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Чебан: Приднестровье получит российский газ при остановке транзита через Украину

Чебан: Приднестровье получит российский газ при остановке транзита через Украину
Фото: Sputnik.md

Природный газ от российского поставщика может быть доставлен в Приднестровье даже в случае прекращения транзита через территорию Украины. Об этом заявил глава АО «Молдовагаз» в эфире Exclusiv TV, пишет news.mail.ru ссылаясь на sputnik.md.

Ранее украинское предприятие «Нафтогаз» заявило, что не будет продолжать транзит российского газа после того, как в 2024 году истечет срок действия нынешнего контракта.

По словам Чебана, «Молдовагаз» рассматривает несколько сценариев на случай прекращения действия транзитного договора. Учитывается в том числе возможность заключения молдавской компанией соглашения с украинской стороной об использовании газотранспортного коридора до Молдовы.

«Если этот вариант будет выбран, соответственно, нужно будет менять контрактные взаимоотношения с “Газпромом”, — отметил Чебан.

В случае, если транзит через Украину будет невозможен, есть сценарий получения газа через Трансбалканский коридор.

«То есть остаются только возможности греческих терминалов, газопровод ТАНАП (Трансанатолийский газопровод. — Ред.), турецкий СПГ-терминал, азербайджанский газ может быть и так далее. Поэтому, с точки зрения доступа и объемов, которые могут быть поставлены в Молдову на точку в Каушанах, это примерно 11 миллионов кубов в день, этого достаточно, чтобы пережить зиму, чтобы покрыть потребности правого и левого берега зимой», — рассказал Чебан.

При этом он подчеркнул, что производство электричества в Приднестровье в таких условиях может столкнуться с препятствиями.

«Насчет электричества будет большой вопрос, потому что за этот газ нужно будет платить. Если, конечно, соответственно, с “Газпромом” не будет договоренности по другим точкам (поступления газа. — Ред.). Например, газ можно брать в Турции, можно брать в Болгарии, можно брать в Греции», — уточнил Чебан.
  • Сегодня, 09:35
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