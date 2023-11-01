Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медали на чемпионате Балканских стран U17. Он прошел в румынском городе Галац. Юноши и девушки соревновались в индивидуальных и командных зачётах, сообщает novostipmr.com сылаясь на Госслужбу по спорту ПМР.
Воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3, неоднократные победители первенства Приднестровья Доминика Брагнебун и Кирилл Котик выступали в составе молдавской сборной.
Команда завоевала бронзовые медали, обыграв бадминтонистов Болгарии со счётом 3:2. Золото осталось за сборной Турции.