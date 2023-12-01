Нейросеть от компании Google (США) посчитала подделкой одну из фотографий лунной миссии NASA. Об этом руководитель по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал президенту России Владимиру Путину на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта (ИИ)», пишет rtraveler.ru.
По словам Герасименко, распознавая изображение, ИИ выделил красным почти все объекты на фотографии, указав их как подделки. При этом снимки китайского лунохода нейросеть от Google сочла настоящими. Глава Сбербанка Герман Греф заметил, что вывод о подделке сделала нейросеть из США, а не из России, что позволяет избежать предвзятости.
Ранее в NASA объявили о создании исследовательской группы, занимающейся неопознанными летающими объектами (НЛО). Агентство обещает обнародовать результаты своих исследований, а не засекречивать их.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о создании исследовательской группы, занимающейся НЛО – неопознанными летающими объектами. Теперь в NASA они переименованы в НВЯ – Неопознанные Воздушные Явления. Это сделали для того, чтобы избавиться от стереотипа, связанного с инопланетянами.
Начиная с осени 2022, ученые должны будут определить, какие данные об этих явлениях уже существуют, как лучше собирать такие данные в дальнейшем, и разработать методы изучения природы НВЯ – как в научных целях, так и в целях аэрокосмической обороны.
Группу возглавит астрофизик Дэвид Спергел, президент Фонда Саймонса в Нью-Йорке, а также Дэниел Эванс, помощник заместителя администратора по исследованиям в Управлении научных миссий NASA.
«На протяжении десятилетий NASA отвечало на призыв разобраться с некоторыми из самых загадочных тайн, о которых мы знаем, и новая задача не отличается от прежних. Хочу подчеркнуть, что NASA имеет уникальные возможности для решения проблем НВЯ. Кто, кроме нас, может использовать всю мощь данных и науки, чтобы увидеть, что происходит в небе над нами?», – Дэниэл Эванс.
Это не первая программа, посвященная исследованиям НЛО. Между 1952 и 1969 годами ВВС США (USAF) изучали неопознанные воздушные явления в рамках проекта Blue Book. Совсем недавно, в 2017 году, газета The New York Times раскрыла секретную исследовательскую программу Пентагона под названием Advanced Aerospace Threat Identification Program (Расширенная программа идентификации аэрокосмических угроз), которая завершилась в 2012 году из-за отсутствия финансирования.
До сих пор эти программы так и не объяснили большинство наблюдений НЛО. Также не существует никаких доказательств, что они имеют внеземную природу. Об этом сказано в рассекреченном отчете Министерства обороны США и на слушаниях в Конгрессе в мае 2022 года.
«Часть нашей задачи в NASA, поставленной нам Конгрессом, заключается не только в проведении фундаментальных исследований в небе, но также в поиске жизни в других местах. Именно поэтому мы создали астробиологические программы по многим дисциплинам в этой сводной области, которая рассматривает как вымершую жизнь на Марсе, так и модели жизни в других местах, возможно, на Европе или Энцеладе», – говорит Томас Зурбухен, заместитель администратора NASA по науке.
Зурбухен также отметил текущее исследование NASA «техносигнатур» или признаков инопланетных технологий, потенциально созданных разумной жизнью. В новом исследовании NASA не будет пытаться доказать или опровергнуть внеземное происхождение НЛО. Это скорее миссия по сбору информации, результаты которой будут обнародованы, в отличие от многих других сведений Министерства обороны США в этой сфере.