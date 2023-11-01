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В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном топливе

В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном топливе
Фото: rostec.ru/ Ту-160

Компания "Туполев" запатентовала гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, которая включает в себя два турбореактивных двигателя (ТРД), использующих авиакеросин, и один - криогенное топливо, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, включает два ТРД, использующих в качестве топлива авиационный керосин, и один ТРД, использующий в качестве топлива криогенное топливо", - говорится в документе.

Согласно совместной патентной классификации изобретение относится к категориям "Сверхзвуковые самолеты", "Космические транспортные корабли многократного применения" и "Монтаж и размещение силовых установок".

Уточняется, что изобретение призвано решить проблему нагрева планера при полете на сверхзвуковых скоростях, вызванного взаимодействием внешних поверхностей с набегающим потоком воздуха.

"При работе ТРД, использующего криогенное топливо, происходит разгон самолета до гиперзвуковой скорости. При этом за счет повышенного трения внешних частей планера об воздух происходит их интенсивный нагрев и для продолжения длительного полета с гиперзвуковой скоростью необходимо их охлаждение. С этой целью криогенное топливо поступает из бака по трубопроводам к наиболее нагретым частям планера самолета и двигателя, вследствие чего в трубопроводах происходит интенсивная газификация криогенного топлива. Данный процесс носит эндотермический характер, при котором производится поглощение тепла от нагретых частей планера самолета и двигателя. Нагретое криогенное топливо переходит в газообразную форму и подается в камеру сгорания двигателя и форсажной камеры для создания тяги", - поясняется в описании.

Согласно опубликованным данным, в гиперзвуковом самолете в качестве авиационного керосина может использоваться термостабильное топливо марки Т-6 или Т-8В, а в качестве криогенного топлива - сжиженный природный газ или сжиженный водород.

Среди авторов изобретения - заслуженный конструктор России Валерий Бендеров, который в 2012-2019 годах занимал должность директора программы - главного конструктора многофункционального летно-моделирующего комплекса (ЛМК-214), ведущий инженер-конструктор ОКБ "Туполев".

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