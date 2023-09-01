Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время визита во Львов. Об этом в субботу, 9 сентября, написал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что звание Джонсону присвоили 4 октября прошлого года, однако свой диплом он забрал только сейчас, пишет korrespondent.net.
Борису Джонсону вручили диплом и передали двухтомную энциклопедию ЛНУ, где будет написано о позиции Джонсона о событиях в Украине.
"Я знаю, что вы победите. Как говорил ваш ректор, вы победите. Украина победит. Несмотря на их ранения, я вижу их сердца львов. И они рассказали мне, как шаг за шагом их подразделения освобождают свою страну от захватчиков. И когда вы победите, украинское войско победит, они уволят и будут свободным, суверенным, независимым европейским государством. И они проливали кровь за свободу во всем мире", - сказал Борис Джонсон, принимая звание доктора.
Отметим, речь идет о звании Doctor Honoris Causa, которое дает Ученый совет учебного заведения. Звание обычно присваивается известным украинским или иностранным ученым, а также общественным, политическим или религиозным деятелям за значительные заслуги в развитии образования, науки и культуры, за существенный вклад в развитие государственного строительства. В случае экс-премьера Британии речь идет о важной роли в консолидации международного сообщества вокруг противодействия России и помощи Украине.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии (YES).