С 1 сентября 2023 года в Украине начинает действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Согласно ему, почти все великие церковные праздники изменят свои даты.
К примеру, Рождество Христово теперь будет 25 декабря, а не 7 января, передает rbc.ua
В мире существует три церковных календаря: Юлианский, Григорианский и Новоюлианский. Самым первым был Юлианский, появившийся в Украине в 988 году с крещением Руси Владимиром Великим.
Затем в 1918 году его заменил Григорианский календарь. Именно в это время появились такие понятия как старый и новый стили для определенных дат, ведь разница между Юлианским и Григорианским календарем составляет 13 дней.
Новоюлианский календарь разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году. Как объясняет протоиерей Виталий Клос, календарь - это, прежде всего, точность измерения времени.
Если бы мы продолжили пользоваться Юлианским календарем, тогда каждые 128 лет к нему нужно было бы добавлять один день. В случае с Григорианским - каждые 3 323 года.
Такие разногласия могут возникать именно из-за разницы в днях. А вот в Новоюлианском календаре это может происходить каждые 43 500 лет, что значительно упрощает исчисление.
Теперь даты важных церковных праздников следующие:
Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
Усекновение предстателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)
Рождественский пост будет заканчиваться к Новому году: с 15 ноября по 24 декабря.
То же касается и Успенского поста. Он продлится с 1 августа по 14 августа, а Петров пост будет заканчиваться 28 июня вместо 11 июля.
Однако без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. В Новоюлианском и Юлианском календарях эти правила одинаковые, в отличие от григорианского. Таким образом, после перехода на новый календарь Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.
Отметим, что те государственные праздники, которые приходятся на один день с религиозными, также автоматически меняют свои даты.
Это касается:
Рождества Христова - 25 декабря
Дня Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси - 15 июля (День памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого)
Дня защитников и защитниц - 1 октября (Покрова Пресвятой Богородицы)
Дня украинской письменности и языка - 27 октября (церковный День памяти Преподобного Нестора Летописца)
Дня усыновления - 17 сентября (День памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии).