Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Вашему вниманию представлена уникальная возможность ознакомиться с рассказами, которые вошли в новую книгу писателя "Здрасьте, это мы. Юмор из нашей жизни".
И НЕТ СРЕДИ НАС БЕЛОРУСОВ
В пионерском отряде проходил урок пения. Учитель, Абрам Моисеевич Глейзер, обвел строгим взглядом учеников и спросил: -Кто из вас знает пионерскую песню? Все молчали, и только Боря Гольдштейн поднял руку. -Я знаю. -Тогда спой ее нам. Мальчик замялся, встрепенулся и запел тихим голосом: -Что легенды нам о Боге, не святые мы с тобой. Наши боги- две дороги, что ведут в смертельный бой! Барабан играет, горнист трубит сбор. И нет среди нас белорусов. Ты гори, гори мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик!.. Учитель насторожился. Времена в стране были строгие, и песня явно выпадала из классического пионерского репертуара... Да и Абрам Моисеевич родился евреем, об этом ему не забывали никогда, но в унисон своим благодетелям слыл неверующим, хотя и не употреблял свинину исключительно из здравоохранительных побуждений. Он сразу сообразил, что пионер Боря Гольдштейн пел не о том Боге. А Глейзер не хотел, чтобы один еврей пел другому еврею о том, что не должен делать третий не еврей. Он не мог допустить, чтобы на пионерском слете в сплоченной пионерской среде появился баптист или еще хуже- какой-нибудь адвентист любого дня, даже если тот и не проявился антисемитом. Абрам Моисеевич дорожил не только своей нацией, но и своей зарплатой. -Боря, где ты слышал эту песню?- осторожно поинтересовался он, чтобы не скомпрометировать не только еврейского ребенка, но и всех остальных евреев, в том числе и тех, которые выросли, из детского возраста. -Она из кинофильма "Кортик",- бодро выпалил мальчик, ничего такого не подозревая. И хотя Абрам Моисеевич в свои годы подобные фильмы уже не смотрел, он сразу успокоился. Как человек грамотный и советский, он знал, что "Кортик" принадлежит к фильмам, которые пионеры должны любить. -Но почему в песне есть слова: " И нет среди нас белорусов? – не понимал он, будто Гольдштейн их сам придумал. Хотя действительно он сам их и придумал, так как в нормальной песне звучало: " И нет среди нас белоручек! Но учитель об этом знать не мог, он фильм не видел, а пионер знать не догадался, и слова песни не читал. Он пел так, как слышал, и казалось правильным. Мальчик задумался: почему в самом деле нет среди нас белорусов, когда они- таки есть? В единой и дружной семье советских народов! Он жил в атмосфере, где папа каждый день смотрел по телевизору программу '' Время'', читал газеты и делился неформальными выражениями с мамой в постели, а с друзьями на кухне. Эти выражения порой доходили и до Бори. Поэтому он научился думать. .-Почему же все-таки ты поешь, что нет среди нас белорусов? – уже совсем строго поинтересовался Абрам Моисеевич, так как считался не только евреем, но и интернационалистом, честным человеком, другом советских пионеров. И отсутствие белорусов воспринимал как личное оскорбление. -Я допускаю, что среди нас нет пингвинов, но они живут на ледяном материке.- Этими словами он выразил протест против вопиющей несправедливости.. Гольдштейн несколько мгновений соображал, затем выпалил: -Потому что белорусы строят коммунизм. Им некогда ! -А тебе известно, что не только белорусы строят коммунизм?- как вполне взрослого человека спросил Борю учитель. -Известно,- кивнул пионер. -Почему, же ты поешь, что среди нас нет только белорусов. Неужели считаешь : им коммунизм нужен больше, чем другим народам? -Я так не считаю!- как вполне взрослый человек парировал мальчик. - Но мой папа полагает, что у белорусов коммунизм все равно не наступит! Абраму Моисеевичу стало страшно за папу мальчика, хотя он его и не знал. -Неужели твой папа не понимает, что мы живем в единой стране братских народов?- уточнил он. -Конечно, понимает! - уверенно бросил Боря. -Почему же он думает, что только у белорусов коммунизм не наступит? -Потому что он нигде не наступит! Этого Глейзер ни принимать , ни слышать уже не желал, хотя и сознавал: спорить с учеником все равно, что плевать на самого себя в зеркало. Поэтому решил изменить тему, а заодно и продемонстрировать свое , интернациональное убеждение, чтобы никто о нем хуже не подумал. -Боря, я бы не стал на твоем месте выделять белорусов. У нас все национальности равны. У каждого человека может быть любая национальность. И в этом нет ничего плохого. -Значит все могут стать белорусами? Подобного оборота Глейзер не предвидел. Он напрягся и решил, что за подобные выводы еще с работы не выгонят, но на вид обязательно поставят, поэтому по данному вопросу нет смысла спорить. -Могут! - неохотно согласился он. -А вот и нет,- улыбнулся пионер.- У человека не -могут быть сразу три национальности. -Почему три?- опешил учитель. -Потому что мы с папой уже русские евреи! Абрам Моисеевич облегченно вздохнул, быстро сообразив, что это - очевидный абсурд, и в нем не может быть криминала. За три национальности еще никого не сажали и со службы не выгоняли. -Вы только не переживайте,- попытался успокоить его Боря.- Если все станут белорусами, я буду петь: " Барабан играет, горнист трубит сбор, и все среди нас белорусы..." Но учитель решил покончить со столь скользкой темой, оставаясь на твердой почве борьбы за нового советского человека, тем более что другие пионеры уже начали обсуждать: кем лучше быть- белорусом или учителем пения?... -Значит тебе песня нравится?- спросил он мальчика, чтобы хоть что-то спросить и подготовить себе алиби. -Не-ка, - ляпнул Боря.- Не нравится. Не люблю патриотические песни. Глейзер снова испугался. Оправдывались его самые неприятные прогнозы. Пионер действительна был из баптисткой еврейской семьи. Или даже еще хуже: из семьи адвентистов любого дня. -Почему же ты ее поешь? -Мне фильм нравится,- пояснил Боря, как отщепенец, который ничего не смыслит в советском песенном искусстве, но берется судить. -Ну, хорошо,- попытался смягчить обстановку Абрам Моисеевич.- Что тебе конкретно в песне не нравится? Мальчик повел плечами. -Хочешь я угадаю? Тебе не нравится начало: "Что легенды нам о Боге? Не святые мы с тобой?" Я правильно говорю? -Не-ка!- снова ляпнул Боря,- Не правильно. Абрама Моисеевича бросило в жар. Класс разлагался на глазах. И на следующем уроке этот несмышленный адвентист-сепаратист будет уже петь про своих белорусов другому учителю: чукче и антисемиту... О том, что из этого может выйти, думать не хотелось, потому что ничего хорошего не выходило... Но пока необходимо было закончить урок. -Тогда поясни, что же тебе не нравится? -Мне не нравится последняя строчка: " Ты гори, гори мой костер. Мой товарищ, мой друг, мой попутчик..." Абрам Моисеевич с трудом соображал, какой вред его авторитету способен принести обычный пионерский костер? И нет ли в произнесенных строчках антисоветской пропаганды? Пропаганда могла затаиться везде. Следовало проявлять бдительность, тем более что дружба народов и грядущий коммунизм уже оказались подорваны, и больше всего пострадали братья- белорусы... "Ну, и пусть себе горит",- на всякий, случай подумал учитель, а вслух произнес: - Но это же естественно! Если есть костер, он должен гореть! Правда, ребята? Ребята согласно закивали. -Правда! Правда! -Все советские дети любят костер. Ребята оживились, стряхнули дремоту и весело закричали: -Мы любим костер. Давайте сейчас зажжем костер! Прямо в классе. Абрам Моисеевич не стал разжигать страсти, продолжая дискутировать с разоблаченным баптистом: -Объясни наконец товарищам, почему тебе не нравится строчка: "Ты гори, гори мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик?'' Глейзер медленно приходил в себя, понимая, что не позволит этому зеленому адвентисту сжечь себя в пламени пионерского огня. -Потому что все должны гореть: и товарищ, и друг, и попутчик... А я не хочу остаться один. Советский пионер должен быть всегда в гуще народа. -Да..а...- задумчиво протянул учитель.- Теперь ты понимаешь, почему среди нас должны быть белорусы? -Потому что они коммунизм строят!- ляпнул Боря...
СТРОГИЕ ПРАВИЛА
В магазине прессы в отделе русской литературы всегда многолюдно. Гопкин явился сюда в очередной раз, чтобы просмотреть новинки: ''Аргументы и факты", Литературку, Комсомолку." Сначала он газеты листает, интересные публикации читает или просматривает, насыщая свой литературный голод за минимальную плату. Сотрудники магазина воспринимают читающих халявщиков по-разному. Иногда снисходительно, иногда раздраженно, прерывая особо увлекающихся неожиданным: " Здесь не библиотека. Газеты надо не читать, а покупать." Наиболее ушлые отходили с новинками в сторону. Гопкин нередко тоже уходил, но сегодня у него не возникло желание углубляться в чтение, и он листал газеты на скорую руку. Недовольный голос мужчины в синей спецовки вдруг прервал его занятие. -Извините, у нас газеты не читают, а покупают. Гопкин положил газету на место, и сотрудник "привязался" к поляку. Польская литература находилась рядом... Когда обстановка разрядилась, Гопкин взял "Русскую Германию" и, отойдя на несколько шагов, раскрыл ее. Гопкин читал газету одним глазом, наблюдая другим за залом. Контролер, так окрестил Гопкин проверяющего, фланировал вдоль магазина, время от времени урезонивая очередного клиента. В какой-то момент Гопкин потерял бдительность и столкнулся неожиданно лицом к лицу с контролером. Тот в упор уставился на нарушителя и тоном, не терпящим возражений, строго предупредил: "Гражданин, вам известно, что любые газеты, даже русские, здесь читать не положено?" Гопкин молчал, лишившись алиби и уверенности. -У нас тут не библиотека. И газеты не читают, а покупают. Гопкин не реагировал. Контролер растерялся, не ощущая никакой реакции нахального клиента. Но все же пытался действовать по-немецки, желая довести монолог до логического конца, то есть убедить или заставить инородца приобрести издание. -Гражданин, еще раз повторяю: вы должны купить эту газету! У нас газеты не читают, а покупают. Вы меня понимаете? - 0н внимательно посмотрел Гопкину в глаза.- Ответьте мне. -Я вас не понимаю,- изрек вдруг Гопкин на сравнительно доступном для восприятия немецком языке. Контролер обрадовался и огорчился одновременно. -Как же не понимаете, если говорите по-немецки? -Так!- сказал Гопкин,- хотя не только говорю по-немецки, но еще и пишу. -Но вам ясно, что газеты у нас не читают, а покупают? -Совершенно ясно. -Тогда объясните, что вы не понимаете? Гопкин тяжело вздохнул и сказал: -Я не понимаю, почему должен покупать газету, если ее уже прочитал?
ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ
Нас сразу предупредили: В связи с переходом на евро будут нападения. Когда будут, не сообщили. Поэтому, когда я подошел к сберкассе, то удивился, прочитав объявление : "Из-за нападения - закрыто!" Я, естественно, не понял: было нападение, будет нападение или уже и сейчас... А знакомый мне в ухо шепчет: -Двое в масках, с автоматами.. Ну, стрелять... Всех немцев положили... На пол... И к стенке... И, ну. ..грабить... ну. ..грабить... -Тех, которые у стенки?- не понял я. -Тех, которые с деньгами... Несколько миллионов долларов, не считая другой валюты... -Какой? -Они не считали... -Откуда у нас доллары?- не врубился я. -Откуда надо. И фунтами добавили . Сам видел. Давай, кричат, монгольские тугрики... -Может, они монголы,- засомневался я.- Или помнят еще татаро - монгольское иго? -Да турки они, типа затурканные. Схватили и побежали. Знакомый сделал еще несколько выразительных знаков и к незнакомой даме подобрался... А ко мне сосед подкатил. -Как тебе нравится?- опрашивает.- Воруют, и даже визитку не оставляют! Целая банда. Человек десять. Сам видел. Все в противогазах. А одна баба в телогрейке и в красных туфлях на шпильках. С ручным пулеметом…Та...та... та… Всех положили…Подряд. -Под какой ряд?- не сообразил я. -Ну, наряду со всеми.. Тут прилетела группа захвата. Вертолеты, полиция, гвардейцы в касках. Говорят мне: будешь свидетелем. -Свидетелем Иеговы? - Мой сосед слыл верующим. Ходил то ли в мечеть, то ли в мансарду. -Не . . . Свидетелем нападения ... -А...А...а… -Я говорю: хорошо. Только скажите сначала, что я видел, чтобы потом хотели смотреть на меня.- И пошел себе с другими делиться... Тут слышу женщина в розовом старушке без шляпки рассказывает: -И не спрашивайте, милая... Трое дамочек с гранатами... Не овощные гранаты, железные... В шпаркассу ворвались, орут: Или вы нам, или мы их. И сразу... Представляете... А эта из кассы, в форме, так спокойно: -Ну, и что?... А он ка...а....к даст... Шум, гам, неразбериха... Гранаты летят... Оказались фруктовыми. Кто же мог знать, что клиентов сберкассы собирались угощать... Полиция как начала бабахать... А эти удрали... Ну, клиенты, которые с грабителями общалисъ… "Странное ограбление"- подумал я. Словно грабили не одну, а разные сберкассы, и каждый на свой лад... Прихожу домой, а жена с порога: -Я сейчас ограбление нашего банка видела, какой-то ненормальный ворвался внутрь помещения с гитарой, принялся ею размахивать и орать: -Всех разыграю. По нотам уложу... На фигу выведу. Всех приструню. Бабки на гриф... Детки на пол... И к кассиру... Сейчас, мол, барабаном станешь... Стучи по автомату...А кассир ка...а.. .к долбанет музыканта... по башке... Сразу все струны оборвал. .. Жена была настолько воодушевлена увиденным, что пересказала мне историю ограбления несколько раз. И если в первом случае грабителем бил хилый парнишка, то в последнем оказался матерый медвежатник с татуировкой слона под пиджаком и с большой черной родинкой на правой ягодице. Глаза жены блестели, напоминая давно забытые и отчасти невостребованные очаги любви... Когда ей наконец надоело меня удивлять, она начала делиться незабываемыми впечатлениями с соседкой. Но после выяснилось, что соседка тоже была свидетелем очевидного, хотя ее грабители кричали по-китайски и поражали полицейских палочками. Они отправились в скверик напротив, чтобы поразить воображение несостоявшихся претендентов. Я поднял телефонную трубку и позвонил приятелю: -Только что я видел такое ограбление, - по секрету сообщил я ему.- На наш банк шайка налетела... В очках , бритоголовые, высоченные. В летных комбинезонах. Все генералы, не считая зевак…И с заложниками. . .Почти голыми... Только в валенках…
В РУССКОМ МАГАЗИНЕ
-Девушка, говорят, у вас ангебот! По-русски - это дешевле. -Берите свинину. Полтора евро килограмм. -Она же черная! -Что вы такое, мужчина, говорите? Она еще свежая. Ее сегодня утром завезли. -Так сейчас еще утро. Когда успели? -Сразу и успели! -Значит ее свежей и черной завезли. Может, от черной свиньи? -Где вы в Германии найдете еще такую дешевую свинину? -Вы правы. В Германии такую дешевую свинину не найти! -Вы, наверно, мужчина, с Украины? -С чего вы взяли? -Вам не угодить. -Девушка, вы ошиблись. Я не с Украины. А вы тоже оттуда не будете? -Из Омска я. -А...а...Там тоже люди жили. -Я в людях разбираюсь! -А где вы собираетесь? -В каком смысле? -Собираетесь вы тоже в людях? -Что вы такое, мужчина, говорите? -Да не знаю я, брать ли вашу дешевую свинину по полтора евро, которую нигде болъше в Германии не найду. - Все берут. И, между прочим, свинья нормальная, не черная. Сама пробовала. -Все бы брали, ее бы уже не было. -Много завезли! -И всю свежую до черноты? -Вам, мужчина, не угодишь. -Наверно, вы на продавца не учились. Умшулунг какой - нибудь или курсы! Приехали из Омска и сразу к прилавку. -Я на курсах языка училась. -Свиного? -Ну, вы, мужчина, даете. -Так свинину же продаете. -Я училась на курсах немецкого языка! -Тоже неплохо. - Мужчина, мясо брать будете? За вами уже очередь получилась. -Одна бабуля. А она ваше черное свежее мясо кушать не станет. Правильно, бабуля, я говорю? -Ча..аа..го? -Свинину по полтора евро брать будем? -Чаго? -Видите, не настроена. А она с Украины тоже не приехала! Можете не сомневаться. - Бабуля, девушка интересуется: вы не с Украины приехали? -Чаго? -Значит с Байконура. Там ракеты взлетают, потому и слышать не получается. -Чаго? -Бабушка, это не к вам. Вы свинину все равно кушать не станете. -Ну, вы, мужчина, и даете . -Так я же - покупатель. По-немецки: кунда. А здесь в Германии кунда - всегда король. -Не король ты, а баламут. Только работать мешаешь. Делать тебе нечего, вот и ходишь тут, к народу цыпляешься. -К какому народу? -Знаем, к какому. -Так тут пока одна бабушка. Бабушка, я к вам цыпляюсь? -Чаго? -Видите, бабуля не признается. -Иди отсюда , пока я полицию не вызвала. -Хорошо, я пошел. -Иди…иди… -Спасибо, милая девушка, что напомнили мне о нашей прошлой прекрасной жизни. Нам ее здесь сильно не хватает. -Чаго? -Бабуля, вы меня понимаете…
ЭКОНОМИЯ
-Куда мы сегодня не пойдем?— спросил я утром жену! -В кафе! Сэкономим пятьдесят евро, не меньше! -Лучше не пойдем в ресторан! Выйдет экономия побольше! -В таком случае - ресторан "Центральный". Там и сервис на уровне, и меню разнообразней, и коньяк подороже! -Тристо евро останется в кармане,- подсчитал я. Жена внесла в блокнот все наши нереализованные возможности! -А завтра, думаю, мы не пойдем на концерт,- заключила она.- Приезжает балетная группа из Америки, Билеты - от ста евро! -Тогда не возьмем в седьмом ряду,- предложил я,- На все двести потянет! -А послезавтра не пригласим в гости самого канцлера. Когда не приглашаешь подобных деятелей, в бюджете останется полтыщи, а то и больше! Жена снова внесла в блокнот сэкономленные средства! -А в субботу откажемся от похода к мэру,- заключил я.- Не придется тратиться на подарок, цветы, поздравления и новый галстук! Тоже солидная экономия! Потом мы запланировали не посещать в воскресенье- музей, в понедельник-выставку прикладного искусства, в среду- демонстрацию престижных моделей, в четверг- собрание поздних гомосексуалистов! В пятницу решили не покупать цветной телевизор с плоским экраном, который обошелся бы в тысячу евро. В субботу мы не посетили известного художника. Намечалась распродажа его картин, каждая из которых тянула на приличную сумму... Позже мы не приобрели две путевки на Канарские острова в пятизвездочный отель с трехразовым питанием плюс катание на живых верблюдах, прыжки с самодельных парашютов и исследование дна морского с обнаженными японскими красотками. Конечно, мы бы могли отказаться от отдыха где-нибудь на Ямайке, заброшенных островах Тихого или Северного Ледовитого океана, но, не зная местных условий, решили лучше не рисковать своим кошельком. Мы не тратились и на мелкие товары. Воздержались от покупки чайника, картины "Не ждали", настенных часов и напольных весов! Сэкономленная сумма выходила не очень большая. Но, как говорится, все начинается с малого, а заканчивается маленькой! Хотя мы из принципа не употребляли ! -Такими темпами можно до конца года отбить не менее ста тысяч евро!- сказал я жене.- А на эти деньги реально не купить приличный автомобиль или не внести первый взнос на собственный дом. Все-таки у эмигрантов есть и свои преимущества! Если не шиковать и тратиться с умом, можно приобрести на сэкономленные средства такие вещи, о которых в прежней жизни даже мечтать не хотелось!