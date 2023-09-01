Президент пообщался с журналистами и поздравил приднестровцев, сообщает пресс-служба Главы Государства:
02 сентября 2023 Вадим Красносельский, Президент ПМР:
"С момента образования нашего государства для нас всегда, все тридцать три года, были риски и угрозы в той или иной степени, когда больше, когда меньше. В сегодняшней ситуации, в сложнейшей геополитической обстановке вокруг нас такие риски, конечно же, возрастают. Но, я убежден, руководство Приднестровья и руководство Молдовы – приверженцы мира в целом на региональном пространстве, и в Приднестровье и Молдове. Здесь у нас четкое общее понимание. Мы всеми силами будем сохранять мир и добьемся мира в Приднестровье и в этой ситуации.
Кроме того, не надо забывать, что здесь, в Приднестровье, выполняет миротворческую миссию Российская Федерация, у которой свой международный мандат, работают все механизмы миротворческой операции. Это тоже является на сегодняшний день фактором стабильности, мирного существования Приднестровской Молдавской Республики.
Если говорить в целом, то Приднестровье никогда не было агрессором, никогда. С момента своего образования 2 сентября 1992 года и по сегодняшний день мы говорим только о мире. Не только говорим, все делаем ради мира.
Все говорит о желании жить на приднестровской земле, говорит о том, что создана общность приднестровский народ. Он был и ранее, но, наверное, в разы укрепился за эти 33 года, состоялся в конечном итоге. Многонациональный народ, который состоит из 72-х народностей, этносов, национальностей, видит своим домом Приднестровье, свой дом улучшает, укрепляет, совершенствует. Люди хотят жить, просто по-человечески жить. Это нормальное желание любого нормального человека. Не воевать, а жить, развиваться. оэтому мы и лечим, и учим, и строим, идем вперед, так будет и дальше.
Какой пример подает Приднестровье? Что мы можем предложить или показать другим? Мы показываем, что в многонациональном государстве, где есть русские, украинцы, молдаване, десятки других национальностей, мы доказываем здесь, на приднестровской земле, что у нас нет национальных розней, у нас нет каких-либо фобий по отношению человека к человеку. Мы очень терпимы, несмотря на язык, цвет кожи, вероисповедание. Это хороший пример. Этому надо учиться у Приднестровья.
Второй момент – приднестровский народ доказал свое право на жизнь своим трудом. В сложнейших условиях политических, экономических блокад, внешних угроз, внешних вызовов мы живем и развиваемся. Дети вчера пошли в первый класс. Это тоже показатель.
И еще чему можно и надо поучиться у приднестровцев, так это уважение к своим предкам, к своей истории, к подвигу своего народа. Не надо забывать историю, надо ее помнить, чтить. Кажется мелочью, где-то поменяли графику на другую, казалось бы ерунда, потом поменяли язык на другой, потом поменяли историю, литературу, потом, смотришь, а народа нет, государство исчезло. Это ждет всех, кто не помнит своих предков. Как я уже говорил ранее, у Приднестровья все в порядке и с совестью и с исторической памятью. Это все подчеркивает любовь к своей земле, где захоронены наши предки. Этому стоит поучиться.
Уважаемые приднестровцы, дорогие друзья, уважаемые гости нашей республики, я от всей души хочу поздравить всех то с 33-й годовщиной нашей государственности. На самом деле это великий праздник. Праздник вопреки общим стандартам, общим мнениям, общим схемам по разрушению идентичности, сеянию национализма и фашизма, всех возможных препятствий, блокад, войн и так далее. Мы показываем, как можно жить здесь, на пиднестровской земле, сохраняя мир и покой. Мы пример, и это факт. С праздником вас! Мира Приднестровью"
Супруги Красносельские вместе с тысячами тираспольчан и гостей столицы – зрители плацконцерта
На главной площади приднестровской столицы состоялся праздничный плацконцерт, посвященный Дню Республики. Традиционный для таких выступлений тандем оркестра Главного штаба Вооруженных сил ПМР и Роты почетного караула украсили юные артисты студии танца «Надежда». В новой, подготовленной специально к сегодняшнему празднику, программе задействовано полсотни музыкантов и четыре десятка военнослужащих.