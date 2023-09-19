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После двухлетнего перерыва в Тирасполе состоялось заседание рабочих групп по экономике (Обновлено)

После двухлетнего перерыва в Тирасполе состоялось заседание рабочих групп по экономике (Обновлено)

19 сентября 2023 года в штаб-квартире Миссии ОБСЕ в городе Тирасполь, после двухлетнего перерыва, состоялось заседание рабочих групп по экономике, сообщает Noi.md ссылаясь на Бюро политик реинтеграции при Государственной канцелярии РМ.

В ходе заседания была рассмотрена тема, связанная с текущим этапом реализации Протокольного решения о взаимодействии в области ветеринарии, карантина и защиты растений от 15 февраля 2021 года, особенно в части Номенклатуры товаров, подлежащих санитарно-ветеринарному контролю в Приднестровье.

Другая тема, предложенная для обсуждения экспертами из Кишинева, касалась последних изменений в области устранения технических барьеров в торговле и защиты прав потребителей в контексте имплементации acquis Европейского союза в результате получения Республикой Молдова в 2022 году статуса государства-кандидата.

Эксперты с обоих берегов Днестра также провели обмен мнениями о механизме уплаты таможенных пошлин на ввоз и вывоз товаров и налогов за загрязнение окружающей среды экономическими агентами из Приднестровья (в источнике -Приднестровского региона), меры, направленной на постепенную интеграцию экономических субъектов региона в национальное правовое и налоговое поле.

Как отметили в Бюро политик реинтеграции, представители Тирасполя, к сожалению, продолжили политизированный дискурс, говоря о давлении со стороны национальных властей, что не имеет под собой никаких убедительных аргументов, пишет Noi.md
источник: Noi.md

Обновлено: 17:14 19/09/23

О встрече экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики.

В офисе Миссии ОБСЕ состоялось инициированное Приднестровьем заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики. В делегацию Приднестровья под руководством С.А. Оболоника вошли руководители крупных промышленных предприятий, СПАПП, представители Министерства иностранных дел, Государственного таможенного комитета, Министерства экономического развития и Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, сообщила пресс-служба МИД ПМР

Ключевая тема, обозначенная приднестровской стороной – необоснованное блокирование на таможенных пунктах пропуска Республики Молдова товаров, экспортируемых рядом промышленных предприятий Приднестровья. На конкретных примерах, очерчивающих географию экспорта и подтверждающих отсутствие принадлежности вывозимой продукции к товарам двойного назначения, руководитель экспертной группы и представители хозяйствующих субъектов сформулировали необоснованность блокадных мер РМ. Было подчеркнуто, что упомянутая номенклатура является традиционной и поставляется без обременений на протяжении многих лет, а факты ее непринадлежности к стратегическим товарам подтверждены, в том числе потребителями на территории стран Средней Азии, Евросоюза и других европейских государств.

Была обозначена необходимость срочного решения вопроса для обеспечения непрерывной работы предприятий и реализации их обязательств перед трудовыми коллективами и зарубежными контрагентами.

При обсуждении проблемы необоснованного взимания РМ платы за таможенное оформление экспорта-импорта, а также за загрязнение окружающей среды было отмечено, что указанные принудительные меры представляют собой грубое нарушение договоренной переговорного процесса и девальвируют ценность ведущегося диалога. Они приводят к дополнительным расходам хозяйствующих субъектов ПМР, негативно отражаясь на их операционной деятельности.

Взимание в бюджет РМ упомянутых платежей является нарушением обязательств всех вовлеченных сторон по сохранению благоприятного торгового режима и оказывает деструктивное влияние на экономические процессы во всем региональном пространстве. В частности, плата за загрязнение окружающей среды означает двойное фискальное обременение, что нарушает принцип территориальности и адресности экологических платежей, а также может привести к остановке производства на отдельных приднестровских предприятиях.

Была также затронута тема недопустимости давления фискальных органов РМ на экономических агентов Приднестровья и рассмотрена возможность проведения заседания подгруппы по вопросам банковского взаимодействия.

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