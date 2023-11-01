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Какую технику нельзя подключать к удлинителям

Какую технику нельзя подключать к удлинителям

Удлинитель часто выручает нас, когда дома не хватает зарядок. Однако подключая тот или иной девайс, несколько раз подумайте о безопасности техники и своего жилья. Кирилл Нерода, эксперт и автор издательства iPhones.ru рассказал, что можно и нельзя подключать к удлинителю.

Дело в том, что среднестатистические розетки выдерживают нагрузку до 3500 Вт, а удлинители — от 2000 до 3800 Вт (зависит от модели), правда чаще всего на один удлинитель приходится сразу несколько приборов, соответственно, нагрузка возрастает.

Так, если подключить к одному сетевому фильтру несколько приборов с высоким энергопотреблением, увеличится вероятность перегрузить фильтр. В лучшем случае удлинитель просто откажется подавать электричество, в худшем — фильтр перегреется и воспламенится.

Эту технику нельзя подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам:

Стиральные, сушильные, посудомоечные машины;
Духовки, плиты, микроволновки;
Мультиварки, пароварки, скороварки
Чайники, кофемашины;
Тостеры, хлебопечи;
Кондиционеры, обогреватели;
Фены, стайлеры, плойки, утюжки;
Утюги, гладильные системы.

Все эти приборы обладают высоким энергопотреблением. Например, мощность фенов достигает 2000 Вт, утюгов — 3000 Вт, обогревателей — 2500 Вт.

Нежелательно, но допускается подключать холодильник с помощью сетевого фильтра с максимальной нагрузкой около 2200 Вт — в большинстве случаев это значение будет больше потребляемой мощности холодильника, но лучше посмотреть в спецификации. Главное — не подключать другие приборы в удлинитель.

Самый быстрый способ вызвать перегрузку электросети и вывести из строя технику — подключить к одному удлинителю сразу несколько приборов из запретного списка, представленного выше. Еще хуже будет, если в дополнение человек подключит к удлинителю еще один удлинитель.

Что можно подключать к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам:

Компьютеры;
Мониторы, колонки, принтеры и прочие аксессуары для ПК;
Смартфоны, планшеты, ноутбуки;
Док-станции, беспроводные зарядки;
Лампы, увлажнители, вентиляторы;
Роутеры;
Телевизоры.

Так, например, мощность телевизора достигает всего 200 Вт, смартфон — не больше 120 Вт, ноутбука — 140 Вт, принтера — 40 Вт.

Эксперт советует всегда проверять, чтобы мощность удлинителя была больше мощности всех подключаемых приборов.

Производители техники всегда рекомендуют подключать их товары напрямую к розетке, однако сетевой фильтр никак не навредит немощной технике даже при долгом использовании.
  • Сегодня, 11:18
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