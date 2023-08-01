Cо следующего года вступает в силу соглашение о либерализации роуминга между Молдовой и ЕС. Журналисты newsmaker.mdвыяснили, какими будут максимальные цены на роуминг, и как операторы готовятся к работе в новых условиях.
Какими будут тарифы? Как стало известно, со следующего года предельный тариф на интернет в роуминге между Молдовой и ЕС составит €15,5 за 1 Гб трафика, стоимость исходящих звонков в роуминге составит не более €0,33 за минуту, а входящих — не более €0,25 за минуту.
С 2025 года тарифы на роуминг должны будут снова снизиться — до €11 за 1 Гб трафика, €0,22 за 1 минуту исходящих звонков и €0,15 за 1 минуту входящих звонков.
Как сообщили в министерстве экономики и цифрового развития, курирующем этот проект, тарифы разработали на базе методологии Органа европейских регуляторов в сфере электронных коммуникаций и представили на двух заседаниях в рамках переговоров между операторами из ЕС и Молдовы. При этом операторы, участвовавшие в переговорах (кто именно в них участвовал, в ведомстве не уточнили), подписали добровольное соглашение о роуминге. «Соглашение подписано, одобрено, и уже есть тарифы — начиная с 2024 года. Это — предельные тарифы, то есть максимальные розничные тарифы для всех пользователей подписантов и из ЕС, и из Молдовы», — сообщили в минэкономики.
Собеседник NM, знакомый с ситуацией, объяснил, что для внедрения этого соглашения нет необходимости в переговорах и договоренности абсолютно со всеми операторами стран ЕС. Достаточно договориться с крупными телекоммуникационными компаниями, которые работают в нескольких странах ЕС: Orange, Deutsche Telekom и другие.
О либерализации роуминга между Молдовой и ЕС с 2024 года стало известно перед саммитом Европейского политического сообщества, проходившем в этом году в Кишиневе. Тогда эту информацию сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не предоставив никаких дополнительных подробностей.
На сколько снизятся тарифы? По расчетам минэкономики, стоимость интернета в роуминге снизится примерно на 96%. Тарифы на исходящие звонки в следующем году останутся на том же уровне, а с 2025 года снизятся на 35-40%. Тарифы на входящие звонки снизятся на 20% с 2024 года и на 45% — с 2025 года.
Отметим, сейчас тарифы на интернет в роуминге в ЕС очень разнятся и зависят от оператора и опции. Например, если не подключать дополнительные опции, то для абонентов Orange 1 ГБ трафика в интернете обойдется в 7,5 тыс. леев (около €350), а для абонентов Moldcell этот же объем будет стоить 10 тыс. леев (около €500).
В то же время у молдавских операторов есть предложения, по которым цены на интернет в роуминге бывают даже дешевле установленных предельных тарифов. Например, у Moldcell есть опция «3 GB интернета в роуминге за 290 леев» (около €5 за 1 Гб), а у Orange — «500 Мб за 80 леев» (около €8 за 1 Гб). При покупке такого пакета деньги сразу снимаются со счета, а условия действуют ограниченное количество времени, независимо от того, воспользовались ли вы услугой.
Что об этом думают операторы связи? В Moldcell сообщили, что на самом деле переговоры с операторами из ЕС еще идут. Там отметили, что сроки вступления соглашения в силу — очень короткие, а в ЕС аналогичный процесс занял несколько лет.
«Это нелегко для нас, но мы делаем все возможное, чтобы выполнить в срок все рекомендации и обязательства, взятые на себя молдавской стороной. Сложность заключается в том, что в этот процесс вовлечено много сторон и партнеров, от которых зависит техническое обеспечение роуминговой связи между нами и другими операторами. При этом переговоры идут с каждым оператором отдельно и во многом зависят от готовности партнера снизить тариф, от его заинтересованности в Молдове как в направлении для пользователей. Поэтому не всегда результаты достигаются легко и быстро», — рассказали в Moldcell.
Представители этого оператора также добавили, что пока не располагают точной информацией о том, как изменятся тарифы. «В любом случае, результаты, достигнутые в переговорах до конца этого года, выведут отношения между операторами Молдовы и Европы на новый уровень и установят положительную тенденцию в ценообразовании услуг роуминга», — отметили в компании Moldcell.
В Orange и Moldtelecom на запросы NM не ответили.
Как это было с Румынией? В прошлом году Молдова и Румыния тоже либерализовали тарифы на роуминг. Это привело к значительному снижению цен на услуги, а в некоторые абонементы молдавских операторов связи был включен интернет-трафик на территории Румынии.
По данным Национального агентства регулирования в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), в прошлом году использование интернета в роуминге молдавскими пользователями в Румынии выросло в 20 раз, а румынскими в Молдове — в три раза. При этом затраты пользователей из Молдовы на роуминг в Румынии снизились на 70%, а румынских пользователей в Молдове — на 30%. Роумингом в Румынии воспользовалось 473 тыс. абонентов из Молдовы, а в Молдове — 158 тыс. пользователей из Румынии.