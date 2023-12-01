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Приднестровские шахматисты выступили на мировой арене

Приднестровские шахматисты выступили на мировой арене
Фото: novostipmr.com

Воспитанники столичной СДЮШОР №3 выступили на молодёжном чемпионате мира в младшей группе U14.

Тираспольчанин Кирилл Гурецкий по ходу турнира обошел 67 сверстников. При этом в его группе за медали сражалось 178 участников, передает novostipmr.com.

Бендерчанка Екатерина Комарницкая обошла 21 соперницу. В ее группе выступало 124 шахматистки.

Чемпионат мира для спортсменов 13-18 лет проходил в Монтесильвано (Италия). За звание сильнейших в своих категориях сражались юные интеллектуалы из сотни стран.

  • Сегодня, 09:42
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