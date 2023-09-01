



Гитарист превратил обычные гитары в 21-струнную и в 24-струнную, чтобы сыграть эти восхитительные мелодии



Гитарист превратил обычные гитары в 21-струнную и в 24-струнную, чтобы сыграть эти восхитительные мелодии

Бернт — австрийский гитарист, композитор и музыкант. Он внес гитарные соло в 3 платиновых альбома и получил 2 золотые награды за саундтрек. Прежде чем начать карьеру, он с отличием окончил Венский музыкальный институт.Вначале Бернт гастролировал по Европе, США, Канаде и Латинской Америке в качестве гитариста австрийской экстремальной металл-группы. В 2015 году он присоединился к поп-рок-магазину Seiler und Speer, записывая гитарные соло и наложения на несколько альбомов и синглов, занимающих первые места в чартах.Его сочетание видеороликов с виртуозным исполнением на гитаре и образовательного контента привело к тому, что он получил Серебряную премию Creator Award за 100 000 подписчиков в 2020 году. Он также был крупнейшим в мире создателем музыки на Patreon в течение нескольких месяцев в 2021 году.Дебютный сольный альбом Бернта «Elevation» был выпущен и получил большое признание в 2021 году, что привело к его публикации в журналах Guitar World, Premier Guitar и других специализированных СМИ.