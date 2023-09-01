фото : point.md. Кандидат Партии социалистов РМ на пост мэра Кишинёва Адриан Албу
19 сентября в рамках торжественного мероприятия, посвященному старту предвыборной кампании, кандидат Партии социалистов РМ на пост мэра Кишинёва Адриан Албу представил свою программу, которая основана на семи направлениях развития Кишинева,передает actualitati.md
Кандидат от ПСРМ уверен, что Кишинев можно превратить в дешевый населенный пункт.
"Это возможно благодаря соглашениям, которые могут достичь о закупках природного газа по гораздо более выгодной цене для жителей столицы. Это будет означать гораздо более низкие тарифы, в том числе на тепловую и электрическую энергию, поскольку себестоимость их производства на "Термоэлектрике" снизится", - заявил Албу.
Снижение тарифов на газ и электроэнергию будет способствовать снижению цен на услуги водоснабжения и канализации в Кишиневе и, как следствие, снизятся цены на другие услуги, а также продукцию, реализуемую в магазинах и на рынках", - уверен социалист, передает actualitati.md
"Социально уязвимые слои населения, особенно пенсионеры, в холодный период года будут получать по 1000 леев в месяц в качестве компенсации от местных властей. Все ученики 1-9 классов столицы должны получать бесплатное питание в школах.
Пенсионеры также будут получать ежемесячную поддержку в размере 100 леев на приобретение хлеба, а многодетные семьи получат ежегодную компенсацию в размере 10 тысяч леев. Мы должны вернуться к практике предоставления бесплатного молочного питания всем детям до 2-х лет", - продолжил Албу.
"Проблему пробок и ям на многих дорогах города решит строительство кольцевой дороги и запуск электропоездов по этой линии. Такое решение существенно разгрузит движение в городе, а значит, мы избавимся от многих часов ожидания, проведенных в пробках. Мы уже предварительно обсудили реализацию этого проекта на основе государственно-частного партнерства, которое может стать реальностью через несколько лет", - заявил Албу.
"Кишинев станет более зеленым и здоровым городом. Для этого будут соблюдены современные городские условия и применены инновационные решения, в том числе строительство жилых кварталов с низким энергопотреблением, на крышах кварталов появятся зеленые террасы, которые обогатят воздух кислородом и станут прекрасным местом для отдыха.
Кишинев должен стать положительным примером экономического развития, а также прозрачности и участия. Важные решения для муниципалитета должны обсуждаться с общественностью, а по наиболее важным темам будут организованы местные консультативные референдумы – форма прямой демократии", - продолжил Албу.
"Защита ценностей и культурного наследия. Город Кишинев должен иметь свою аутентичность, своего рода собственную ДНК, которая отличает его от других городов и столиц мира. Наше культурное и этническое разнообразие должно быть использовано в великом проекте – подлинном Кишиневе.
Мы хотим превратить столицу Республики Молдова в туристическую достопримечательность, чтобы гордиться нашим Кишиневом, а также получать приток денег от туристической индустрии. Защищая культурное наследие столицы, мы должны также защищать традиционные ценности нашего народа.
В этом смысле я буду против пропаганды ЛГБТ в школах Кишинева, а пропаганде гомосексуализма посредством различных маршей нет места в нашем христианском городе. В этом смысле я буду защитником традиционной семьи, которую необходимо пропагандировать и в школах.
Я также против секретных лабораторий и военных баз под Кишиневом. Мы мирная страна с понимающими и чуткими людьми. Нам не нужны ни биологические эксперименты иностранцев, ни военные базы вблизи столицы Республики Молдова. Я категорически против строительства новой военной базы в коммуне Бачой на участке в десятки гектаров.
Любая военная база предполагает стрельбовые полигоны, концентрацию военной техники, склады боеприпасов и другие действия военного характера, которые кишиневцам не нужны. Нам лучше вложить эти деньги в социальные проекты, чтобы позаботиться о населении, а не пугать его войной", - заключил Албу.