2 сентября – день образования Приднестровской Молдавской Республики. Главный праздник страны символизирует единство, сплочённость и стремление приднестровцев развивать государство, образованное 33 года назад.
Мероприятия пройдут в каждом населённом пункте республики.
В 9:00 пройдёт церемония возложения цветов к Мемориалу воинской Славы. В 9:40 состоится поднятие Государственных флагов ПМР и РФ.
Затем в Екатерининском парке начнёт свою работу Тираспольское подворье. Все желающие смогут насладиться выступлением лучших творческих коллективов столицы. Начало в 10:00. В это же время в сквере де Волана будут представлены выставки народных умельцев, пройдут мастер-классы, а также различные конкурсы и спортивные мероприятия.
Выступление роты Почётного караула и военного оркестра Минобороны запланировано на 12:00. Место проведения: площадка перед кинотеатром «Тирасполь».
Праздничный концерт пройдёт в сквере Авиаторов в микрорайоне Октябрьский. Начало в 18:00.
Через час, в 19:00, на сценической площадке Екатерининского парка можно будет увидеть столичных артистов. Для приднестровцев и гостей республики выступят лучшие творческие коллективы Тирасполя.
В 21:00 вечернее небо озарят залпы красочного салюта.
Днестровск
В 9:00 на городской спортивной площадке пройдёт турнир по волейболу и баскетболу. Соревнования по мини-футболу можно посмотреть на площадке Днестровского техникума энергетики и компьютерных технологий.
Концертная программа стартует в 16:00. В это время на бульваре Энергетиков будет представлена выставка-история «Так пусть живёт родное Приднестровье». В сквере у фонтана развернётся ярмарка семейного досуга.
Торжественная церемония чествования жителей Днестровска, внёсших вклад в развитие республики, пройдёт в 18:00. Место проведения площади перед Домом культуры «Энергетик». Там же в 19:00 запланирован большой праздничный концерт, затем народное гуляние.
Бендеры
В 9:00 у стелы воинской славы начнётся торжественный митинг. В 10:00 буден дан старт городскому автомотопробегу от Привокзальной площади.
На площади Освобождения и по улице Ленина развернутся народные гуляния. Все желающие смогут посетить национальные подворья и художественные выставки, принять участие в мастер-классах и викторинах, насладиться выступлением творческих коллективов города. Начало в 14:00.
В 21:00 запланирован праздничный салют и дискотека.
Слободзея
В 9:30 состоится возложение цветов к Мемориалу Славы, могиле А.Д. Гусара и памятнику погибшим защитникам ПМР.
В 10:00 на Аркадном комплексе пройдёт торжественный митинг «Для Родины моей – все лучшие слова!». Затем свою работу начнут национальные подворья, выставки народных умельцев. Своё творчество также представят народные умельцы, учащиеся и преподаватели Детской художественной школы.
С 10:20 можно будет насладиться праздничным концертом «Живи в веках, родное Приднестровье!».
Большая детская программа стартует с 12:00. Юные приднестровцы смогут принять участие в различных конкурсах, викторине «Что ты знаешь о Родине?», мастер-классах и других мероприятиях.
Праздничный концерт «С днём рождения, приднестровцы!» начнётся в 19:00. В 20:00 в Доме культуры в русской части города творческие коллективы покажут концерт, затем всех приглашают на массовое гуляние.
В 21:00 будет дан салют.
Григориополь
В 9:00 на мемориале «Скорбящая мать» пройдёт торжественный митинг, посвящённый Дню Республики, а также церемония возложения цветов.
В центральном парке культуры и отдыха в 9:30 начнётся концертная программа «С праздником, моя Республика!». Выступит заслуженный эстрадный оркестр «Диксиленд» из Рыбницы. В это же время начнут свою работу музыкально-ярмарочные подворья, районная выставка-ярмарка «Человек славен ремеслом».
Насладиться композициями из цветов всех желающих приглашают в 10:00. В это же время можно сделать аквагрим. Также будет турнир по шахматам и шашкам, соревнования по борьбе «Трынта» и жиму штанги лёжа.
На реке Днестр в 10:00 запланирован показательный заплыв по гребле на байдарках и каноэ.
На городском стадионе проведут развлекательно-танцевальную программу для детей. Начало в 18:00.
Праздничный салют запланирован на 21:00. Массовое народное гулянье начнётся в 21:10. В это же время все желающие смогут посмотреть кино под открытым небом, которое покажут в «Зелёном театре».
Дубоссары
В 9:00 на площади Победы пройдёт торжественная церемония открытия праздничных мероприятий, посвящённых 33-й годовщине со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. Состоится парад трудовых коллективов. В 9:45 на Мемориальный комплекс Воинской Славы возложат живые цветы.
Масштабная культурная акция «Единство приднестровского народа» пройдет на ул. Советской. Начало в 10:00. А в 14:00 там выступит Муниципальный духовой оркестр.
Праздничный концертный марафон «Моё Приднестровье» и народные гуляния пройдут на площади Победы. Всех желающих приглашают в 19:00.
В 21:00 дадут салют.
Рыбница
В 8:00 в Михаило-Архангельском соборе начнётся молебен о погибших и умерших в 1990-1992 гг. защитниках Приднестровья и мирных жителях. В 8:30 на площади Победы состоится церемония поднятия государственного флага и флага Российской Федерации. Торжественное возложение цветов к памятному знаку генералу Н.К. Цветкову пройдёт в 9:00. Затем живые цветы возложат к Мемориалу Славы.
С 10:00 на площади Победы начнут свою работу подворья сёл Рыбницкого района. Там же развернётся Город мастеров, стартуют мастер-классы по аквагриму и разукрашиванию панорамных рисунков, фестиваль дружбы народов «Дорогою добра», предусмотрены и развлекательные мероприятия для детей.
На площадь Победы приглашают всех рыбничан и гостей Приднестровья. В 19:00 там начнётся концерт «Моё родное Приднестровье».
В 21:00 - салют.
Каменка
В 8:20 на мемориальном комплексе городского кладбища состоится возложение цветов к могилам павших защитников Приднестровья. На площади 60-летия Октября пройдёт торжественная церемония выноса и поднятия флага республики.
В 9:00 своё шествие начнут сотрудники силовых структур, трудовых коллективов организаций и учреждений города.
В это же время в парке П.Х. Витгенштейна заработают выставка «Приднестровье: хроника событий», книжная экспозиция «Пускай живёт родное Приднестровье». С 10:00 там начнутся мастер-классы учреждений, предприятий и организаций Каменки. В течение дня пройдут различные концерты творческих коллективов города и района.
Массовые гуляния запланированы на 20:00.
С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах госадминистраций.