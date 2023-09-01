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Киевский суд арестовал украинского олигарха Коломойского

Киевский суд арестовал украинского олигарха Коломойского

Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (около 1,2 млрд рублей).

Заседание по инициативе подозреваемого и его адвкатов прошло в закрытом режиме. Коломойский перед заседанием заявил журналистам, что не считает себя виновным, передает regnum.ru.

Прокуроры ходатайствовали об аресте с альтернативой залога в 570 млн грн. Это был бы рекордный залог для Украины, ведь самым большим считается 523 млн грн залога для Романа Насирова.

Ранее 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — «мошенничество» и «легализация имущества, полученного преступным путём».

«По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский», — говорится в заявлении СБУ, передает bbc.com

По версии следствия, Коломойский в 2013–2020 годах легализовал более 500 млн гривен, выведя их за границу с помощью подконтрольных ему финансовых учреждений.

«Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — заявили в СБУ.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя вручение подозрения Коломойскому, связал это с предстоящей поездкой президента Украины в США: по версии Соскина, Владимир Зеленский хочет создать видимость борьбы с коррупцией на Украине.

Офис генпрокурора Украины в свою очередь сообщает, что «известному бизнесмену» вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

  • Сегодня, 09:12
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