Шевченковский районный суд Киева увеличил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем в семь раз - до $105,3 млн из-за новых обвинений. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости", передает ТАСС.
По его данным, судья установил залог для Коломойского в размере $105,3 млн (3 млрд. 891 млн. грн), хотя ранее его сумма составляла около $13,8 млн (510 млн. гр).
Накануне Коломойскому в следственном изоляторе предъявили новые обвинения. Теперь ему инкриминируют незаконные действия для получения доступа к денежным средствам, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.
При этом, сторона обвинения просила суд Киева увеличить залог из-за новых подозрений - до почти 5,88 млрд. грн ($159,2 млн)
Прокурор пояснил, что Коломойский вышел из гражданства Украины и теперь является гражданином Израиля, поэтому существует риск укрывательства за рубежом.
Адвокат Коломойского заявил, что размер залога необоснован, потому что прокурор Бюро экономической безопасности (БЭБ) не привел никаких доказательств, что Коломойский может заплатить такую сумму. Он назвал необоснованными и риски, "поскольку Коломойский уже находится под стражей и потому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей", передает korrespondent.net.
2 сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога около $13,8 млн. Тогда адвокаты отмечали, что не планируют вносить залог и будут оспаривать решение в апелляционном порядке. Рассмотрение апелляции на арест должно было состояться еще 6 сентября, однако суд перенес заседание более чем на две недели - до 25 сентября.
Когда Коломойскому предъявили обвинения, его окружение и эксперты связали это с предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в США и его желанием создать видимость борьбы с коррупцией. В частности, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что Зеленскому "надо продемонстрировать президенту США Джо Байдену и всем остальным, что он борется с коррупцией, против олигархата". Рассмотрение апелляции перенесли на такой срок, что заседание состоится только по окончании запланированного на 19-21 сентября визита Зеленского в США.