стоит! Поэтому любому эмигранту иметь дело со своими
соотечественниками- одно удоволъствие! Они помогают всегда быть в форме, не расслабляться. И в то же время, снимают, как рукой, ностальгию! И даже наоборот-
с нашими ребятами начинаешь ощущать ностальгию по современной жизни!
Но случается, что местные обижаются. Мол, их не привечаем, в гости не зовем и вообще стараемся держаться подальше, чтобы не думали: мы ближе. Но если у местных и появляются претензии, то только потому, что не понимают: пока нашим скажешь все, что о них думаешь, на немцев дум не останется.
Меня часто спрашивает: читаю ли русские газеты, смотрю ли русское телевидение? И я честно отвечаю: не читаю и не смотрю!
- Как же вы живете?- удивляются.
-Спокойно,- отвечаю,- живу, когда не употребляю. А услышишь, что за бугром делается, сразу на подвиги тянет: социал зубами рвануть или под соседа большую свинью подложить. А после думаешь: пусть они из России приезжают и сами подкладывают. У них там - опыт! А у меня здесь- семья и порядок!
Конечно, от прошлого не откажешъся. Оно всегда рядом во мне и в тебе. И осваиваем мы тут не столько чужой язык, сколько преобразовываем свой, в
матерном направлении. И чем дальше, тем целенаправленней!
Одна пожилая дама как-то мне поведала:
-Прихожу я в социал, а они меня лечить принимаются. Не выдержала я, заматерилась на нашем родном языке, чтоб они не поняли. И сразу мне легче стало.
А они сразу поняли, с кем дело имеют. И больше не приставали со всякими вопросами:
-Почему, мол, не работаю, на их письма не отвечаю, по терминам не являюсь?
Они почувствовали: не желаю я на их глупые претензии реагировать. Пусть лучше вовремя платят социал! Не потому ли, когда слышишь на улицах, в метро, в магазинах речь наших земляков, понимаешь: им так легко, что легче просто не бывает. Разве толъко - осталось взлететь. И порхать, порхать, порхать отсюда...
Эмиграция- это множество вопросов, которые каждый переносит по-своему. И главное- куда-нибудь их перенести!
Когда мы сюда собирались, постоянно решали: надо ли ехать? И если надо, то сколько времени лучше не ехать? И если лучше не ехатъ, то когда хуже выезжать:
до того, как все отнимут, или после того, что все сам отдашь?
Меня лично много раз предупреждали:
-Там ты будешь человеком второго сорта!
Правда, я никогда в сортности не разбирался, так как меня всю жизнь не столько сортировали, сколько отсортировывали.
Приехал в Германию и сразу спросил:
-А какой вы мне, господа хорошие, сорт дать собираетесь?
-А какой хотите?- интересуются.
-Самый высокий,- требую, набравшись наглости. -Какого еще ни у кого нет!
А они взяли и социальную помощь дали, то есть нашу идеологию на свою материальную базу переложили. По высшему разряду! Где вы видели, чтобы у нас деньги давали, когда ничего не делают? Даже человеку с подозрительной сортностью. А здесь дают. И на Новый год добавляют!
И когда сейчас меня спрашивают:
- Хотите ли вы, херр Ромашкин, обратно в Россию?- Я отвечаю искренне:
-Очень хочу. Для меня это чрезвычайно важно!
-Почему же не едете?
-Потому что хотеть перестану!
Конечно, эмиграция меняет человека, Я, например, так поменялся, что когда смотрю на себя в зеркало, думаю: '' Е..мое! Надо и зеркало поменять!''
А одна знакомая, пожилая интеллигентная дама, честно призналась:
-Я здесь живу, как в раю. Но рай этот в тюрьме!
Без сомнения все знают или хотя бы догадываются, как живется в тюрьме, особенно в российской, но ведь в раю еще никто не побывал. И возможен ли рай в тюрьме, даже если это наша тюрьма с прекрасным рай. отделом милиции?
Вероятно, знакомая дама отсидела в эмиграции нечто такое, что другим еще предстояло почувствовать!
И все же, жить в эмиграции можно! Раньше, конечно, тоже жили. Но наша эмиграция отличается от всех остальных тем, что в ней оказались МЫ САМИ!
А значит жизнь наш стала не только разнообразней, но и богаче! И мы будем ее обогащать до тех пор, пока окончательно не примем все то, что нам со всех сторон преподносят. До полной и окончательной победы над самим собой!


ЕСЛИ БЫ

Когда я сел в поезд, то спросил немца-проводника, проверяющего билеты:
Можно ли у вас взять билет?
-У вас нет билета?- уточнил он.
-Есть!- Я протянул проездной документ, и проводник его закомпостировал.- Но если бы у меня не было, мог бы купить у вас?
-Но у вас есть билет!
-Есть..
-Зачем брать второй?
-Я не собираюсь брать второй билет.
-Тогда я не понимаю. Вы хотите купить билет, который вам не нужен?
-Я его покупать не хочу.
-Что же вы желаете?
-Я желаю знать: можно ли у вас купить билет?
Проводник смотрел на меня с нескрываемым интересом.
- К чему вам это знать, если у вас уже есть билет? Боитесь его потерять?
-Не боюсь!
-Чего же вы боитесь?
-Ничего. Просто хочу знать: могу ли у вас здесь купить билет?
-Пожалуйста. Уплатите. - Он полез в свой портфель.
-Да нет. Мне сейчас билет не требуется. У меня уже билет есть.
Теперь проводник глядел на меня недоуменно.
-Значит брать не будете?
-Не-ка!
- Зачем тогда просите?
Господи! Какой он все-таки тупой! Совершенно не врубается. А еще работает на железной дороге. Железно...дорожник... Может, потому и мыслит железно?
-Я вам простым немецким языком объясняю,- едва сдерживался я.- Мне сейчас билет не нужен. Я его уже купил на вокзале. И вам предъявил! Но я хочу знать, могу ли купить его у вас?
У проводника задергались два глаза сразу.
-Зачем?
-А зачем билеты вообще покупают?
-Чтобы по ним ездить!
-Правильно! Вот я и желаю выяснить: если к вам из дома забегу, минуя вокзал, смогу ли на месте приобрести билет?
-Когда приобрести?
-Не знаю я. Например, завтра. Или послезавтра...
- Завтра поезд по данному маршруту не пойдет. А послезавтра я отдыхаю.
-Ну, через месяц.
-Трудно сказать, что будет через месяц.
-А что легко?
-Что сейчас мы едем, а вы не знаете, есть ли у вас билет.
-У меня есть билет.
-А я не знаю, зачем вам тогда второй нужен. У нас с двумя билетами ездить не принято, если, конечно, первый не потеряли.
-Не терял.
-И потерять не боитесь?
-Я же не сумасшедший.
-Не знаю.
-Уверяю вас: я нормальный. Поэтому меня и заграницу пустили. Просто пытаюсь понять: могу ли у вас в поезде купить балет, если его не будет?
- Почему же у вас билета не будет? Вы собираетесь ездить без него?
-Да не собираюсь я, Господи? Но я выяснить хочу, как мне поступить, если не успею взять билет на вокзале? Заранее не смогу, а мне ехать придется, как сегодня.
Сегодня я ведь еду.
-Едете.
- Если бы у меня не было билета, мог бы я его приобрести у вас?
-Не смогли бы.
-Ну, Слава Богу! Наконец-то вы меня начинаете понимать. Теперь объясните, почему я не смогу приобрести у вас билет? Нет такой услуги?
-Вы не сможете купить билет, потому что я вам его не продам.
-Но отчего вы его не продадите?
Проводник тяжело вздохнул и устало произнес:
-Оттого, что у вас билет уже есть!..


С АДРЕНАЛИНОМ

Все дело, оказывается, в адреналине, который в кровь выделяется. Мне это жена объясняла, чтобы всякие сомнения исключить.
-У нас весь организм в адреналине,- пояснила она,- но если мы желаем сильно чувствовать, необходим еще адреналин. И чем больше, тем приятнее! Во многих странах люди специально с высотных домов головой вниз сигают, чтобы адреналин пошел!
Я и прежде такое слыхал, но не придавал этому значение. Оттого и ходил, как пришибленный, хотя всё могло выглядеть иначе, и пришибленными могли ходить вокруг меня.
-А как адреналин в кровь выделить?- уточнил я у жены, которая знала про меня даже больше, чем хотела.
-Надо совершить что-то такое, чтобы не только сам мучился, но и другие отреагировали.
А приятель мне прямо заявил:
-Жизнь без адреналина скучна! Заведи любовницу.
-Куда?- не понял я.
-Подальше от жена.
-Я уже давно так далеко не хожу.
-Тогда забудь про адреналин.
-С такими расстояниями адреналин не только не будет выделяться, но и начнет течь в обратную сторону.
-А соседа послать можешь?
-Могу,- кивнул я.- Но зачем?
-Главное - послать. Он поймет.
-И я понять должен.
-Тогда иди сам!- обиделся приятель. И я пошел, понимая: чтобы адреналин выделялся, надо сначала самому выделиться.. И способов имеется множество.
Главное- результат налицо, то есть на физиономии.
Позвонил знакомому, который у меня когда-то деньги занял:
-Хочешь, я тебе еще займу, а то, наверно, ты про долг забыл и уже спишь спокойно?- Чувствую, внутри прилив начинается, волна пошла, то есть адреналин кровь догоняет. А знакомый вдруг поток оборвал, трубку бросил, вероятно, побежал деньги искать, чтобы обещанное вернуть.
Надо, прикидываю, что-то еще придумать, чтобы возбудиться серьезно, на весь адреналин.
Подошел к полицейскому на перекрестке, спрашиваю его:
-Как вы к сексуальным меньшинствам относитесь?
Он как-то странно взглянул на меня, и я с ужасом подумал, что он сейчас не так ко мне начнет относиться, А вместо возбуждения угнетение появилось.
Неделю в себя приходил. Ждал, когда адреналин на место вернется. Но все равно его не хватало.
Пошел в социал, кулаком по столу шарахнул.
-До каких пор, собственно, ни собственного дома, ни "Мерседеса", ни путевки на Багамы?- Чувствую, внутри шторм поднимается, волна идет, все захлестывает. Но с адреналином- ничего общего. И если раньше социал с меня кровь пил, то сейчас не адреналин в кровь, а кровь в адреналин устремилась. Побледнел весь, обессилел, с тревогой ожидая, когда мне деньги на дом и машину найдут. А мне письмо: мол, уважаемый херр, если работу не найдете, будете нас искать. С социальным приветом! ... Вот что значит, когда с адреналином проблемы.
Сник я совершенно. Решил вообще про адреналин забыть. А жена твердит:
-Так не пойдет. У тебя, наверно, не тот адреналин. Попробуй еще как-нибудь возбудиться, чтоб справедливость восторжествовала. Но социал, биржу труда, соседей, полицию, японцев, скорую помощь, веселых женщин, Папу Римского, синагогу, детей и телефонную станцию не трогай. Их гормоны счастья твою кровь стороной обходят.
Тогда я специально на улицу вышел. Дорогу на красный свет перешел.
Прислушался к себе, а внутри что-то невероятное. Сердце бухает, как пушка в день восторга. И настроение, как брызги шампанского!
Наконец-то! Свершилось! Адреналин пошел! Бурным потоком! А чтоб поток стимулировать, тут же в турецкую лавку подался и сообщил продавцу все, что о нем подумал. На русском, разумеется. Турок улыбается, руками разводит, а я чувствую: адреналин дальше течет, такое ощущение, что весь вытечет.
"Наконец-то,- думаю,- нашел, что искал. Возбуждение самому себе организовал.
Теперь надо график мероприятия спланировать. Тогда и адреналин хлынет. Но то, что раньше, когда настроение терялось: то ли тройной одеколон выделялся, то ли другая парфюмерия.''
Отправился на ближайшую стройку и специально с крыши спрыгнул. Хорошо, она еще до поры на земле лежала. И такое вдруг приятное ощущение появилось, что я еще дважды сиганул с закрытыми глазами, чтоб не столько видеть, сколько почувствовать.
А после взял и незаметно обертку от печенья на чистый тротуар бросил.
Прислушался к себе. Слышу, как адреналин кровь настигает. Со всех сторон. И даже сбоку.
И теперь, как только у меня угнетенное состояние выявляется, начинаю самому себе настроение поднимать, адреналин извлекать. Например, наберу случайный номер по телефону и поздравлю кого-нибудь с восходом солнца после захода «Боинга» на посадку. Или на улице с какой-нибудь бабкой поскандалю, скажу, что она в дедках не разбирается. Прислушаюсь к себе и чувствую: течет он, родной, прямо в кровь! Как и полагается! И даже перетекает! А это означает: и в эмиграции жить можно! Главное, чтоб адреналин всегда правильно выделялся. А это уже целиком и полностью от каждого из нас, пришибленного, зависит.


СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Они не виделась целую вечность и встретилась совершенно случайно: мадам Гринберг и мадам Абрамович.
-Как вам это нравится?- поделилась своими эмоциями мадам Гринберг. -В нашей гемайде устраивают праздник Пурим. А когда мои дети хотели взять приглашение, им ответили, что уже поздно. Будто они уже не евреи. Мне, конечно, все равно, я в гемайду не хожу.
-Я знаю,- кивнула мадам Абрамович,- Она приглашают только обрезанных евреев,
-Так мой -Левочка как раз вчера палец обрезал.
-С обрезаннным пальцем ваш Левочка может пойти только в поликлинику.
-А что делается в очереди за квартирами?- не то спросила, не то возмутилась мадам Гринберг.- Социал дает, кому попало то, что не каждому перепадает, а
знакомым из Ленинграда, очень, скажу вам, приличным людям, предложили какую-то пятикомнатную дыру. Вы когда-нибудь видели подобную дыру?
-Как в пятизвездочном отеле?
-Кто эти звездочки считает?- возмутилась мадам Гринберг.- Было бы у них хотя бы шесть концов. А то предлагают без конца и края. И пожаловаться некому. Мне, конечно, все равно. Я в социал не хожу.
-Вы - таки правильно говорите,- согласилась мадам Абрамович,- Чего туда ходитъ? Они что, путевку на море предложат? Деньги на машину выделят?
Оплатят дорогу туда и обратно? Все равно я держу свои зубы в стакане, пока не чокнусь,
-А вы поглядите, как они торгуют в магазинах! - продолжала возмущаться мадам Гринберг.- Это же смотреть невозможно.
-Как смотрят, так и торгуют,- подтвердила мадам Абрамович.- Я уженасмотрелась!
-Просто смотреть тяжело. Каждый раз цены поднимают. Чтобы что-то купить,
надо обязательно надорваться!
-А еще порядок любят,- усмехнулась мадам Абрамович.
-Не стану я ничего покупать, Господи! Мне, конечно, все равно. Я же в магазины не хожу. Слава Богу, я еще не раздетая.
-А если бы и ходили? Что мы, эмигранты, можем?
-А вы обратили внимание, как они к нам относятся?
-Немцы?- не поняла мадам Абрамович.
-При чем тут немцы? Турки. Их тут еще больше, чем мы считали.
Вы действительно ничего не замечали?
-Я что, совсем слепая?- возмутилась мадам Абрамович.- Как хотят, так и относятся. Я недавно в арбайтсамт ходила, так там ко мне вообще
никак не отнеслись.
- Там тоже турки?
-Если бы они относились к туркам, мы бы относились к затурканным.
Они мне просто заявили: '' Мадам, относитесь к нам так же, как мы относимся к вам. Не ищите па свою голову приключений''.
-Вот, вот! Если бы я туда пошла, то подумала бы, что там засели одни антисемиты,- заключила мадам Гринберг. Мне, конечно, все равно, я в
арбайтзамт не хожу.
-А вы слыхали, что сейчас творится в России?- спросила мадам Абрамович.- Это же просто трудно прислушаться! И еще труднее
представить.
-Что творят, то и творится,- согласилась мадам Гринберг,- даже если представиться. Мне, конечно, все равно. Я же в России не живу.
-Хорошо еще, что нас здесь приняли,- заявила мадам Абрамович.-
Всякие преступники хотят сюда проскочить, но немцы их не пустят.
Они тоже не дураки, чтобы лишь бы пускать!
-Почему преступников должны пускать?- удивилась мадам Гринберг. -Тут что, других эмигрантов мало? Тут что, деньги девать
некуда? Между прочим, нам еще на зимнюю одежду не выдали. А вам?
-Нам тоже.
-Вот видите. Мы еще всем покажем.
-Зимнюю одежду?
-И ее тоже.
-Покажите,- согласилась мадам Абрамович.- Я тоже посмотрю.
-Безобразие! - вздохнула мадам Гринберг.
-Самое настоящее!
-Потому что мы здесь никому не нужны.
-А еще говорят, что борятся с окружающей средой.
-И окружающая среда никому не нужна.
-Оно и понятно. Она же иностранцев окружает.
-Да..а…
-Ага...
И они зашагали в разные стороны...

Я НЕ МОГУ

Целыми днями я чего-то не могу... Пять минут в окно посмотрю, и уже видеть ничего не хочется... Иду на жену глядеть... Через три минуты снова
неприятность возникает... Принимаюсь за зарядку, дважды рукой махну, ногой топну- и удовольствие пропадает. Сажусь газеты читать. Несколько оглавлений глазами пробегу. И такая вдруг скука меня разбирает, что бегу куда-нибудь в магазин подальше за чем-нибудь необычным. Пока добегу, необычным оказывается то, чего нету, а я зря бежал.
Я не могу долго смотретъ на красивых женщин. На некрасивых тоже не могу, но по другой причине, про которые я громко говорить не могу, так как они все вокруг и рядом.
Я не хочу долго смотреть телевизор. Вернее, не могу. И даже не потому, что по телевизору целыми днями показывают, на что глядеть не интересно.
Я не люблю передачи о вкусной и здоровой пище. Если они там, за экраном, что-то кому-то передают, то только не мне, поэтому приятней самому показывать, чем на кого-то облизываться.
Я не могу расслабляться, когда кто-то стоит над головой и тошнит: когда, сколько, почему? А я не могу его сразу послать, потому что не готов сам идти!
Я не могу целыми днями сидеть на одном месте. Например, на унитазе. Жена говорит: это от нервов, а я думаю: от непривычно свежего, экологически чистого питания.
Я не могу хорошо говорить по-немецки. Чтобы мочь, надо говорить! Но тогда мне будет нехорошо, так как я еще не наговорился по-русски.
Я не могу долго петь своим голосом. Подпевать вторым голосом я еще раньше мог, я вот своего голоса часто сам не слышу, на мат срываюсь, потому и пою черт-те что, даже самому себе противно.
Я не могу долго жить красиво. Поэтому все время переживаю. То одно, то другое.
То за соседку, когда к ней прихожу, то за мужа соседки, когда от него убегаю.
Я не могу много пить. И не потому, что не с кем долго петь. Просто, когда получаешь в один глаз, другой не способен смотреть на пустую бутылку, а на
полную часто здоровья не хватает.
Я не могу долго спать с одной женщиной. И даже не потому, что ее монотонный храп не дает мне заснуть... Нередко хочется встать и бежать, бежать до самой границы, за которой остались те дамы, которые но ночам занимаются более серьезными вещами.
Я не могу купитъ себе приличный костюм. И не потому, что он дорого стоит, а оттого, что никому дорого продаться не могу. А если я такой костюм надену, все сразу поймут: у меня все костюмировано.
Я не могу долго с кем-нибудь дружить. Когда у него занимаешь, еще куда ни шло. А когда тебе прямо заявляют: рассчитываться надо, дорогой, быстро
соображаешь: с таким бегемотом тебе не по пути…в сберкассу.
Я не могу долго ходить на биржу труда! На автобусах все переполнено. На такси- карманы пустые. А если долго идти, тебя просто пошлют, никто найти не сможет.
Я не могу долго спать на разных курсах и семинарах. Часа три-четыре еще получается. А после кто-нибудь обязательно грубо толкнет в плечо или в ухо крякнет: "Эй, вставай! Занятия окончилисъ! "
Я не могу смотреть на себя в зеркало. Иной раз случайно поглядишь и удивляешься: " Боже, где я это заморское чучело видел?"
Я не могу спать по ночам. В голову разные мысли лезут. Пока перелезут, соседи недовольны: мол, от моих лезгинок они без головы остаются.
Я не могу долго переходить улицу на зеленый свет светофора! Дойти до светофора я еще могу. А как только на зеленый собираюсь, красный включается.
Пока ногу опущу, снова переключение. Случайные прохожие интересуются:
- Вам помочь, уважаемый?
А как они мне помогут, если светофор разными красками сигнализирует, а отключить его невозможно?
Я не могу долго ни обедать, ни ужинать. Если сяду за стол в полдень, то часов пять-шесть еще выдержу. А если вечером трапеза, всю ночь из-за стола встать не могу, вместо того чтобы из лужи выбираться.
Я не могу долго передвигаться. Как только где-нибудь останавливаюсь, слышу за спиной: " Прочь с дороги, козел! За рулем - баран. "
Я не могу долго любить президента! Жену президента, его охранника, спикера какой-нибудь палаты, даже председателя комитета раскрепощенных женщин очень даже могу, а вот президента не получается, и не только потому, что он долги не отдает. Если я его буду любить, то после выборов нового президента могут сказать: я самокритичен. До выборов могут подумать: президент не самокритичен.
А если просто любить, могут решить: я вообще голубой, и где-то почерневший от своих пристрастий. То есть, уже не белый человек и почему-то не в
государственной Думе. И более того… за границей, где от президента вообще ничего хорошего ожидать не приходится... Тем более, что до границы не
дожидаются.
Я не могу драться. Если по настоящему решиться, надо сначала противника завести, а после, куда его вывести, если тут сам не чувствую себя как дома? А вне дома драться можно только за дом, которого нас без драки лишили.
Я не могу говорить правду! И даже не потому, что это-неправда! Неправду я тоже говорить не могу. Я вообще долго говорить не могу! И это единственные правда с неправдой, которые от меня требуются!
Я многое не могу! И этого не могу, и того не могу! За долгие годы суматошной нелегкой жизни опыта, слава Богу, поднакопилось! И когда мне говорят:
-Сделай то, принеси это, достань оттуда или переложи туда,- я честно отвечаю:
- Не могу!- И все сразу понимают: в своем развитии я достиг такого профессионализма, что для этого требуются не только годы кропотливого
безделья, но и устойчивый, непробиваемый советский характер. И потому меня уважали. А скажи я: сделаю, согласен, чего изволите, непререкаемые? Куда перенести, ненаглядные?- Так от желающих отбоя не будет, чего-нибудь из-под меня вытянуть или куда-нибудь подальше послать.
Потому и не могу долго смотреть на все эти безобразия! Но и с закрытыми глазами тоже долго не могу. Вот и не знаешь, как лучше. А пока соображаешь:
открытъ или закрыть, тебя самого так закрыть могут, что даже рот открыть не дадут...
Потому и живу с набегающим нетерпением и долго ничего не могу, хотя и пытаюсь дожить до своего полного совершенства, чтобы честно заявить:
''Если не можешь и это не очень хочется, значит и мочь не надо! И так - всегда, пока эмиграция не закончится…

ГОЛОД- НЕ ТЕТКА

Пожилой, добротно одетый мужик, в бороде, усах и шапке-ушанке расположился на земле, рядом со входом в универсальный магазин, а у ног его
стояла табличка:
Я - Г О Л О Д Н Ы Й
Народ проходил мимо, не обращая внимание ни на мужика, ни на его откровения. Здесь уже ко многому привыкли, не только к голодным, но некоторые
сердобольные изредка все-таки реагировали, бросая в лежащей ранец разную мелочь.
-Вы голодный, потому что сидите на диете?- спросил я мужика.
Сначала он не врубился и долго смотрел на меня, не понимая вопроса.
-Вы сидите на диете?- повторил я вопрос.
Наверно, он оказался излишним, так как все видели- он сидел на коврике, растелянном на земле, и скорее всего земля и была его диетой.
-Я голодный,- сказал мужик.
-Почему голодный? Назло премьеру, мэру, жене, теще или американскому империализму?
Он снова меня не понял, так как не ответил.
-Может, вы голодный от нечего делать? Одни от нечего делать лезут в горы, другие - сходят с ума„ а некоторые просто голодают...
-Я не люблю горы...
-А вы не устроили голодовку? Например, в знак протеста. Вы не любите полосатых тигров, усатых тараканов, или горбатых лилипутов.
-Я не устраивал голодовку...
Отвечал он односложно. Возможно, силы экономил, а может, просто не желал отвлекаться по пустякам.
-Почему же вы все-таки голодный?
-У меня денег нет.
-Но вам бросают. Вон сколько денег накопилось в вашем ранце.
-Их недостаточно.
-Для чего недостаточно, чтобы жить или помереть?
-Чтобы быть сытым?
-Но вы себя, вроде, чувствуете неплохо. Разговариваете, улыбаетесь. К чему вам много кушать, если вы целыми днями сидите и не двигаетесь?
-Если буду кушать мало, буду целыми днями лежать и не двигаться.
Мужик вероятно, оказался сообразительным. Соображал, что сидеть приятней, чем лежать.
-Вы не больны?
-Нет.
-Но, глядя на вас, трудно сказать, что вы здоровы.
-Не говорите...
Наверно, я ему мешал сосредоточиться на главном, на его голоде.
-Вы уже давно голодаете?
-Зачем вам знать?
-Просто так, интересно.
-Наверно, вы не голодный?
-Есть немножко, но с вами мне не конкурировать.
-У вас голод другой.
-Какой-другой?- удивился я.
-Иностранный.! Вы-иностранец.
''Наверно, по акценту определил.'', - решил я.
-А как вы узнали?
-Много вопросов задаете.- И я вдруг почувствовал, он разговаривает со мной, как гаишник на дороге. Мне стало не по себе.
-А из какой я страны, сказать можете?- Мне хотелось его уязвить.
-Могу.
-Ну, из какой?
-А сама не знаете?
-Знаю, естественно.
-Я скажу, вы же мне не поверите.
-Почему вы так решили?
-Сейчас никто никому не верит... Вы же , например, не верите, что я- голодный?
Наверно, он попал в точку. Я действительно сомневался.
-А если я рядом с вами сяду, тоже буду голодным?
-Не будете. Двое голодных - это уже много. Так что, ступайте себе, не мешайте работать.
Вот оно что! Мне казалось, он валял дурака, а вышло: в дураках оказался я сам!
Он работал голодранцем!
Я быстренько достал из кармана бумагу и ручку, сел рядом с мужиком и написал крупными буквами:

У МЕНЯ НЕТ МЕРСЕДЕСА !



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