С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение по улице Панина - от въезда в троллейбусное депо и до заправки. Коммунальщики заменят 360 метров разбитой дороги. В последний раз полотно чинили 11 лет назад. Из-за интенсивного движения, за день здесь проезжают до 13 тысяч автомашин, асфальт буквально поплыл, появились волны, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры.
«К сожалению, организовать объезд по близлежащим дорогам не представляется возможным, поэтому общественный, личный и грузовой транспорт будет двигаться по большому кругу - это улицы Кишиневская, Бендерского Восстания, Ечина, Коммунистическая и дальше выезд через Тираспольскую на Тирасполь. Каушанское направление будет двигаться по тому же маршруту только по улице Ечина дальше по улице Дружбы и 40 лет МССР», - рассказал в интервью БТВ Сергей Юрецкий, замглавы госадминистрации по вопросам строительства и ЖКХ.
Параллельных дорог рядом с улицей Панина нет. Жителям микрорайонов Солнечный, Северный и тем, кто ездит на Варницу или в Кишинев, придется объезжать участок через весь город. Маршрутки и троллейбусы до середины октября тоже будут временно ходить по специальному графику
В связи перекрытием участка дороги по улице от въезда в Бендерское троллейбусное управление до АЗС изменяется схема движения троллейбусов, маршрутных такси и автобусов.
Изменения вступают в силу с 5 сентября - на время проведения ремонтных работ.
Информация по работе троллейбусов:
Вместо маршрутов № 4, 1А, 1, 5А будут курсировать троллейбусы № 4-1А-5А и 4-1А-5.
Маршрут № 4-1А-5А: К/с Лазо - ул. Суворова – ул. Первомайская - ул. Ечина – ул. Бендерского Восстания – ул. Кишиневская – ул. Ермакова – разворот у «Шериф» - ул. 40 лет Победы – ул. Мацнева – ул. Ленинградская – ул. Ермакова – ул. Кишиневская – ул. Бендерского Восстания – ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Крянгэ – ул. Старого - ул. Бендерского Восстания – ул. Ечина – ул. Суворова – к/с ЛАЗО. Маршрут № 4-1А-5: К/с Лазо - ул. Суворова – ул. Первомайская - ул. Ечина – ул. Бендерского Восстания – ул. Кишиневская – ул. Ермакова – разворот у «Шериф» - ул. 40 лет Победы – ул. Мацнева – ул. Ленинградская – ул. Ермакова – ул. Кишиневская – ул. Бендерского Восстания – ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Бендерского Восстания – ул. Ечина – ул. Суворова – к/с ЛАЗО. Информация по работе маршруток и автобусов:
Изменены следующие схемы движения №№5,7,7(льготный), 9,9а,10,13.
1. Автобусные маршруты №№5,10 объединены в один маршрут: Начало движения по маршруту №5 согласно паспорта маршрута и схемы движения Бендеры - 1 до АЗС «Тиройл» (ул. Энгельса) обратное движения автобуса по маршруту №10 согласно паспорта и схемы движения.
2. Маршрут №9 Начало движения Борисовское кладбище далее согласно схемы движения до ул. Б. Восстания - ул. Ечина - ул. Коммунистическая - ул. Московская – ул. Суворова - ул. Лазо. Обратный маршрут движения ул. Лазо - ул. Коммунистическая - ул. Ечина - ул. Б. Восстания до 50 лет ВЛКСМ и далее согласно схеме движения.
3. Маршрут №9а: Ул. Славянская до Б. Восстания далее по маршруту №9 (новая схема движения).
4. Маршрут №13: Начальная остановка ул. 40 лет Победы - ул. Ермакова - ул. Петровская - ул. Титова - ул. Кишиневская - ул. Б. Восстания - Ечина - ул. Коммунистическая - ул. Московская - ул. Лазо. Обратный маршрут движения ул. Лазо - ул. Коммунистическая - ул. Ечина - ул. Б. Восстания - ул. Кишиневской - Ермакова - ул. 40 лет Победы, далее по маршруту №13.
5. Маршрут №7, 7 (льготный): Начальная остановка Завод «Уникум» далее согласно паспорта и схемы движения до остановки 7-я школа - ул. Ермакова - ул. Титова - ул. Кишиневская - ул. Б. Восстания - ул. Ечина - ул. Коммунистическая - ул. Тираспольская - ул. Суворова - ул. Лазо. Обратный маршрут движения: ул. Лазо - ул. Коммунистическая - ул. Ечина - ул. Б. Восстания - ул. Кишиневская – ул. Бельцкая - остановка 7-я школа и далее по маршруту.
Объезд для большегрузов и легкого автотранспорта будет осуществляться по следующей схеме: ул. Тираспольская, ул. Коммунистическая, ул. Ечина, ул. Бендерского Восстания, ул. Кишиневская и в обратном направлении.