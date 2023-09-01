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Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко

Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко
Фото: Sky News

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время визита во Львов. Об этом в субботу, 9 сентября, написал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что звание Джонсону присвоили 4 октября прошлого года, однако свой диплом он забрал только сейчас, пишет korrespondent.net.

Борису Джонсону вручили диплом и передали двухтомную энциклопедию ЛНУ, где будет написано о позиции Джонсона о событиях в Украине.

"Я знаю, что вы победите. Как говорил ваш ректор, вы победите. Украина победит. Несмотря на их ранения, я вижу их сердца львов. И они рассказали мне, как шаг за шагом их подразделения освобождают свою страну от захватчиков. И когда вы победите, украинское войско победит, они уволят и будут свободным, суверенным, независимым европейским государством. И они проливали кровь за свободу во всем мире", - сказал Борис Джонсон, принимая звание доктора.

Отметим, речь идет о звании Doctor Honoris Causa, которое дает Ученый совет учебного заведения. Звание обычно присваивается известным украинским или иностранным ученым, а также общественным, политическим или религиозным деятелям за значительные заслуги в развитии образования, науки и культуры, за существенный вклад в развитие государственного строительства. В случае экс-премьера Британии речь идет о важной роли в консолидации международного сообщества вокруг противодействия России и помощи Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии (YES).

Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко

Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко

Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко

  • Вчера, 16:20
  • DTV
  • Просмотров: 56
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