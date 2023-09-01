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Президент проинспектировал строительство нового полигона ТБО

Президент проинспектировал строительство нового полигона ТБО
фото: president.gospmr

Строительство нового полигона ТБО – одна из задач, поставленных Президентом на текущий год. Переполненность городской свалки делала использование старой территории небезопасным. Вопрос давно требовал решения. После многочисленных консультаций и совещаний остановились на варианте использования отработанных карьеров, расположенных в полутора километрах от законсервированного малаештского полигона. Работы начали в июле. 19 сентября о промежуточных результатах доложил Президенту глава тираспольской госадминистрации Олег Довгопол, информирует пресс-служба Главы Государства.

Совещание проходило с выездом на место. Отмечено, что ежедневно в работе задействовано 10-15 единиц техники. Проект для города серьезный. Требует серьезных затрат – финансов, времени, трудовых и технических ресурсов. Реализация предполагает многоэтапность.

До конца года предстоит сдать в эксплуатацию первую очередь. Важно подготовить не только непосредственно чаши для складирования отходов, но и сопутствующую инфраструктуру. Подъездные пути и разворотные площадки покроют крупномерными плитами. Уже заказано 96 единиц.

Нынешний объем вывозимого из столицы мусора – 1200-1500 кубометров в сутки. При таком движении возможностей нового полигона хватит на 4-5 лет. При условии, что сюда же будут вывозить ТБО из Бендер, срок эксплуатации сократится. Увеличить период использования подготавливаемых территорий призвано применение прессов, мусороперерабатывающей линии и печей, напомнил Олег Довгопол.

Президент дал ряд рекомендаций и поручений, напомнив, что затягивать строительство нового полигона ТБО недопустимо.

Президент проинспектировал строительство нового полигона ТБО

Президент проинспектировал строительство нового полигона ТБО

Президент проинспектировал строительство нового полигона ТБО
фото: president.gospmr
  • Сегодня, 16:26
  • DTV
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