Dnestr.TV

 
0

В Молдове отобрали 11 финалистов национального отбора на «Евровидение-2024»

В Молдове отобрали 11 финалистов национального отбора на «Евровидение-2024»
Фото: moldova1.md

В Молдове 13 января отобрали финалистов национального отбора на песенный конкурс «Евровидение», который пройдет 11 мая. Таким образом, 11 певцов поборются за шанс представлять Молдову на европейском песенном конкурсе в этом году, сообщает newsmaker.md.

«Евровидение 2024» пройдет в Мальмё, Швеция, так как в прошлом году победительницей конкурса певица Loreen из Швеции.

Полуфиналы конкурса в этом году пройдут 7 и 9 мая. Финал, который определит победителя «Евровидение 2024», состоится 11 мая.

В прошлом году Республику Молдова на «Евровидении» представлял певец Паша Парфений с песней «Солнце и луна». Молдова заняла 18-е место.

Лучший результат Молдовы на «Евровидении» был в 2017 году. Тогда группа Sunstroke Project с песней Hey mamma заняла 3 место.

1. Юлия Телеукэ – Runaway


2. Кэтэлина Соломак – Fever


3. Наталья Барбу – In the middle


4. Валерия Паша – Anti-Princess


5. Виола Жуля – Light up


6. O L – No Time No Space


7. Регина Александрина – Contrasens


8. Виктор Гулик – Fever


9. Николлета Сава – Bravo


10. Sasha Letty – DNA


11. Y – Limit – REVOLUTION


  • Сегодня, 12:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Германия приняла закон, который позволит сократить числ ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Германия приняла закон, который позволит сократить числ ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна