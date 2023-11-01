Удлинитель часто выручает нас, когда дома не хватает зарядок. Однако подключая тот или иной девайс, несколько раз подумайте о безопасности техники и своего жилья. Кирилл Нерода, эксперт и автор издательства iPhones.ru рассказал, что можно и нельзя подключать к удлинителю.
Дело в том, что среднестатистические розетки выдерживают нагрузку до 3500 Вт, а удлинители — от 2000 до 3800 Вт (зависит от модели), правда чаще всего на один удлинитель приходится сразу несколько приборов, соответственно, нагрузка возрастает.
Так, если подключить к одному сетевому фильтру несколько приборов с высоким энергопотреблением, увеличится вероятность перегрузить фильтр. В лучшем случае удлинитель просто откажется подавать электричество, в худшем — фильтр перегреется и воспламенится.
Эту технику нельзя подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам:
Все эти приборы обладают высоким энергопотреблением. Например, мощность фенов достигает 2000 Вт, утюгов — 3000 Вт, обогревателей — 2500 Вт.
Нежелательно, но допускается подключать холодильник с помощью сетевого фильтра с максимальной нагрузкой около 2200 Вт — в большинстве случаев это значение будет больше потребляемой мощности холодильника, но лучше посмотреть в спецификации. Главное — не подключать другие приборы в удлинитель.
Самый быстрый способ вызвать перегрузку электросети и вывести из строя технику — подключить к одному удлинителю сразу несколько приборов из запретного списка, представленного выше. Еще хуже будет, если в дополнение человек подключит к удлинителю еще один удлинитель.
Что можно подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам:
Компьютеры; Мониторы, колонки, принтеры и прочие аксессуары для ПК; Смартфоны, планшеты, ноутбуки; Док-станции, беспроводные зарядки; Лампы, увлажнители, вентиляторы; Роутеры; Телевизоры.
Так, например, мощность телевизора достигает всего 200 Вт, смартфон — не больше 120 Вт, ноутбука — 140 Вт, принтера — 40 Вт.
Эксперт советует всегда проверять, чтобы мощность удлинителя была больше мощности всех подключаемых приборов.
Производители техники всегда рекомендуют подключать их товары напрямую к розетке, однако сетевой фильтр никак не навредит немощной технике даже при долгом использовании.