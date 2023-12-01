Dnestr.TV

 
0

У Порошенко отреагировали на заявление СБУ

У Порошенко отреагировали на заявление СБУ
Фото: Скриншот/ Петра Порошенко не выпустили за границу 1 декабря

В период 1-8 декабря у Петра Порошенко были запланированы визиты только в Польшу и США, заверили в Европейской солидарности.

Служба безопасности Украины распространила "ложное сообщение" о якобы запланированной встрече лидера Европейской солидарности, народного депутата Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом говорится в комментарии пресс-службы партии, обнародованном в субботу 2 декабря, передает korrespondent.net.

"Вызывают откровенное удивление попытки властей оправдать фактический срыв визита лидера оппозиции Петра Порошенко в Вашингтон контрразведывательной информацией СБУ о вероятности встречи пятого президента Украины с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и теоретическое использование беседы российскими спецслужбами", - заявили в партии.

Утверждается, что в период 1-8 декабря у Петра Порошенко были запланированы визиты только в Польшу и США.

"К сожалению, Служба безопасности Украины распространила ложное сообщение, что отмена подписанного председателем ВР распоряжения о командировке и запрете выезда Порошенко 1 декабря была связана со встречей с Орбаном. Здесь речь не идет о каких-то других датах... Парадокс официальных разъяснений СБУ еще и в том, что Пятого президента Украины, как ни странно, не выпускали в Венгрию, а по факту не выпустили в Вашингтон. Одним нелепым решение ударили сразу по двум сторонам - и в Будапешт плюнули, и в Вашингтон попали", - говорится в комментарии.

В партии утверждают, что в США также не выпустили всех депутатов Европейской солидарности, которые получили приглашение на форум Международного демократического союза, а также на встречи в Пентагоне, Конгрессе и Госдепе США.

Как сообщалось, 1 декабря пограничники не выпустили Порошенко в командировку в Польшу и США. Спикер ГНСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники не выпустили политика за границу из-за того, что его командировка была отменена.

Позже первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему подписал распоряжение об отмене командировки Порошенко.

СБУ заявила, что Порошенко планировал встречу с Орбаном и мог стать инструментом в руках российских спецслужб.
  • Сегодня, 09:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • «Молдаване проснулись» : Додон о результатах всеобщих м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • «Молдаване проснулись» : Додон о результатах всеобщих м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна