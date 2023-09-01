Тираспольский ФК «Шериф» сыграет в группе G в компании с «Ромой» (Италия), пражской «Славией» (Чехия) и «Серветтом» (Швейцария). Сегодня, 1 сентября, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА.
Оставшиеся в соревнованиях 32 команды, из которых 12 квалифицировались автоматически, были разбиты на 8 групп, информирует newsmaker.md
Тираспольский «Шериф» оказался в группе G. «Шерифу» удалось достигнуть этого результата после того, как клуб прошел два этапа в Лиге чемпионов, затем вышел в отбор Лиги Европы и прошел плей-офф раунда Лиги Европы.
Расписание матчей в групповом этапе Лиги Европы УЕФА выглядит так:
Matchday 1: 21 сентября
Matchday 2: 5 октября
Matchday 3: 26 октября
Matchday 4: 9 ноября
Matchday 5: 30 ноября
Matchday 6: 14 декабря
Финал Лиги Европы пройдет 22 мая 2024 гола в Ирландии.