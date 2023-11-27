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Пожар на центральном рынке в Бендерах

Пожар на центральном рынке в Бендерах
фото: пресс-центр МВД ПМР, последствия пожара на городском рынке

В Бендерах горел центральный рынок, сообщает Бендеры Инфо

Всё случилось сегодня около 6 часов утра, сообщает пресс-служба ГУпЧС . На тушение прибыли четыре пожарных расчёта - три из Бендер, один из Тирасполя.

Пожаром было охвачено 150 квадратных метров. Полностью сгорели банкомат и два бутика. Сильно пострадала мягкая кровля и ветровые стёкла рынка.

В момент пожара в помещении никого не было. Пострадал только кот, которого спасатели вытащили из огня. У животного обожжены лапы и мордочка.

Полностью сбить пламя огнеборцам удалось спустя 50 минут. На расчистку и прошивку понадобилось ещё полтора часа.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Пожар на центральном рынке в Бендерах

Пожар на центральном рынке в Бендерах

Пожар на центральном рынке в Бендерах
фото: пресс-центр МВД ПМР, последствия пожара на городском рынке
  • Сегодня, 09:42
  • DTV
  • Просмотров: 16
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