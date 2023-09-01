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Депутат Рады предложил отменить отсрочку по второму высшему образованию

Депутат Рады предложил отменить отсрочку по второму высшему образованию
Фото: открытые источники

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе или третье образование. Это будет касаться мужчин старше 30 лет. Об этом заявил представитель президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский в эфире телемарафона в воскресенье, 3 сентября, сообщает korrespondent.net.

"Я зарегистрировал законопроект, я думаю, что коллеги решат - рассматривать его или не рассматривать, я думаю, что шансы на его рассмотрение... Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных уровнях образования, имели право на отсрочку от призыва. И поступившие на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет - таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", - сказал Вениславский.

По его словам, он получил информацию от Министерства образования и науки, что "по состоянию на 2019, 2020, 2021 годы студентов 25+ было около 40 тыс. человек; в 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов – 25+ – стало 106 тысяч, в этом году цифры тоже приближаются к 100 тысячам".

"Это означает, что 60 тыс. мужчин решили воспользоваться такими возможностями во избежание призыва по мобилизации", - отметил Вениславский.

Также стало известно, что Министерство обороны Украины утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными.

Министерство обороны Украины утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

В частности, отмечается, что ведомство полностью обновило расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих; детализировало порядок определения места службы для ограниченно пригодных; уточнило порядок принятия постановления ВЛК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины; уточнило перечень документов, которые необходимо представить на рассмотрение.

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты - индивидуальную оценку годный или ограниченно годный к службе, ВЛК должен принимать постановление "пригодный к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Теперь слова и цифры "за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" из Положения исключены, т.е. "спорными" пригодными статьями будут признавать всех.

Отметим, что статьи по которым теперь также могут мобилизовать:

2-в – клинически излеченный туберкулез;
4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
5-в – бессимптомный ВИЧ;
13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
21-в – медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы;
22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Что касается ограниченно пригодных, то теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Отмечается, что порядок прохождения службы военнослужащими, которые признаны ВЛК ограниченно пригодными, определяется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденным указом президента от 10 декабря 2008 г. № 1153 и Инструкцией об организации выполнения Положения (приказ МОУ от 10 апреля 2009 г. 170).
  • Сегодня, 09:24
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