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Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунде Лиги Европы

Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунде Лиги Европы
фото: ФК "Шериф"

Тираспольский ФК «Шериф» сыграет в группе G в компании с «Ромой» (Италия), пражской «Славией» (Чехия) и «Серветтом» (Швейцария). Сегодня, 1 сентября, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА.

Оставшиеся в соревнованиях 32 команды, из которых 12 квалифицировались автоматически, были разбиты на 8 групп, информирует newsmaker.md

Тираспольский «Шериф» оказался в группе G. «Шерифу» удалось достигнуть этого результата после того, как клуб прошел два этапа в Лиге чемпионов, затем вышел в отбор Лиги Европы и прошел плей-офф раунда Лиги Европы.

Расписание матчей в групповом этапе Лиги Европы УЕФА выглядит так:

Matchday 1: 21 сентября

Matchday 2: 5 октября

Matchday 3: 26 октября

Matchday 4: 9 ноября

Matchday 5: 30 ноября

Matchday 6: 14 декабря

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая 2024 гола в Ирландии.
  • Вчера, 19:26
  • DTV
  • Просмотров: 48
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