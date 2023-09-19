фото: Айк Арутюнян/РИА Новости. Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе, 19 сентября 2023 года
Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. На линии соприкосновения начали применять артиллерию, в Степанакерте звучит воздушная тревога. Также МО Азербайджана заявляет о применении высокоточного оружия по армянским силам. Отмечается, что командование российской миротворческой миссии в регионе уведомили о начале боевых действий. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн:
17.49 Полиция оцепила здание правительства Армении в Ереване, у которого собрались протестующие, передает РИА Новости.
17.38 ⚡️ Азербайджан готов встретиться с представителями Нагорного Карабаха в Евлахе, заявили в администрации азербайджанского президента.
«Однако для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен», — заявили в Баку.
17.15 Участники протестной акции в Ереване требуют отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает «Sputnik Армения».
По данным РИА Новости, митингующие бросают пластиковые бутылки в силовиков.
17.07 Президент Франции Эммануэль Макрон уведомил Никола Пашиняна, что Париж инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе, сообщило правительство Армении.
17.01 Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что интенсивность огня на линии соприкосновения значительно снизилась.
17: 00 Заявление МИД ПМР с призывом к миру в Республике Арцах
16.54 Никол Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в пресс-службе кабмина Армении.
16.48 Армянское агентство Armenpress сообщило, что в Нагорном Карабахе погибли два мирных жителя, еще 26 получили ранения.
16.46 Миротворцы не имеют права применять оружие до тех пор, пока их жизни ничего не угрожает, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя ситуацию в Карабахе.
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16.30 Задачи операции Баку в Нагорном Карабахе близки к выполнению, заявил в эфире турецкого телеканала TRT помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Определенные нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе», — сказал он.
16.27 ❗️ Степанакерт обратился к Баку с призывом немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
16.23 Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении склада боеприпасов, принадлежащиего подразделениям ВС Армении.
16.17 Минобороны Азербайджана: уничтожена радиолокационная станция (РЛС) P-18, принадлежащая формированиям вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.
16.09 В Ереване — протесты из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие перекрыли Площадь Республики и проспект Тиграна Меца рядом со зданием правительства в центре города, они скандируют «Никол — предатель!» и требуют от Азербайджана прекратить военные действия.
16.06 Находящийся в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался комментировать ситуацию в Карабахе.
16.01 Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил МИД страны.
Париж также призвал Баку немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право.
15:38 Омбудсмен Карабаха Гегам Степанян заявил о двух погибших, среди которых есть ребенок, и 11 раненых после нападения Азербайджана.
«Есть много жертв и раненых среди мирного населения, в том числе детей. По данным, собранным на данный момент, есть как минимум 2 погибших, в том числе один ребенок и 11 раненых, в том числе 8 детей в результате нападения Азербайджана», — сказал он.
15:37 ❗️ ЕС осуждает эскалацию напряженности в Карабахе и призывает к немедленному прекращению боевых действий — глава Евродипломатии Боррель.
15:35 ⚡️ Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
15:24 ⚡️Пашинян ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.
15:20 ⚡️Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе — Пашинян.
15:18 ⚡️Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел Нагорного Карабаха, практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения Нагорного Карабаха и взятию под контроль позиций и, по некоторым данным, населенных пунктов в Нагорном Карабахе — Пашинян.
15:10 ❗️Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что теперь очередь США решать, какие меры следует принять для урегулирования ситуации в Карабахе.
«Теперь очередь США решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку на оказавшихся в ловушке и голодающих людей», написал он в соцсети X.
14:34 ⚡️Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию, что азербайджанская сторона якобы «заблаговременно» предупредила российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.
«Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — заявила Захарова.
14:29 ⚡️Премьер Армении Пашинян созвал заседание Совбеза.
14:27 ⚡️Россия не проинформировала Армению о проведении Азербайджаном военных действий в Нагорном Карабахе, заявили в правительстве республики.
14:23 ⚡️МИД Армении призывает Совбез ООН и миротворцев РФ принять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе.
14:21 ⚡️В МИД Армении назвали широкомасштабной агрессией военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.
14:18 Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения о якобы обстреле гражданских объектов в ходе «антитеррористических мер» в Нагорном Карабахе.
«Полноценная операция, полноценная война. Бои идут на земле, в воздухе. Пытаются брать посты. В Степанакерт пока не заходят. План защищаться до последнего».
13:59 ❗️ Москва подтверждает приверженность российско-армянскому союзничеству — МИД РФ.
Однако РФ не удовлетворена заявлениями Армении о том, что антироссийские шаги никак не затрагивают двусторонние отношения.
13:54 Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, несмотря на обострение, сообщила Захарова. По ее словам, РФ глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе.
13:37 ⚡️ Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщает о ракетно-артиллерийском огне со стороны ВС Азербайджана.
«19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары», — заявили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.
Другие подробности не приводятся.
13:35 ❗️ МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.
13:27 Подразделения Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ведут интенсивный огонь из различных видов вооружений по позициям азербайджанской армии в Агдамском районе. Об этом говорится в сообщении МО Азербайджана в Telegram-канале.
13:26 Мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, о которых договаривались и которые есть на бумаге. Об этом заявила представитель МД РФ Мария Захарова.
13:22 Степанакертские (столица Нагорного Карабаха) СМИ и соцсети сообщают о полетах беспилотников над городом.
13:18 ❗️ Минобороны Азербайджана заявило, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются атакам в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.
«С применением высокоточного оружия уничтожаются только законные военные цели», — заявили в ведомстве. 13:12 Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для полетов из Армении.
13:05 Затем в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные начали обстреливать позиции Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
13:02 Спустя несколько минут после публикации Варданяна Минобороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Поводом для начала боевых действий Минобороны назвало «систематические» обстрелы своих позиций с армянской стороны.
«В рамках мероприятий прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты вооруженных сил Армении выводятся из строя с помощью высокоточного оружия», — отметили в заявлении.
13:01 В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел, сообщил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян в своем Telegram-канале, не приведя других подробностей.
Позднее он написал, что «руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан».
Азербайджан фактически приступил к конкретным действиям по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Об этом в прямом эфире сегодня, 19 сентября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он напомнил, что 19 сентября около 13.00 ВС Азербайджана начали обстрел всей территории Нагорного Карабаха, через некоторое время они также стали предпринимать попытки прорыва линии соприкосновения и занятия позиций Армии обороны Нагорного Карабаха, а также, по некоторым данным, по взятию населëнных пунктов под контроль, передаёт eadaily.com
«Конечно, мы поддерживаем контакты с Нагорным Карабахом, хотя есть определëнные проблемы со связью. Но общая информация такова, что сначала территория Нагорного Карабаха была атакована различными средствами, в том числе реактивной артиллерией, а затем против Нагорного Карабаха была развëрнута наземная операция с нескольких направлений. В этот период, конечно, Азербайджан осуществляет и информационное сопровождение операций. Для нас была странной информация о том, что Азербайджан официально проинформировал Россию о начале этих операций. Конечно, это информация Азербайджана. Однако факт в том, что мы не получили никакой информации об этой операции от наших российских партнëров», — отметил Пашинян.