Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены антимонии писателя.
Живут для прошлого, умирают для будущего! Существуют для настоящего! .... И на том свете живут, но не по-человечески! .... Жизнь прекрасна всегда, даже если её нету! .... Умирать можно, от чего угодно. Но как, от чего угодно, прожить? .... Никто ни за кого болеть не может. Каждый должен сам пережить свои болячки или выздороветь! .... Умирают все, но не все живут! .... Ум- не от болезни. Глупость – не от здоровья! .... У каждого столько болезней, сколько не жалко здоровья. .... Когда есть больной, нужен уход. И уходить надо до того, как он к вам обратился! .... От здоровья никто не болен. От болезни никто не здоров! .... На кладбище не расстраиваются, но под людей копают! .... У каждого столько счастья, сколько требуется быть несчастным! .... Дорвался до истины. Лечился – после! Истина осталась не востребованной! .... Эксперимент с жизнью не удался. Она прошла! ... Всё фальшь, кроме болезней! Им не до глупостей! ... Чтобы болеть, надо быть здоровым. Чтобы быть здоровым, надо этим болеть! .... Если вечно болеют, срок годности - бессмертие! .... Счастье, когда человек здоров! И несчастье, когда нету счастья! .... Все завидуют чужому здоровью. Но никто не позавидует своей болезни! ... Болезнь - для правды! Здоровье - для оправданья! .... От болезни никуда не уйдешь, даже если куда-нибудь уедешь. .... Проще всего копать под другого на кладбище. Ещё благодарность получишь. .... За приличные деньги можно одолеть любую болезнь. Даже ту, которой нет! .... Прежде, чем умереть своей смертью, подготовьте себе алиби! .... И у здоровых есть недостаток: они тоже умирают! .... И в здоровом теле- здоровый еле! .... И больные живут, но здоровые ещё и переживают! .... Если все проходят, то здоровые- пролетают! .... Если всё проходит, то проходящих - проносят! .... Жизнь прекрасна всегда! Лучше всего понимаешь это на кладбище! ... За любое здоровье платят своими болезнями. За любые болезни расплачиваются своими жизнями. ... Живут для прошлого, умирают для будущего! Существуют для настоящего! .... И на том свете живут, но не по-человечески! .... Жизнь прекрасна всегда, даже если её нету! ... Умирают все, но не все живут! ... У каждого столько болезней, сколько не жалко здоровья. .... Эксперимент с жизнью не удался. Она прошла! ... Всё фальшь, кроме болезней! Им не до глупостей! ... Чтобы болеть, надо быть здоровым. Чтобы быть здоровым, надо этим болеть! .... Счастье, когда человек здоров! И несчастье, когда нету счастья! .... Все завидуют чужому здоровью. Но никто не позавидует своей болезни! .... От болезни никуда не уйдешь, даже если куда-нибудь уедешь. .. За приличные деньги можно одолеть любую болезнь. Даже ту, которой нет! .... Прежде, чем умереть своей смертью, подготовьте себе алиби! .... И у здоровых есть недостаток: они тоже умирают! .... За любое здоровье платят своими болезнями. За любые болезни расплачиваются своими жизнями.