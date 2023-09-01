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Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все ближе к реальности

Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все ближе к реальности
Фото: открытые источнитки

В пятницу Европейская комиссия приняла предложение о включении роуминга в Соглашение об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова.

Как сообщается в пресс-релизе европейского ведомства, после принятия всех необходимых мер молдавские граждане, желающие посетить ЕС, смогут пользоваться своими мобильными телефонами на тех же тарифных условиях, что и у себя дома, а путешественники из ЕС будут пользоваться теми же преимуществами при посещении Молдовы, сообщает Noi.md со ссылкой на realitatea.md.

"Сегодня мы еще на один шаг приблизились к вступлению Молдовы в зону безналогового роуминга ЕС. Граждане ЕС и Молдовы в будущем смогут звонить, отправлять СМС и пользоваться Интернетом без дополнительных затрат во время поездок за границу: так же, как и с хорошо знакомой европейцам услугой <>. Это облегчит жизнь гражданам Молдовы, приезжающим в ЕС, и поможет гражданам ЕС, приезжающим в Молдову. Это говорит о том, что будущее Молдовы - в ЕС", - подчеркнул Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии.

Включение Молдовы в зону ЕС "roam like at home" является одним из ключевых мероприятий Плана приоритетных действий ЕС-Республика Молдова, согласованного в июне 2023 года. Этот план представляет собой "дорожную карту" для полного внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Республикой Молдова и дальнейшей интеграции страны в единый рынок ЕС.

Решение, принятое в пятницу, последовало за совместным заявлением 31 мая операторов связи ЕС и Молдовы о добровольном снижении платы за роуминг с 1 января 2024 года, принятым при содействии Европейской комиссии.

Европейская комиссия позволит обновить Соглашение об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова, включив в него последние законодательные акты ЕС в области телекоммуникаций и почтовых услуг.
  • Сегодня, 09:32
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