Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание владельцев автомобилей с иностранной регистрацией на вступление в силу Приказа ГТК ПМР от 2 октября 2023 года №255 «Об утверждении Порядка временного ввоза транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, с применением таможенного декларирования действием и с уплатой либо без уплаты сбора-виньетки».
В соответствии с этим документом (он распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2023 года) транспортные средства, временно ввезенные с уплатой сбора-виньетки, в отношении которых срок ее действия не истек до 1 апреля 2023 года, считаются ввезенными в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза в особенном порядке, пишет пресс-служба ГТК ПМР.
В то же время, машины, в отношении которых срок действия виньетки истек до 1 апреля, должны быть помещены до 1 декабря 2023 года под одну из таможенных процедур, предусмотренных Таможенным кодексом ПМР, в том числе под таможенную процедуру временного ввоза в особенном порядке. Для этого владелец транспортного средства должен его представить таможенному органу и уплатить сбор-виньетку за период со дня истечения срока действия виньетки по дату помещения авто под таможенную процедуру, исходя из ставок, установленных пунктом 6 статьи 94 Таможенного кодекса ПМР. В противном случае, к нарушителям таможенного законодательства будут применены меры административного воздействия.
Согласно ст. 16.4 (п.1) КоАП ПМР недекларирование транспортного средства влечет наложение штрафа в размере от 1/10 (одной десятой) до 1 (одного) размера стоимости транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения.