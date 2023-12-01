Фото: Скриншот/ Петра Порошенко не выпустили за границу 1 декабря
В период 1-8 декабря у Петра Порошенко были запланированы визиты только в Польшу и США, заверили в Европейской солидарности.
Служба безопасности Украины распространила "ложное сообщение" о якобы запланированной встрече лидера Европейской солидарности, народного депутата Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом говорится в комментарии пресс-службы партии, обнародованном в субботу 2 декабря, передает korrespondent.net.
"Вызывают откровенное удивление попытки властей оправдать фактический срыв визита лидера оппозиции Петра Порошенко в Вашингтон контрразведывательной информацией СБУ о вероятности встречи пятого президента Украины с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и теоретическое использование беседы российскими спецслужбами", - заявили в партии.
Утверждается, что в период 1-8 декабря у Петра Порошенко были запланированы визиты только в Польшу и США.
"К сожалению, Служба безопасности Украины распространила ложное сообщение, что отмена подписанного председателем ВР распоряжения о командировке и запрете выезда Порошенко 1 декабря была связана со встречей с Орбаном. Здесь речь не идет о каких-то других датах... Парадокс официальных разъяснений СБУ еще и в том, что Пятого президента Украины, как ни странно, не выпускали в Венгрию, а по факту не выпустили в Вашингтон. Одним нелепым решение ударили сразу по двум сторонам - и в Будапешт плюнули, и в Вашингтон попали", - говорится в комментарии.
В партии утверждают, что в США также не выпустили всех депутатов Европейской солидарности, которые получили приглашение на форум Международного демократического союза, а также на встречи в Пентагоне, Конгрессе и Госдепе США.
Как сообщалось, 1 декабря пограничники не выпустили Порошенко в командировку в Польшу и США. Спикер ГНСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники не выпустили политика за границу из-за того, что его командировка была отменена.
Позже первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему подписал распоряжение об отмене командировки Порошенко.
СБУ заявила, что Порошенко планировал встречу с Орбаном и мог стать инструментом в руках российских спецслужб.