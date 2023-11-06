Исполнительный секретарь ПСРМ Игорь Додон, председатель парламентской фракции БКС Влад Батрынча, члены Исполкома Ольга Чеботарь, Григорий Новак и Адела Рэйляну подвели на сегодняшнем брифинге итоги всеобщих местных выборов, которые состоялись в Молдове 5 ноября 2023 года.
«Выборы показали, что правящий режим PAS и Майя Санду потерпели сокрушительное поражение. Имея всю власть в стране, все СМИ под контролем, поддержку партнеров по развитию, послов, рекордное внешнее финансирование, они не смогли убедить граждан республики в том, что они лучшие», — сказал Игорь Додон, сообщается на сайте socialistii.md
Он отметил, что по сравнению с президентскими и парламентскими выборами 2020 и 2021 годов PAS и Майя Санду потеряли на выборах этого года более 200 тысяч голосов граждан Молдовы. 2024 будет очень трудным для Майи Санду и PAS, считает Игорь Додон.
«Молдаване проснулись, они больше не боятся, они не поддались шантажу и давлению. Мы продемонстрировали, что у нас есть позиция. А те 25-28% политических голосов, которые получила PAS, свидетельствуют о том, что более 70% населения выступают против диктаторского режима Майи Санду», — подчеркнул исполнительный секретарь ПСРМ.
Социалисты же в этих сложных условиях прессинга, заведенных против них уголовных дел, получили более 100 должностей примаров, в том числе 6 примаров городов: Бричаны, Дондюшаны, Окница, Сороки, Новые Анены, Криуляны — в первом туре. 80 кандидатов ПСРМ будут участвовать во втором туре, в том числе во Флорештах, Рышканах, Шолданештах, Басарабяске и Вулканештах.
В 9 районных центрах ПСРМ на первом месте по количеству советников по итогам первого тура, в том числе в 4 районах — Бричанском, Дондюшанском, Окницком и Сорокском — у социалистов будет большинство.
Игорь Додон обратился к представителям PAS, у которых первое место по количеству советников в 18 районах и посоветовал им не радоваться раньше времени: «Мы уже начали дискуссии с представителями других партий — не будет в этих 18 районах председателей от PAS, так как там нет большинства».
Исполнительный секретарь ПСРМ призвал избирателей не отдать кандидатам PAS ни одного голоса во втором туре. «Мы также считаем, что нужна консолидация всех политических сил против режима Майи Санду. Эти выборы показали, что граждане хотят освободить страну. Это хорошее начало для всех нас для того, чтобы избавиться от диктаторского режима», — подчеркнул Игорь Додон. Он еще раз поблагодарил граждан за поддержку и заверил, что команда ПСРМ их не разочарует.
Влад Батрынча также отметил, что режим PAS потерпел поражение и при всех имеющихся ресурсах получил лишь четверть голосов избирателей. Социалисты, в условиях огромного давления со стороны режима и имея в руках лишь партийную газету, получили руководство в более чем 100 примэриях по стране: «Это показывает, что люди видят в Партии социалистов главную альтернативу правящему режиму», — подчеркнул Влад Батрынча.
Наблюдатели ОБСЕ заявили о масштабных нарушениях на выборах в Молдавии
Местные выборы в Молдавии омрачены масштабными ограничительными мерами, которые власти республики ввели в ходе режима чрезвычайного положения, заявила в понедельник на брифинге в Кишиневе глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер, передаёт РИА Новости
"Выражаем определенную тревогу в связи с тем, что исполнительная власть часто продлевает режим чрезвычайного положения, что привело в последний момент к запрету на участие в выборах многим кандидатам, а также привело к блокированию ряда СМИ. Выступаем с призывом правительству пересмотреть расширенные полномочия КЧС. Для продвижения демократических реформ в Молдавии эти вопросы требуют срочного решения как в законодательной базе, так и на практике", - сказала Йонкер.
Выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, заявил Шор
Местные выборы в Молдавии не отражают реальную картину происходящего, в действительности эта ситуация катастрофическая, заявил лидер запрещенной в республике партии "Шор" Илан Шор в Telegram-канале, пишет РИА Новости
"Вчера мы стали свидетелями самых грязных, недемократических выборов в истории независимости Республики Молдова. О какой демократии мы вообще говорим, если за сутки незаконно снимают с выборов оппозиционную партию, у которой как минимум треть голосов избирателей. Конечно, этот цирк под названием "выборы" не отражает реальную картину происходящего. Ситуация в стране катастрофическая", - написал Шор.
Гросу заявил о необходимости создания проевропейских коалиций и пожаловался на Кремль
Правящая партия PAS получила очень хороший результат на всеобщих местных выборах в Молдове, однако действовала в рамках "беспрецедентного вмешательства иностранного государства во внутренние дела", об этом на брифинге в понедельник заявил председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу, передаёт sputniknews.ru
"PAS работала в рамках сложной кампании с беспрецедентным вмешательством иностранного государства в наши внутренние дела, с грязными деньгами и пропагандой, которая посеяла недоверие в обществе. Кремль и пророссийские силы бросили все, что могли, в эту кампанию. Они сделали ставку на преступные группы . (...) Несмотря на это, PAS и европейские команды кандидатов получили лучший результат по стране", - заявил Гросу. По его словам, возглавляемая им партия "показала, что она - сильная команда на местном уровне".
Гросу также высказался за создание на местах "проевропейских коалиций".
"Необходимо создавать проевропейские коалиции в как можно большем количестве районов и сел", - отметил он.
По предварительным данным голосования, обнародованным Центризбиркомом, полученные PAS результаты не дают этой партии возможности сформировать большинство ни в одном из районных советов. Кроме того, кандидаты в мэры от правящей партии не получили кресла ни в одном из крупных городов республики, включая столицу.