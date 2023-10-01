Я и не думал, что в Германии так классно. Заходишь в магазин, а там – колбаса! Настоящая! Без очередей, талонов, продавцов, мата, ветеранов Куликовской битвы и отцов-одиночек! По улицам автобусы ходят. И что самое удивительное – доходят! И даже эмигранты сюда приезжают не потому, что тут распродают всё по низким ценам в конце лета, а в России уже распродали. Словом, жить здесь можно, даже если не нужно. Женщины тебе улыбаются без предварительной оплаты, мужики правильно посылают, если спросишь куда. И хотя нас ещё с детства предупреждали, что у капитализма все признаки загнивания, я лично обнаружил только один, когда немцы начали приглашать эмигрантов к себе, проявляя тем самым акт дружбы к России, чтобы наконец и её спасти. Но при этом эмигрантов тут не бьют, а лелеют... Я уж было совсем расслабился. Но тут мне фотография понадобилась. Решил я автоматом воспользоваться. То ли Кукиш, то ли Фигня называется, а главное – фото выдаёт и ничего тебе за это не делает. Бросил я в прорезь 5 евро, как инструкция советовала, а они – шмяк, вниз провалились, без чуса, объяснения и уважения моего эмигрантского статуса. Я, конечно, расстроился. Одно дело, когда тебе деньги дают, и совсем неприятно, когда рэкет или явное вымогательство. Страна-то здесь, вроде, цивилизованная, девушки на пляже голые, и фрау Мюллер каждое утро мне бормочет: „БИС НАХХЕР!“. Что означает не то, что мы думаем! Ситуация складывалась не в мою пользу. Правильно, думаю, меня ещё в школе предупреждали, что здесь человек человеку, как шёл, так и подпрыгивал. Решил я с автоматом на его бандитском языке поговорить. Шарахнул кулаком по кумполу, а он, мерзавец, не раскалывается. К обходительным манерам, видать, привык. Тогда я полицейского подзываю и заявляю, что налицо факт дискриминации эмигрантского населения и экспроприации. Примите, мол, срочные меры во избежание международного скандала. У меня, между прочим, гражданство России сохранилось, и моё родное правительство не позволит какому-то автомату просто так, за здорово живёшь, грабить приличного человека... А полицейский руками разводит, словно только этому его в академиях учили, и отвечает, что против автомата не попрёшь. Пишите, мол, письма. И на адрес показывает: Берлин, мать нашу... Ждём, не дождёмся... Ну, я и написал. Со всеми выражениями. А на прощание прямо сказал: „Если не хотите, чтобы я разочаровался в дружбе между нашими народами, компенсируйте моральный ущерб в 5 тысяч евро. И тогда я снова у вас сфотографируюсь“. У нас в России как было? Нахамили тебе – будь добр рассчитайся по большому. А здесь что – считать не умеют? Отправил я письмо, а сам думаю, как теперь к последней фазе капитализма относиться? И будет ли справедливо, после того, что произошло, не брать билеты на трамвай? Пока думал, ответ из Берлина пришёл. Мол, уважаемый, херр, зря вы считаете, что наши автоматы эмигрантов не любят. А если говорить об ущербе, то вы заслужили не пять, а все десять тысяч. Вот только нам сообщите, готовы ли принять столь скромную сумму и не думать о нас хуже? Я, конечно, сразу ответил, что согласен думать лучше, и ребятам рассказал. Так они тут же решили тоже дружбу между народами укреплять. „Где твой автомат, « – спрашивают – „который эмигрантов не любит?“. Конечно, десять тысяч – деньги немалые, когда они у тебя в кармане. Но всё равно веру в ихний капитализм я ещё не приобрёл. Они её у меня ещё заслужить должны. Тут один из Крыжополя мне по секрету сказал, что если абориген тебя по башке чем-нибудь тяжёлым шарахнет, то будет до конца дней парным молоком отпаивать, кормить и со всех сторон наливать. Мне бы только к молоку привыкнуть...
КАК В ОЧЕРЕДИ
Очередей в Германии нет. Или почти нет. А если местные и стоят в очереди, то только потому, что не знают, что это такое. Наш человек знает, потому без очереди жить не может. Как выражаются циничные недоброжелатели: мог бы, жил бы, даже если бы переживал! - Я пришла, когда светало, - рассказывает дама, которой сильно за семьдесят. – Тут одна старушка поблизости работала. Увидела меня, подумала, что я – сумасшедшая. А я стою у магазина и не понимаю, почему она так думает, если магазин ещё не открылся и ещё пять часов не откроется. Потом старушка ушла, и мне стало страшно. Кроме меня и какой-то кошки никого рядом не было. Я серьёзно испугалась и захотела упасть в обморок. Тут кто-то пришёл, и мне сразу расхотелось. - Сбегали бы домой, погрелись, - посоветовали даме, которой сильно за семьдесят. – Вы же недалеко живёте. - Ага... Я уйду, а кто-то явится и первым окажется. Как он узнает, что я здесь в три часа утра занимала? Вот и приходится мёрзнуть и пугаться! И тогда, чтобы устранить всякую несправедливость, наши люди организовали очередь за углом. И не важно -–за чем, против кого, в какую погоду и сколько будет стоить! Главное – наладили то, что сразу разладилось. Стали собираться с шести утра. Можно было, конечно, являться и раньше, но кто-то возразил, что раньше он являлся позже, и все согласились, что позже уже некуда. А когда несведущие, удивлённо взирая на толпу, интересовались: „За чем стоим, господа хорошие?“ – Народ, многозначительно ухмыляясь, снисходительно отвечал: „За очередью!“ – И всем всё становилось ясно, кроме несведущих, которые согласно улыбались, кивали и тут же отправлялись к своему психотерапевту, чтобы узнать, что такое очередь. Собирались толпами, семьями, с друзьями, знакомыми, соседями, с любопытными и просто от нечего делать с невостребованными чувствами и нереализованными амбициями. Когда людей оказалось больше, чем их воспринимали, договорились приходить с четырёх человек и с пяти утра. Но всё равно – справедливость ещё не торжествовала. Вопрос: кто за кем и почему? – не решался положительно, или отсылался тем, кто вопросы не задавал. А один малохольный до того обнаглел, что принялся во всю глотку орать: „Я в очереди стоять не могу! Я не лох! Я – голубой!“ На что ему резонно возразили:- Постоишь пару часов на морозе, позеленеешь! Будущее казалось уже обнадёживающим, но впереди маячила частично нереализованная туманная ночь, поэтому решили объединяться с вечера. Сначала стали являться самые, самые, то есть такие, которые не любили очередей, но чтобы доказать это, специально организовывали очереди для тех, кто без очереди. За ними начали приходить те, которых в очереди без очереди серьёзно не воспринимали. Они кричали, скандалили, утверждая, что на них занимала тётя Глаша ещё до того, как развалили берлинскую стену Плача, то есть со слезами на глазах. Им не верили и требовали доказательств – живую тётю Глашу, которая, якобы, стояла за бабой Машей, а на деле оказалась дядей Васей на костылях, и которая действительно занимала очередь, но не до того, как развалили Стену, а после того, как засыпали овраг, и не в Берлине, а на повороте Земли Мекленбург – Нижняя Померания, в который не вписывались все скандалисты вместе взятые и отдельно те, за которых буянили другие. Тогда постановили окончательно упростить процедуру и начали вести запись, как прежде за хрусталём и персидскими коврами, когда не знали, что это такое. Но всё равно находились умники, которые нахально составляли новые списки со своими родственниками, знакомыми, друзьями и немкой – соседкой фрау Кретинер для пущей важности. Они нападали:- Вы записываете всего неделю, а мы уже месяц чернила изводим. Поэтому лучше не надо, чтобы хуже не вышло. Их упрекали:Некрасиво, господа-красивые, с вашей стороны нашу ущемлять!- Если с вашей стороны некрасиво, - парировали те. – мы перейдём на другую сторону и там будем вести записи до полного и окончательного исполнения нашего наполнения! Но и тут нашёлся выход. Решили: никуда не выходить, чтобы организовать круглосуточное дежурство с ответственными, делегатами, депутатами, которые видели Жириновского, и с красными повязками на ноге с трёхразовыми перекличками: в полночь, когда петух клюнет и после захода „Конкорда“ на посадку, благо аэродром находился поблизости, с исключением опоздавших и прощением оступивших. И даже стали выдавать номерки с гербом и печатью, которые выглядели, как настоящие. Герб оказался из ближайшего гербария, печать - русская: газеты, журналы, рекламные буклеты, чтобы без отрыва от очереди ещё активней интегрироваться в новую жизнь со всей очередью и быть ближе к старой в порядке живой очереди. Теперь было всё, как хотели, за исключением того, что за углом не было ничего, когда не хотели. Но это уже никого не волновало, так как каждый желающий мог найти своё место в очереди, как в жизни, даже когда все стремились быть первыми, объясняя это термином к врачу в следующем году или покупкой дома на Ямайке, в шортах, но без майки... Эмиграция приобретала новый оборот. Все мечтали оказаться за углом, чтобы выйти из него с сознанием чего-то выполненного и осязаемого прошлого... Жизнь налаживалась! Все снова почувствовали себя бывшими людьми, нужными и где-то даже востребованными! До самого начала! Которому, как и прежде в приличных очередях, не было конца...
ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ БЫЛО
Они встретились после долгой разлуки. - Я доволен, - сказал первый, - что живу в Германии. Уже успел побывать в Париже, в Венеции, в Нью-Йорке и в Лондоне. А ты где был? - Где я только не был за трёхлетний срок эмиграции, - заявил второй, - И в Риме не был, и в Праге не был, даже во многих городах Германии не побывал. - Как тебе это удалось, - не понял первый. - Денег жалко? - Дело не в деньгах. Со здоровьем проблемы. - Что у тебя болит? - Что у меня только не болит. Сердце не болит. Печень не болит. Ноги не болят. Желудок не болит. И даже голова не раскалывается. - И что ты для этого делал? - Чего я только не делал, - вздохнул второй. – Анализы не делал, рентген не делал, массаж не делал, оздоровительную гимнастику не делал, операцию не делал... - Народными средствами не пробовал? - И народными не пробовал, и восточными не пытался, и традиционными не увлекался... Но лучше не получилось. - Да..а.., - задумчиво протянул первый. – У тебя действительно того. - В том-то и дело, - согласился второй, - не продохнуть. - Зато здесь не надо бегать по магазинам, торчать в очередях, - заметил первый. – Я, например, покупаю всё, что нравится. Ты тоже? - Чего я только не купил, - вздохнул второй. – Компьютер не купил, телевизор не купил, „Мерседес“ не купил, мотоцикл не купил, фотоаппарат не купил. Тут такие шикарные магазины, что я много чего не купил. - А я после каждой новинки встречаюсь с друзьями, - поделился первый. – И мы её обмываем. У тебя есть друзья? - Кого у меня только нет, - заметил второй. – Жены нет, друзей нет, приятелей нет, и даже соседей нет. Вернее, они есть, но не для меня. - Наверно, у тебя много врагов? - О... Каких только врагов у меня нет. В социале – нет, на бирже труда – нет, на улице – нет, в метро – нет... Где их только нет... - С таким опытом жизни, - удивился первый, - ты, вероятно, много повидал на своём веку? - Чего я только не видел, - улыбнулся второй. – Войну не видел, наводнение не видел, землетрясение не видел, атомную бомбу не видел, президента Кыргызстана не видел... Я так много не видел, что об этом готов не говорить часами. Хорошее не сказать, плохое не сказать, грустное не сказать, весёлое не сказать... Чего только не сказать.. - Да..а..! – выдохнул первый. - Ну! – изобразил усталость второй. - Как же дальше жить собираешься? - Как только не собирался. И лечиться не собирался, и за границу не собирался, и на курорты не собирался, и в театр не собирался, и покупать товары не собирался, и заводить друзей не собирался... - Но ведь не помогает! – воскликнул первый. – Значит есть причина! - Причина одна, - подавленно вздохнул второй. В том, что я хорошо не лечился, хорошо не покупал, хорошо не ездил, хорошо не видел... И как я только не рассуждал и не поступал... И чего только из этого не получалось... Поэтому остаётся лишь одно: и дальше делать то, чего я всё время не делал...
ЮМОР В РОССИИ
В советские времена с юмором всё было ясно: весёлые ещё смеялись, мрачные уже сидели! Сейчас всё изменилось! Всё смешалось! Все – весёлые и мрачные одновременно! И все крутятся, даже когда сидят или подсиживают! Как-то беседовал я с известным юмористом. Он пожаловался, что с юмором в России проблемы! Трудно человеку смеяться во весь рот, если зубы выпадают, а вместо них вставляют шпильки в одно место! Да и темы сейчас не те. Убили губернатора. Смешно? Возможно! Но тем, кто ещё живёт! Обокрали известного артиста. Весело? Всё зависит от того, что ему оставили. Сделали обрезание депутату! Не еврею! Обхохочешься? Вероятно, если евреем станет... - К сожалению, и смех уже другой, - жаловался юморист. – А люди не знают, когда смеяться. Сегодня – после отключения света за неуплату – или завтра, после того как отключат человека... Я, конечно, понимаю коллегу. Но даже в трудных условиях вырождающегося капитализма есть место для смеха! Надо только внимательно вглядеться, всмотреться, втереться... И вы уже падаете, разумеется, от смеха! Раньше над чем смеялись? Водитель машины забирался на кузов и бросал в проходивших мимо кирпичи! Смешно или не очень? Десять человек не успели ответить! Двенадцать ответили в реанимации. И лишь один рассмеялся – водила, когда увидел „кирпич“ там, где припарковался, а рядом – инспектор ГАИ! Сегодня в России имеются и другие возможности для самовозбуждения! В Волгодонске, например, устроили сногсшибательный конкурс: КТО БОЛЬШЕ ВЫПЬЕТ КОНЬЯКА ЗА 59 МИНУТ!? - Можно себе представить, сколько оказалось претендентов! То есть конкурс приобрёл широковещательный, почти всенародный характер! Победителю вручали десять бутылок отборной водки и огурец, чтобы смешно было и не пахло! Чемпиона – таки выявили. И ему – таки вручили приз! Но посмертно! Как герою сопротивления! Остальные несколько мест заняли в больнице с интенсивной терапией! Но наибольшую популярность снискали в городе организаторы оригинального конкурса. Их разыскивает милиция всего района... для книги Рекордов ГИННЕССА! Чтобы внести туда, как самых смешных представителей, а после вынести на всеобщее обозрение, чтобы и грех, и смех шли рядом. А разве не смешно, когда после социологического опроса в отдельном регионе России люди, которые едят регулярно по три раза: в понедельник, среду и пятницу, заявили, что они – средний класс. Не полусредний, не тяжёлый, не в школе, а в сравнении, хотя никто не знает, о каком классе речь... Возможно, о классе игры в поддавки. Или о классе – туманить мозги, пока дым не рассеется... Немало юмора, как всегда, и про чукчу! - Кто умней – еврей или чукча? – спрашивает уязвлённый русский господин, которого не пустили по поддельным документам на Чукотку и выдворили без водительских прав из Еврейской автономной республики. А ему всё равно говорят: - Губернатор Чукотки Роман Абрамович! Однако! Или возьмите Жириновского, в простонародье Жирика! Разве не смешно, как лидер сексуально – поступательного движения России, провозгласивший лозунг: „Каждой женщине – по мужчине! Каждому мужчине – по рогам!“, подался в Ирак накануне освободительной войны Буша со своей эротической программой: „Поможем Хуссейну, кто чем может!“ Чтобы поставить американского президента в известную из Кама-сутра позу! И не только с утра, но и вечером! Правда, из эротической программы вышла порнографическая! Народ в Государственной Думе не оценил её преимуществ в гаремах Хуссейна! Жирику пришлось оправдываться: мол, не то сунул, я вообще в таких делах – импотент, мать вашу... Говорят, теперь лидер сексуально – поступательного движения промышляет в Думе. Но так как туда иногда захаживает и президент, как бы Жирику не захотелось и его познакомить со своим движением, поставив в позу Буша! Если это случится, два президента окажутся рядом, а Жирику останется только гадать, кому отдать предпочтение... Вообще над Жириком уже давно и долго смеётся вся Россия! Но так как смех – дело серьёзное, он поднял „клоуна“ на невидимую высоту! Чего только стоят сотни томов его бессмертных афоризмов?! А пока их стоимость оценивают в известном утильсырье по весу, Жирик рассылает книги своим людям, а для президента подготовил всю упакоаку сразу, с наложенным платежом. Мол, я наложил, а тебе – расхлёбывать!... Говорят, страна просто афигела от беспримерного красноречия Цицерона местного разлива и ре6ёнка юристконсула постратегической линии! Если страна покатится в нужном Жирику направлении, работы прибавится не только сотрудникам автоинспекции, но и государственной Безопасности. А разве не смешно, что на родине Павлика Морозова в деревне Герасимовка в его честь будет возведён монумент, что ещё раз доказывает: у юного пионера достоинств не счесть! А это означает: и сегодня в стране Советов простой пионер может заложить не только за воротник, но и зародину – мать нашу! Кому же тут весело? Прежде всего тем кулакам, которые в нынешних условиях развивающейся демократии продолжают работать локтями! Прекрасный повод для смеха – медицина, когда клиенты укладываются в больницу со своим снаряжением: уколы, шприцы, матрацы, ножки Буша, яблочки, огурчики, бражка, гранаты со слезоточивым газом, простыни, памперсы, домашние животные и дикие врачи, в смысле обученные! Объясняется это тем, что в криминальной стране, где медицина печётся без пациентов, человека может „достать“ нож киллера, а не хирурга! Чтобы доказать обратное, хирурги режут своих клиентов не скальпелем, так как его нет, а обыкновенным ножом или лезвием, так как они ещё есть, чтоб острее было! Представляете: человека укладывают на хирургический стол, отключают от солнечной системы и сразу: вжик, вжик, вжик – уноси готовенького! А вы говорите – не смешно! Просто заразительно! И заразу порежут, если напросится... Потому и становятся домашние врачи дикими! А как тут не одичать, если от подобных методов хочется смотаться куда-нибудь на околосолнечную систему или в крайнем случае – в систему иных ценностей. И забуриться там, чтобы не засветиться! Как-то я заявил туристу из России: - У вас в стране все такие гордые! Все считают себя Наполеонами! Послать некого! На что он ответил: - Это вы держите нас за сумасшедших! Наши люди достаточно умны и самостоятельны! Меня, например, никто, как Наполеона, не высылал на остров Эльбу, я сам туда добираюсь! Вызывают улыбку деятели культуры и искусства! Они постоянно твердят о любви к своему народу, выступая исключительно за Бугром! Как говорил Есенин, „Большое видится на расстоянии“! А чтобы увидеть, какой у них большой народ, деятели уезжают от него подальше, понимая, что любить можно каждого, а своя рубашка не пахнет! Можно смеяться и над изобилием! Оно достигло в России критического уровня! Его все критикуют... на Западе, но никто не понимает, о чём вообще речь... О каком – таком изобилии говорят, если у нас одни были... Или романы! Или оды! Или некрологи... А знаете, как российские юмористы подают ... инородный юмор? Например, немецкий. Анекдот из какой-нибудь заброшенной глубинки: Передней Померании или Задней Саксонии: - Жена спрашивает мужа: Абраша, где ты всю ночь болтался? - Розочка, не надо шуметь, - говорит Абраша. – Я сидел в туалете! - Что ты там всю ночь делал, херр? - Что я мог там делать? Заперся, чтобы твоя мама туда не попала! Правда, в тютельку немецкому бюргеру!? Не в этом ли сила победившего искусства? Конечно, смешно, когда весёлые и находчивые ребята в России - не КВН, не Филя Киркоров со своими девочками, за несколько лет делают миллионы долларов, чтобы миллионы менее весёлых и находчивых переделывались за Бугром! А у великих перестроечных демократов не хватает обжигающих слов, чтобы Забугорье не стонало от проникающих в душу ожогов! И разве не грустно,что несмотря ни на что, все мы – бывшие и будущие, не перестающие тянуться к своей потерянной Мачехе, вместо того, чтобы строить с ней новую жизнь, разрушаем без неё старую?... А смеяться всегда полезно – и там, и тут – до полной победы осознавшего юмора над тем, что ещё не вызывает улыбки...
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Говорят, Кремль перешёл на отборный мат! Отбирать мат поручено шахматистам славянистам, руководителям Думы и министерству по стихийным бедствиям! Это поможет Кремлю находиться ближе к народу, постоянно вводить его в состояние пата, чтобы народ в свою очередь не пытался доводить Кремль до мата. Таким образом будет достигнуто состояние устойчиво равновесия, когда на одной чаше весов – паталогический народ, а на другой – матовый Кремль!
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Известно, что губернатор Чукотки Роман Абрамович приобрёл за кругленькую сумму английский футбольный клуб „Челси“. Это, конечно, не смешно, словно в России нет своих клубов. Вероятно, они настолько дешёвые, что для настоящего романа не годятся. Разве только для рассказа о том, как не состоялась поэма об этом, даже если бы сумму сильно округлили! Вызывает улыбку другое: губернатор купил клуб для того, чтобы чукчи помогали англичанам побеждать не только дома, но и на стороне, среди лиц не европейской ориентации! А так как Абрамович теперь хозяин двух клубов: чукотского и челсинского, он самостоятельно вводит в команду северных аузидлеров прежде всего в районе защиты, так как в тундре отмечались всегда жёсткие игры и следовало серьёзно защищаться! Говорят, что уже в недалёком будущем многие чукотские стрелки будут попадать в цель на стадионе Уэмбли, а английские лорды крутить хвосты оленям на бескрайних полях несанкционированной глубинки. Вероятно владельцу двух клубов удастся сделать невозможное. И тогда на полях сражений появятся англичане с узкими разрезами глаз и чукчи с манерами настоящих аристократов!
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После выборов в Гос. Думу, когда Березовский не попал в неё даже из рогатки, миллионер заявил, что все свои думы направит на борьбу с чем-нибудь тяжёлым. Скептики предполагают, что Борис решил бороться с собственным весом, который сильно возрос на английских харчах! И вести более взвешенный образ жизни. Для чего заказал спец. весы, которые показывали бы всё, что ему вздумается. Говорят, весы поручили делать немцам Которые делают всё на совесть. А совесть, как известно, тоже вещь взвешанная.
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Рассказывают, что в России вышел указ президента: в общественных местах, на службе, на улице каждый обязан улыбаться! Не только по американскому образцу, но и шире! В случае нарушения указа, виновного отправляют на Колыму и держат до тех пор, пока поры не расширятся и не научится открывать рот красиво до уровня крайней воспитанности и эстетики!Что из этого выйдет, никто не знает, ибо ещё не отменены прежние указы, разрешающие зубы держать в стаканах, на полках, в камерах предварительного следствия и в сильных руках государственных мордоворотов! А без них даже не усмехнёшься!Победит ли здравый смысл или весёлая улыбка покажет время. Хорошо ещё, что у времени зубов нет!