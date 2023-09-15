С 2024 года в России изменятся правила программы переселения соотечественников. Они должны будут подтверждать знание русского языка. Однако есть исключения.
В программу по содействию переселению из-за рубежа в Россию соотечественников внесены корректировки, с 2024 года жители некоторых стран должны будут подтверждать знание русского языка, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
При этом гражданам Молдовы, Белоруссии, Украины и Казахстана подтверждать владение русским языком не понадобится.
«С 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком. (…) Речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии, Молдавии», — отмечается в постановлении.
Для подтверждения владения русским языком при подаче заявки на участие в программе переселения, как сообщается, необходимо будет иметь документ, подтверждающий получение образования в России или на территории страны, которая до 1 сентября 1991 года входила в состав СССР, или документ об образовании, выданный на территории другой страны, где русский является одним из государственных языков.
При отсутствии таких документов человеку необходимо будет пройти собеседование, по результатам которого уполномоченной комиссией будет принято решение об уровне владения им русским языком.