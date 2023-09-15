Dnestr.TV

 
0

Гражданам Молдовы не нужно будет подтверждать знание русского языка при переселении в РФ

Гражданам Молдовы не нужно будет подтверждать знание русского языка при переселении в РФ
Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров

С 2024 года в России изменятся правила программы переселения соотечественников. Они должны будут подтверждать знание русского языка. Однако есть исключения.

В программу по содействию переселению из-за рубежа в Россию соотечественников внесены корректировки, с 2024 года жители некоторых стран должны будут подтверждать знание русского языка, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом гражданам Молдовы, Белоруссии, Украины и Казахстана подтверждать владение русским языком не понадобится.

«С 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком. (…) Речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии, Молдавии», — отмечается в постановлении.

Для подтверждения владения русским языком при подаче заявки на участие в программе переселения, как сообщается, необходимо будет иметь документ, подтверждающий получение образования в России или на территории страны, которая до 1 сентября 1991 года входила в состав СССР, или документ об образовании, выданный на территории другой страны, где русский является одним из государственных языков.

При отсутствии таких документов человеку необходимо будет пройти собеседование, по результатам которого уполномоченной комиссией будет принято решение об уровне владения им русским языком.
  • Сегодня, 08:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • В Бендерах утвержден Состав Общественного Совета при Го ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • В Перу новый вид змей назвали в честь Харрисона Форда
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • В Бендерах утвержден Состав Общественного Совета при Го ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • В Перу новый вид змей назвали в честь Харрисона Форда
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна