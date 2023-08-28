Азиатский тигровый комар, который является переносчиком большого количества вирусов, появился в Одессе. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, информирует ukraina.ru
Украинские телеграмм-каналы опубликовали снимки тигровых комаров. На одном из них насекомое сидит на столе, у него полосатое брюшко и конечности. Утверждается, что фотографии сделаны в Одессе.
Специалисты отмечают: опасность тигрового комара в том, что он переносит от человека к человеку очень серьезные заболевания. Укус этого насекомого может приводить к сильной аллергической реакции, которая сопровождается длительным зудом и покраснением.
Болезни, которые может переносить насекомое
Это желтая лихорадка, вирусы Зика, Денге и Чикунгунья, вирус Западного Нила и вирус энцефалита Сент-Луис.
Кстати, пять лет назад нашествие таких комаров фиксировали в Германии, а два года назад – во Франции. Причины – глобальное потепление и случайное попадание с грузами из тропических стран.
Где водятся тигровые комары, и почему их так называют
Тигровый комар (Aedes albopictus), названный так из-за своей окраски (тело насекомого окрашено белыми и черными поперечными полосками), преимущественно встречается в местах с обильной растительностью и жарким влажным климатом: в тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии. До недавнего времени этот вид комаров был распространен исключительно в данных регионах, но в последние несколько десятилетий его стали встречать и на других континентах. Он проник в Северную и Южную Америку, Африку, Европу и Австралию.
Что делать, если укусил комар
Главное – не допустить развития аллергической реакции. После укуса нужно принять антигистаминные препараты, при этом лучше выбирать капли современного поколения: у них минимизирован побочный эффект в виде сонливости. Ещё очень важно, чтобы в место укуса не попадал пот, потому что на этом фоне может возникнуть сильный воспалительный процесс.
При этом врачи предупреждают: если место укуса вызывает болевые ощущения, возник сильный отек и он долго не проходит, нужно обратиться либо к инфекционисту, либо к дерматологу.