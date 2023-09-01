Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах, если они состоятся в 2024 году во время войны. Об этом он сказал в интервью португальскому общественному телевидению RTP, сообщает korrespondent.net.
"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы будут проходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае", - отметил президент.
Он уточнил некоторые условия проведения выборов.
"Если это выборы, то они должны быть на нашей территории, чтобы военные могли проголосовать, на первой линии, поэтому нам нужны наблюдатели со всего мира. Хочу, чтобы все было по закону, прозрачно и демократично, как это произошло на выборах, когда я стал президентом. Когда все сказали – чистые выборы – я не хочу это потерять", - заявил Зеленский.
Он добавил, что Украина также не имеет права потерять людей, уехавших как беженцы за границу.
"У них должна быть инфраструктура, чтобы отдать свой голос за кандидатов. Россия также поднимает эту тему по выборам. Мы должны сделать, чтобы не было рисков бомбардировки, они, конечно, будут, но должны сделать, чтобы люди на участках были защищены", - заметил президент.
Зеленский отметил, что проведение таких выборов должны оплатить западные партнеры.
Как пишет BBC, несмотря на то, что законодательство и Конституция Украины запрещает проводить выборы в условиях военного положения, западные союзники Украины неоднократно намекали, что хотели бы проведение выборов.
Так, 23 августа в Киеве сенатор США от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине в следующем году должны пройти даже в условиях войны. Он считает, что "свободные и честные выборы, даже во время нападения" на Украину, могут продемонстрировать, изменилась ли страна в вопросе коррупции.
Тогда Зеленский назвал главные условия проведения подобных выборов. По его словам, в первую очередь – это изменения в законодательство, ведь закон четко запрещает выборы во время войны и дополнительное финансирование.
Он отметил, что разделять ответственность за выборы во время войны должны и страны Запада, настаивающие на таком волеизъявлении.
Напомним, в мае 2020 года Зеленский впервые заговорил о втором сроке президентства, хотя перед выборами обещал, что баллотируется на один срок. В результате глава государства решил, что одной президентской каденции ему не хватит.