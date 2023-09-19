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Румынская компания вступила в управление газотранспортной системой всей Молдовы

Румынская компания вступила в управление газотранспортной системой всей Молдовы
иллюстрация: noi.md

Компания Vestmoldtransgaz, "дочка" румынской компании Transgaz, официально получила в управление систему транспортировки природного газа на всей территории Республики Молдова, об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), информирует sputniknews.ru

"НАРЭ завершило юридический процесс предварительного назначения ООО Vestmoldtransgaz оператором системы транспортировки природного газа на всей территории Республики Молдова. Начиная с 00.00 часов 19.09.2023 Vestmoldtransgaz несет ответственность за управление и правильную эксплуатацию инфраструктуры транспортировки природного газа, а ООО Moldovatransgaz будет оказывать необходимые услуги по техническому обслуживанию", - отмечается в сообщении НАРЭ.

Ранее регулятор отмечал, что с 19 сентября Vestmoldtransgaz получает не только возможность управления транспортными сетями на всей территории Республики Молдова, но и статус оператора с последующей сертификацией на европейском уровне согласно требованиям III Энергетического пакета.

В дальнейшем Vestmoldtransgaz подаст в НАРЭ заявку на сертификацию по образцу независимого системного оператора. Этот процесс, как уточнили в НАРЭ, позже будет одобрен Секретариатом Энергетического сообщества.

Административный совет отозвал лицензию, выданную компании Moldovatransgaz на осуществление деятельности по транспортировке природного газа. В НАРЭ уточнили, компания не выполнила законодательные требования по разграничению, независимости и/или сертификации оператора газотранспортной системы, пишет eadaily.com

Moldovatransgaz является дочерней компанией принадлежащей российскому «Газпрому» Moldovagaz, а Vestmoldtransgaz учредили Transgaz Romania и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, 4 сентября Министерство энергетики Молдовы объявило о том, что компания Vestmoldtransgaz подписала пятилетний договор имущественного найма газотранспортной сети с ее владельцем, компанией Moldovatransgaz. Это стало возможным после внесения изменений в законодательство, позволяющих НАРЭ официально начать процедуру разделения компаний газовой сферы и некоторых решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям, принятых в июне и сентябре этого года.

На прошлой неделе НАРЭ оштрафовало Moldovatransgaz на 34 млн леев (примерно около $ 1,9 млн) за невыполнение обязательств, связанных с обеспечением независимости от компании Moldovagaz. Этого требовал Третий энергетический пакет, который Кишинев обязался перед Евросоюзом внедрить, но давно пропустил все сроки.

Как сообщало EADaily , по мнению бывшего премьер-министра Молдовы Иона Кику, переход национальных газотранспортных сетей в управление румынской Vestmoldtransgaz показывает миру, что Кишинев не способен управлять стратегическими активами.

  • Сегодня, 17:04
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