В Молдове 13 января отобрали финалистов национального отбора на песенный конкурс «Евровидение», который пройдет 11 мая. Таким образом, 11 певцов поборются за шанс представлять Молдову на европейском песенном конкурсе в этом году, сообщает newsmaker.md.
«Евровидение 2024» пройдет в Мальмё, Швеция, так как в прошлом году победительницей конкурса певица Loreen из Швеции.
Полуфиналы конкурса в этом году пройдут 7 и 9 мая. Финал, который определит победителя «Евровидение 2024», состоится 11 мая.
В прошлом году Республику Молдова на «Евровидении» представлял певец Паша Парфений с песней «Солнце и луна». Молдова заняла 18-е место.
Лучший результат Молдовы на «Евровидении» был в 2017 году. Тогда группа Sunstroke Project с песней Hey mamma заняла 3 место.