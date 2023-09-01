Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлена возможность продолжить знакомиться с рассказами, которые вошли в новую книгу писателя "Здрасьте, это мы. Юмор из нашей жизни".
Семен Коган (Александр Кирий) – прозаик, драматург, писатель-сатирик, член союза журналистов СССР. Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
ЖЕНСКИЕ КАПРИЗЫ
-Скажи, дорогой, почему твоя жена спит по выходным до обеда и не готовит тебе завтрак? -Женские капризы! -А почему заставляет тебя убирать в квартире, стирать, пылесосить, мусор выносить? -Женские капризы! -И ездит она на прекрасном автомобиле, в то время как ты бегаешь за автобусом. -Женские капризы! -А когда встречается с сослуживцами в ресторане, ты сидишь дома! - Женские капризы! -А отчего она в первую очередь заботится о своих нарядах, то время как ты годами носишь один костюм или куртку? -Женские капризы! -И в парикмахерскую она нередко ходит: то прическа, то маникюр, то еще чего-то, а ты месяцами не стрижешься, бороду себе отпустил, выглядишь неряшливо. -Женские капризы! -А по вечерам требует от тебя тишины. Сама спать не позже десяти ложится, а ты- телевизор не включай, музыку не слушай, громко не разговаривай! -Женские капризы! -.Странно, что по выходным и по праздникам занимается только собой, а ты ей должен только угождать! -Женские капризы! -Тогда объясни: почему она занимается фитнесом, а ты тащишь лишь тяжелые сумки из магазина? -Женские капризы! -И почему она может отдыхать в любое время дня и ночи, а ты не должен ей мешать? -Женские капризы! -Она тебе постоянно что-то рассказывает, чем-то недовольна, кого-то осуждает. Требует ответа и внимания, а о твоих проблемах слушать не хочет. -Женские капризы! -Когда она приходит, ты ее встречаешь, когда уходит, провожаешь. -Женские капризы! -Но вы женаты не один год! Могла бы с тобой тоже считаться! -Женские капризы! -Послушай! Что у тебя за жизнь такая - сплошные женские капризы? До каких пор? -Пока жена работает, а я сижу у нее на шее!
ВСЕ В СПЕШКЕ
Мы торопились на концерт. Я посмотрел на часы. -Через две минуты электричка,- сообщил я жене.- Успеем. Мы вскочили в последний вагон, тяжело и прерывисто дыша. -Мой проездной у тебя?- спросил я жену, когда мы покинули поезд. -С чего он должен быть у меня? Я полез в карман, проездного не было. -Значит в спешке дома забыл. И всю дорогу мог нарваться на контролера. -Пришлось бы раскошелиться на 40 евро,- сказала жена. -Только на пять,- поправил я,- если позже представить проездной. Но все равно неприятно. -На обратном пути возьмем билет,- заявила жена. -Будем мы еще деньги тратить .- возразил я.- Съездишь за проездным домой и привезешь его мне. -Лучше уж без билета добираться,- предложила жена.-В крайнем случае заплатим штраф те же деньги, что и за билет. -Не пойдет,- отказался я,- Во-первых, у меня нет с собой паспорта. И для выяснения личности меня пошлют куда-нибудь подальше. Ты же этого не желаешь? -Не желаю,- согласилась жена.- Мне твоя личность известна. -Во-вторых, потеряем массу времени, нервов, здоровья, а также уважение всех заинтересованных немцев. Уважение мы терять не собирались. После концерта мы договорились, что я буду ждать жену на платформе. -Приеду через полтора часа,- подсчитала она. -Если не околею от холода, дождусь,- твердо пообещал я. Подошла электричка, и жена уехала. Было темно, сыро и неуютно. Появлялись и исчезали поезда, подозрительные личности, случайные знакомые, мороз по коже. Кожу приходилось все время размораживать. Жена приехала через два часа. -Я надела теплую куртку, -сообщила она, доставая из сумочки проездной. Я потянулся за ним, но жена отвела мою руку. -Погоди. Это, кажется, мой. - Она открыла его и увидела мою фотографию. -А где твой?- спросил я. - Жена полезла в сумочку. Проездного там не оказалось. -Я торопилась и дома его забыла, - вспомнила она, -когда переодевалась. -И проехала без билета?- ужаснулся я. -Я этого не знала. -А сейчас проедешь, зная? Жена недовольно возразила: -Ты же отказался поехать "зайцем'', почему же я должна рисковать? Отправляйся домой, привези его мне. А я тут подожду. Подошла электричка. Я вскочил в вагон. -Только постарайся проездной дома не забыть,- крикнула жена вслед уходящему поезду. -Постараюсь,- пообещал я. И помахал ей рукой... По вагону ходили контролеры в красных куртках. Я потянулся за проездным и вдруг...понял: -О, Господи! В спешке жена оставила его у себя...
НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ
Тележки разместили прямо у магазина. Покупатели подходили к длинному ряду, вставляли в специальный замок тележки чип или монету, замок срабатывал и тележка освобождалась для дальнейших покупок. Использовав ее, путем нехитрой операции человек получал свою монету назад, вставив предварительно цепочку в прорезь замка рядом стоящей тележки. Все просто, доступно, с незатейливо продуманным сервисом. Одну из тележек заклинило. Замок не срабатывал и монету назад не возвращал. Женщина средних лет напряженно давила на все части замка, но он не открывался. Клиенты магазина пытались ей помочь, что-то сжимали , что-то растягивали, закручивали, поднимали и опускали... Тщетно! Монета не возвращалась,.. Женщина наконец плюнула, достала из тележки купленные продукты и удалилась... Спустя несколько секунд к тележке приблизился молодой человек, рослый и сутулый, и отвел ее за угол магазина к другому, невысокому парню. Тот достал плоскогубцы, отвертку и быстрым ловким движением, открыв замок, вытащил из него монету. По их разговору, который отчетливо слышался издалека, я понял: ребята -мои бывшие соотечественники. Рослый парень отвел тележку назад к магазину. Я решил понаблюдать за неожиданными действиями "наших". Минут через десять с тележкой все повторилась. Пожилая женщина , намучавшись с ее замком, тяжело вздохнула и ушла без права на компенсацию. И снова тележка оказалась за углом магазина, и снова невысокий отлаженным движением извлек из чрева замка очередную добычу. Я подошел к ним. -Хороший бизнес? Они подозрительно скосились на меня, пытаясь осознать степень моего углубления. -Все нормально, мужики Я не из отдела по борьбе с терроризмом. -Мы не террористы,- обиделся рослый.- Мы только помогает немецкому населению оттопыриться. -Чего делать?- не врубился я, так как уже давно отошел от русского населения. -Отовариться,- пояснил невысокий. -Без нашей помощи тележек вообще бы не хватило. А мы идем народу навстречу. -Пока не дойдете? -Пока не встретимся, чтобы снова разбежаться,- парировал рослый. -И облегчаете народные кошельки! -Награда за труд,- возразил невысокий .-В Германии всякий труд дорого ценится. Мы же не лохи- вкалывать бесплатно. -Надо крутиться,- добавил рослый! -И много накручиваете? -Да, хватает. -А если народ вас раскрутит? Вы сами начнете оттопыриваться? -Немцы- народ серьезный,- сказал рослый. Очевидно, он знал о них нечто такое, о чем они сами о себе не договаривали. - За какие-то гроши не станут мелочиться. А за наш энтузиазм еще и дополнительно отблагодарят. Я, конечно, удивился их знанию немецкого менталитета, пытаясь подробней разобраться, но ребята категорически отрезали: - Время - деньги... Тележка исправно крутилась вместе с умельцами, пока не досталась сухощавой старушке, нашей старушке, то ли из-под Казани, то ли из под Астаны... Она вложила в замок монету и, ухватившись за тележку, покатила ее в магазин. Я ожидал ее возврата с нетерпением. Одно дело -благодарный немецкий покупатель, в менталитете которого так прекрасно разбирались мои новые знакомые, и совсем другое- российский потребитель, менталитет которого неизвестен даже ему самому.... Вернулась старушка минут через пятнадцать, попыталась, как и ее предшественники, извлечь монету... Долго пыталась... С привлечением всех соотечественников, которые оказались рядом... Монету пробовали достать чуть ли не зубами... Кто-то предложил даже разобрать на части тележку и выбросить ее кедрени - фени... Но его вовремя остановили: -Нельзя, Вася... Немцы нам этого не простят... Однако старушка не уходила. Сказывался тяжелый жизненный опыт и нелегкое голодное детство. Испробовав все варианты и обессилев, старушка вызвала работника магазина. Мужчина в белом халате оценивающе поглядел на замок. -Такое у нас случается,- подтвердил он и, обратившись к старушке, предложил, -Пойдемте в магазин. Я вам монету верну. Он толкнул тележку, женщина последовала за ним. -Ну, что, вашему бизнесу капут?- ехидно спросил я у рослого. -Почему капут?- улыбнулся он.- Вон сколько тележек. С одной не получилось, с другими попробуем. -А вы подсчитали, сколько наших бабушек ходит в этот магазин? -не сдавался я. -Немецких бабушек ходит все-таки больше,- парировал невысокий и покатил тележку за угол, навстречу немецкому народу...
СТРАХОВКА
-Я думала: страховка- дело серьезное, а она оказалась еще и хлопотной,- поделилась со мной хозяйка небольшого русского магазина.- -Ребята из страховки за мной все время бегали, уговаривали: застрахуйся, мол, хуже не будет, даже если на плохое не рассчитывать... Однажды уговорили... Ладно, думаю, раз такое дело... Уплатила по счету, деньги, скажу, немалые, но с гарантией: если, что чего, так сразу... А через месяц в магазин воры забрались, форточку разбили и ночью влезли... Между прочим, чтобы застеклить маленькую форточку, немцы берут большие деньги... Хотела сама стекло вставить, а меня предупредили: не положено. Надо по всем правилам. Я точно не поняла, по каким-таким правилам несколько гвоздиков заколотить... Может, чтоб хулиганам легче было не по правилам в моем магазине шерудить?... Звоню ребятам из страховки: - Так, мол, и так, ограбление случилось, вытащили, самураи, что смогли. Ребята явились, правда, быстро, долго все фотографировали, записывали, выясняли, расспрашивали, что к чему, сразу видать, серьезно этим занимаются. Я говорю: - Золото у нас украли на крупную сумму. А они сразу: - Нет, нет.. Для золота отдельная страховка нужна.. Я, конечно, в шоке: -Что же вы, родные, сразу меня об этом не предупредили, когда я вам все в магазине показывала и страховку оформляли. А они: -Откуда же нам было знать, что у вас золото украдут? Мы же не ясновидящие, видим не то, что будет, а то, чего нету. Нету у нас денег ваши драгоценности оплачивать, даже если вы не знали, чего мы не знали, что вы знать должны, то есть золото застраховать. -Но у нас и вещи украли,- заявила я,- Картины дорогие, сувениры редкие, кассеты разные.... - А они сразу: - Нет, нет… У вас считается продуктовый магазин. При чем тут вещи? -Почему же вы не предупредили, когда деньги за страховку принимали? Когда все в магазине осматривали и бумаги оформляли? Откуда же мне было знать, что у меня только продуктовый магазин? Я же вас обо всем расспрашивала? -А конкретно про украденные вещи не спросили… Мы же не ясновидящие, видим не то, что будет, а то, что вы платите. Мол, ничего для вас сделать не в состоянии, даже если ваше состояние пострадало... -Но продукты из магазина тоже стащили на кругленькую сумму. Могу хоть за них страховку получить? А они сразу: -Мы все взвесим, подсчитаем, обсудим и в письменном виде вам сообщим... Сразу видать: серьезно этим занимаются... И знаете: не обманули. Довольно быстро ответили: месяца через два-три: "В связи с тем, что в вашем магазине случилась кража продуктовых товаров, а нас об этом заранее не предупредили, мы решили рассторгнуть наш договор! Поэтому все претензии предъявляйте полиции по месту происшествия, чтобы они взыскали ущерб с виновных". Мне, конечно, нехорошо стало. Ну, думаю, зря я связалась с нашими ребятами. Вон, приятельница, тоже магазин держит, так, когда ей стекла разбили, немцы за страховку сразу все уплатили без разговоров, не то, что эти... Наверно, наших можно понять... Заграница, новый бизнес... Законы непонятные, книги - на немецком, условия другие, все иначе... А ребята- молодые, неопытные, денег мало, амбиций много, клиентов недостаточно, покрывать расходы нечем, знаний не хватает, они же не заканчивали тут всякие университеты, конкуренты поджимают... Да мало ли проблем у наших на немецком рынке... По себе знаю... До клиента ли тут? Постоянно какие-то проблемы... Им бы успеть кого-нибудь застраховать и деньги с него взять. Уж за это спасибо! А глядишь, лет пять-десять пройдет, встанут наши на ноги, обретут уверенность, тогда, конечно, можно и на компенсацию рассчитывать, с немецкими фирмами потягаться... -Мой знакомый тоже с одной русской конторой прогорел,- заметил я. - Продали ему дефектный компьютер, а деньги возвращать отказались. Но знакомый заявил, что это его не остановит, и он все равно с нашими будет дело иметь. -Новый компьютер у них возьмет? -За старый постарается бабки вернуть. Поэтому собирается с ними иметь дело в здание суда. -Ну, я не знаю,- сказала хозяйка магазина.- Я лично русских понимаю. Сама трудно начинала, много раз хотела закончить, поэтому я с ребятами планирую дальше сотрудничать. -Как же с ними не сотрудничать,- появился из подсобки плотный невысокого роста мужчина, который, очевидно, слышал наш разговор.- Если страховую фирму твой любезный сынок возглавляет. Ты человеку правду-то скажи, чтоб понимал, что к чему... -При чем тут сын-то?- удивилась женщина,- На его месте любой бы русак поступил точно так же. У нас всего одну кражу в магазине совершили, а у него в месяц из нескольких магазинов могут украсть. И всем, значит, платить? Это то же самое, что самого себя ограбить... Где столько денег взять, если фирма молодая, неопытная, только учится работать? В ее словах был определенный резон, поэтому я на всякий случай узнал адрес этой молодой компании. Если мне когда-нибудь и придется страховаться , чтобы по ошибке и неопытности на нее не нарваться… А ребята пусть учатся, мужают, на чужих невзгодах деньги приобретают, чтобы полностью на ноги встать... А я до поры свои ноги поберегу, чтоб подобные сногсшибательные страховки меня окончательно не свалили...
ПРОБА
Чем привлекательны немецкие магазины - в них всегда можно что-нибудь попробовать. Конечно, я всегда стараюсь пробовать незаметно, чтобы не вызывать недовольство продавцов, когда многое хочется. А тут, вижу, стоит здоровая, симпатачная баба и доверительно всем улыбается. Мол, пробуйте, дорогие мои! Добро, можно сказать, пожаловать! Она была явно не немкой. Немки чаще всего улыбаются про себя. Скорее - туркой, и вероятно, немного турканутой, если выложила перед собой полный поддон с маслинами: черными, зелеными, острым перцем, перченой фасоли … Полное восточное разнообразие, разве что даром! Я начал с черной маслины, зеленой, острого перчика. Фасоль мне не понравилась сразу. Фасоль мне никогда не нравилась. Это я понял после восьми-десяти штук. От нее могут быть последствия в желудке и в общественном месте. Хотя, как мне казалось, от бесплатных продуктов ничего такого быть не должно. Потом взял вторую, третью, девятую маслину. Черную и зеленую. Без опаски наткнуться на осуждающий взгляд божественной незнакомки. Она все еще продолжала улыбаться. И мне показалось, что ей даже нравится моя прямота и скорость опробования ее продуктов. Но вкуса их я почему-то никак не ощущал... Со мной так часто случается, особенно в гостях, когда всего много, и пока всё, до последней косточки, не пропустишь, не можешь по-настоящему осознать, что же это все-таки было… Перчик, правда, оказался острее, чем я навострился. Я это почувствовал после двадцатого или двадцать пятого стручка, когда где-то что-то в организме начало покалывать, хотя точно помнил, что целый острый перец даже при усиленной скорости восприятия я не глотал... Я еще принял для порядка штук десять. Не каждый же день нарываешься на такое острое, что самому наколоться охота. А тут, гляжу, приятель Вася по шпрахкурсам объявился. Странное дело! Как только начинаешь ощущать свое совершенство, обязательно какой- нибудь Вася- бусурманин рядом окажется. -Ты чего здесь делаешь?- интересуется. -Пробую. -Дегустируешь, что ли? -Ну! -Давай тебе помогу. -Ты не сможешь. -Чего не смогу? -Пробовать. -А почему ты смог? -Ну; как ему растолковать, что когда на шару, ему только шары в кармане катать? -Потому что у меня поддон с маслинами, зеленым перцем и перченой фасолью, и я еще не до конца все попробовал, чтобы ответить на твой вопрос. -А что будет, когда попробуешь? -С продавщицей ничего не будет. У нее еще есть! -А что будет с тобой? -Хорошо! -Ты уверен, что тебе будет хорошо? -Потом может быть тоже плохо, но по одной причине, что сейчас еще хорошо. Но Вася, очевидно, хотел тоже, чтобы ему было хорошо. Он был человеком добрым и желал со мной поделиться моими маслинами с перчиком. -Зачем тебе так много пробовать и сразу? -Вкусно же. -Купи себе всё и пробуй дома на здоровье. Я чуть не поперхнулся от подобного нахальства. -Вася, купить себе может каждый,. Но это будет уже не проба, а борьба с женой, ожирением и со своими неуемными желаниями. Когда мой однокашник наконец осознал, что вкусное поделить с ним,- все равно, что горькое оставить себе, он отправился пробовать мороженое, где дают, а я доел все на подносе и уже собрался удалиться, сыто облизываясь, но продавщица вдруг принесла новый поднос с восточным изобилием. Я, конечно, почувствовал подвох. -Почему вы принесли еще, вместо того чтобы унести оставшееся? -Кушайте! Кушайте! Вам же нравится. -И вам не жалко?- засомневался я. -Совсем не жалко. -Но такие крупные вкусные маслины стоят дорого, а я пробую, пробую...и понять не могу, что же все-таки в них есть такое… -Вы не поймете,- ошарашила она неожиданно меня.- У них срок годности прошел. -Ну, и что? -Они уже, наверно, испортились. Мы их все равно продать не сможем. А вы кушайте, кушайте. Не отвлекайтесь и не глядите на меня подозрительно… Ага...Вот оно что. Продавщица явно была не немкой, а туркой и меня, скорее всего, держала за затурканного. -Зачем же вы их людям пробовать даете? -Они же вкусные. -Но вы же сами сказали: срок годности прошел. -Поэтому тоже даем. А каждый пробует, сколько хочет. -Чего хочет?- возмутился я,- Заболеть? Отравиться? -Не..е, никто не заболеет. Я облегченно вздохнул. - Но помереть может! -От ваших маслин, что ли? -От маслин тоже. Все могут помереть. -Наверно, мы друг друга не понимали. -Так что же вы выложили тут всякую отраву? - Я был вне себя. Турка даже испугалась. - Здесь все-таки Германия, а не какая-нибудъ Ямайка-балалайка! И людей травить, как в своих Стамбулах, никто не позволит... Тоже мне, пробователи долбаные… И пошел недовольный прочь, схватившись за живот, хотя еще не болело.
МАГАЗИН ДЛЯ БОГАТЫХ
ШПАР- магазин для богатых! Я иногда в него захожу, чтобы не думали, что я- бедный! Вот и на сей раз уцененные яблоки взял, их порой уценяют, чтобы хуже не было. Приблизился к кассе, протягивая кассирше 20 евро. Она вернула 10 евро бумажкой и мелочь. После чего я отошел к столу упаковки. И тут... 10 евро просто из рук вылетели и исчезли под столом. "Ничего страшного, -думаю,- Они же не в Азовском банке пропали, где всё берут и ничего не возвращают'' . -Нагнулся за купюрой, а под столом пустые картонные ящики, отходы бумажные, продукты какие-то. Начал искать: туда-сюда, денег нет Я говорю кассирше: -Я дал вам 20 евро, все видели. Вы мне 10 евро бумажкой вернули, а они улетели. Между прочим, твердая валюта, пусть и в мягком исполнении. Что вы за столы устанавливаете, если с них деньги улетают? Кассирша почему-то растерялась. Наверно, сообразила, что я не из тех, у кого можно спокойно деньги из рук вытянуть. Но ничего конкретного не предложила. Рядом, конечно, покупатели находились. Кто-то из них, вероятно, мог незаметно бумажку в карман сунуть . Как говорится: чужая валюта -не люта! Успокаивало лишь то, что немцы просто так не воруют. А не просто и не так. Я говорю кассирше: -Во избежании международного инцидента магазин закрыть! Никого не впускать и не выпускать! Ведем расследование методом Штирлица-Левенбрука! Кассирша просто офонарела. Может, Штирлица испугалась. Или Левенбрука не видела. -Вот,-говорит,- вам 10 евро. Идите себе! Скорее всего она не знала наш принципиальный совковый характер. -Э..нет,- отвечаю.- Нам чужого не надо, когда свое не осваивается. Будем искать до иска. Я быстренько написал объявление: Магазин заперли! Ищем деньги! И на дверь повесил. После чего бабулю с сумкой спрашиваю: -Фрау бабушка! Вы тут бабки не находили? А она только глазки опускает и на родном наречии: - Найн, найн, то есть: нет, нет, я вчера зонтик потеряла. Тут я во весь свой недовольный голос заявил покупателям: -Уважаемые херы и херуньи! Пропали деньги, 10 евро! Ветром их сдуло, хотя и не дуло. Кто найдет, прошу вернуть за горячее спасибо, пока не остынет. Если кто-то пожелает уйти, пусть сначала докажет, что у него моих денег нет и некогда не хотел. А как докажешь, если у каждого в кармане, хоть каркай, хоть ногами шаркай- разные мани, в том числе и мои, невостребованные? Вытащил все ящики из-под стола вместе с отходами, разбросал все вокруг, получилось, как после нашествия Мамая, а денег все равно нет. Наверно, потому, что Мамай денег не оставлял, а сам брал. Народ, естественно, подключился, ногами ящики пинает, алиби себе обеспечивает. -Почему у вас такие столы, что с них деньги слетают?- требовал я ответа не только от кассирши, но и от подключавшихся к поиску новых сотрудников. Они молчали. Очевидно, не знали. А один малохольный недовольно заявил: - Сколько можно искать, господа? Тогда я ему по-русски прямо сказал: -У вас тут магазин "ШПАР". Поэтому будем и дальше шпарить, пока не дошпарим! Не знаю, понял ли он меня правильно, но на своем больше не стоял, чтобы не ошпариться. А я обратился к покупателям: -Уважаемые господа и господки! Пошуруйте по своим карманам. Может, обнаружите в них лишнюю десятку, которая на дороге не валяется? И к вам по сшибке залетела. -Сделаем перерыв,- предложила сухощавая дама, которая смотрелась, как интеллигентная.- Я лично больше не могу. -Вы что?- возмутился я.- Какой перерыв, когда у моей валюты нет будущего? Вы хотите, чтобы мои яблоки оказались золотыми? А что я скажу близким родственникам? В "ШПАРЕ'' деньги из рук вырываются ? Они же подумают, что у вас тут- хрен знает что и с хвостиком. Будем работать дальше. Никто отсюда, господа-аборигены, не уходит! Чтобы о нем хуже не думали, когда лучше не бывает! Не знаю, откуда у меня прорезались твердость и ораторские мотивы. Даже мой совершенно несовершенный немецкий их убедил. Немцы- народ порядочный! И хотя я им порядком надоел, им было непривычно и любопытно, куда улетела валюта, когда и лететь-то некуда? Я ползал под столом в надежде выползти оттуда счастливым. У меня даже появились ползучие помощники, которые недоуменно вопрошали: -А что мы здесь ищем? -10 евро. -Почему не 20? -Я десять потерял. Раньше это была вся моя зарплата. Я свою бывшую зарплату ищу! -Раньше вы ее тоже под столом искали? -Иногда приходилось, когда с друзьями получку обмывали. -А тут что хотите обмыть? -Если деньги не найду, меня самого обмоют. А одна древняя бабуля интересуется: -Вы сколько денег потеряли? -10 евро! А она озабоченно: -А я нашла 50 . -Давайте, -говорю,- их сюда. Я вам 40 евро сдачи дам. -Но вы же теряли 10 евро без сдачи. -Правильно. Но здесь же магазин. И торгуют! Сообразительная бабуля оказалась, но и я , вроде, не полный лох. -Я тут вчера и 50 евро потерял. Спасибо, хоть сейчас их нашли. Давайте сюда!- И валюту из ее слабеющих рук вытягиваю, чтоб всякие сомнения исключить. Народ, естественно, молча, за нами наблюдает, но никто больше свою дополнительно нашедшую купюру не предлагает. -А я презерватив отыскала,- сообщила девица в красном.- Вы презерватив не теряли? -Немецкий? -Французский. Я подумал, что во Франции еще не бывал. -Девушка, оставьте его себе. Почувствуете себя настоящей француженкой. Тут к нам немецкий мужик в очках и в серьгах подходит: -Извините, это мое. Из кармана выпало. -Покажите карман,- потребовал я, чтобы убедиться. Он вывернул и показал. В кармане действительно сказалась приличная дырка. Я тут же незамедлительно вернул интимное, чтобы все видели, как следует и с моей пропажей обращаться. -А десять евро случайно не нашли? -Я вчера в автобусе 20 евро нашел. Я подумал и честно признался: -Нет, в автобусе вчера я 20 евро не терял, хотя позавчера 100 евро в кошельке не обнаружил. Граждане! Никто позавчера в автобусе 100 евро не нашел? В Германии надо говорить правду, если хочешь, чтоб тебе наши не верили, а аборигены уважали. Я отдал мужику презерватив и снова в поиск своих кровных углубился. Тут ко мне стриженный подходит и говорит: -Я деньги не видел. Но связку бананов в коробке нашел. Возьмите. И экзотические фрукты протягивает, килограмма три-четыре. Я на всякий случай взял. Мало ли чего, когда вообще ничего. После для меня нашли упаковку колбасы полукопченой, рыбу красную в целлофане, орехи грецкие в мешочке, газету турецкую за прошлый месяц, несколько зрелых ананасов и незрелых пацанов, которые пробовали хулиганить. Часть клиентов опустилась рядом со мною на колени. А пожилая дама, вероятно, зеленая, прямо сказала: -Надо поглядеть в другом конце магазина. Там тоже стол и коробки есть. -Но меня там не было. -Найдут деньги, будете! Тут меня знакомый приметил, немец из Казахстана„ мы с ним вместе улицу на красный свет переходили. -Ты че тут ищешь? -10 евро. -Я бы на твоем месте 50 искал. Магазин богатый, солидный, с деньгами приличными. Если и искать, то серьезно. -Так я 50 уже нашел! -А если я буду искать, тоже найду? -Ага. В своем кошельке, если туда наклал. Заканчивался рабочий день. -Приходите завтра,- посоветовала кассирша,- Что-нибудь для вас найдем. -Мне не что-нибудь надо, а мои деньги. Зачем у вас они из рук вылетают? Зачем вы мне такую сдачу подсунули, что я без нее остался? -А что я должна была подсунуть? -Сами знаете. Удачу. Снова, в который раз, вглядывался я в темно-серый пол, заваленный коробками, чеками, газетами, обрывками бумаг. И среди них затаились мои нереализованные! Но ведь нужно было их еще увидеть, понять, как они выглядят. Чтобы окончательно разобраться в ситуации, я достал из кошелька свои 10 евро, благо, там оказались, и положил их на пол. -Вон же ваши деньги!- воскликнул вдруг радостно усатый гренадер, выхватив взглядом новую десятку. -Мои,- согласился я, поднимая купюру.- Но искать надо дальше. -Значит вы потеряли 10 евро, а хотите найти двадцать? Он, конечно, рассуждал трезво, если не знать про мои потери. -Я хочу найти свои 10 евро. -А эти что, чужие? -Тоже свои. -Если бы я сказал: чужие, пришлось бы их кому-нибудь отдать. - Что же вы нам голову морочите? Усатый гренадер оказался еще и настырный, как многие местные. - Берите свои деньги и уходите. Если неприятностей не желаете. Неприятностей, естественно, я не желал. Но и на свои кровные 10 евро, целую зарплату в прошлом, рассчитывать уже не приходилось. Вот что значит проводить глупые эксперименты с умными немцами. Народ медленно расходился. Я с трудом поднял сумку с неожиданными продуктами, спрятал понадежней бабулькины 50 евро, чтобы жена не надыбала, и с сожалением вспоминая так некстати улетевшие 10 евро, подумал: -Придется завтра. с утра поискать. Вероятно, и 100 евро найду. Магазин все-таки для богатых. И может такое подвернуться, что ни одному нашему и не снилось…