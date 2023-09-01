В ходе пресс-конференции главы государства Вадима Красносельского журналисты страны из разных СМИ задавали вопросы, наиболее интересующие жителей республики. Среди них приостановление работы магазинов торговой сети «5 карманов».
Президент ПМР Вадим Красносельский рассказал, что в результате проверочных мероприятий был выявлен факт сокрытия налогов, информирует novostipmr.com
«Следствием доказано, что при реализации товаров данные предприятия скрывали выручку в два раза. От 100% реализации 50% шли втёмную. Кроме того, платились зарплаты в конвертах. Это, естественно, и минус Единый социальный налог и т. д. Так делать нельзя. Многомиллионные обороты», - рассказал глава государства.
Директор, главный бухгалтер и ещё четыре человека, осуществлявших руководящую деятельность сети «5 карманов» (Общества с ограниченной ответственностью «Юмэтер»), по ходатайству следствия взяты под стражу.
«Весь умысел был направлен на то, как бы украсть у государства. Работайте, получайте, зарабатывайте, живите честно. Я не говорю уже о том, что они не торговали как юридическое лицо, а разбили все свои магазины по патентам по 3%, и торговали каждый как будто индивидуально, собирая деньги, отдавая собственнику», - отметил Президент.
На данный момент проводится инвентаризация и ревизия хозяйственно-финансовой деятельности. Осуществляются иные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств совершения преступления.
«Согласно действующему законодательству если виновное лицо на стадии досудебного разбирательства полностью оплачивает весь объём сокрытого налога плюс штраф, в таком случае данное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности», - подчеркнул Вадим Красносельский.