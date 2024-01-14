Приднестровский артист Евгений Аврамов выступил на российском шоу «Песни от всей души». Авторской композицией «Тают дни» он открыл музыкальный проект Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», передаёт novostipmr
Евгений Аврамов признался, что в России побывал впервые. Съёмки проходили в начале декабря на киностудии Горького. Программу показали вечером 14 января.
«Я понимал, что нахожусь там, где и должен быть. Это моя стихия. Это то, к чему я стремился и что умею делать лучше всего – дарить радость людям. Видя мой настрой и позитив, редакторы программы предложили мне открывать шоу. Это была очень важная и почётная миссия. Сделал всё, чтобы это вышло достойно», - рассказал артист.
На шоу Евгений Аврамов исполнил две композиции: «Тают дни» и песню Иона Суручану «Незабудка». Приднестровскому артисту подпевал весь зал.
Также на программе показали видеоролик о жизни Евгения Аврамова в родных Чобручах. Музыкант рассказал о своих родителях, которые всегда верили в него и поддерживали. Секретами здоровья поделилась 80-летняя бабушка артиста, которая каждый день занимается гимнастикой, делает себе лёгкий массаж не чем-нибудь, а кукурузой! Початком она массирует ноги, руки, шею. Бабушкиному примеру последовали и гости шоу «Песни от всей души».
На российском проекте Евгений Аврамов не только пел, но и угощал традиционными плациндами, которые в республике готовят на свадьбы, юбилеи и другие большие праздники. Их для программы «Песни от всей души» в домашней печи испекла мама артиста.
«Очень рад, что побывал на таком грандиозном проекте. Российские редакторы пообещали, что после этого моя жизнь изменится. Начнётся новый этап. Пожелали удачи. Уверен, что всё так и будет. Каждый день работаю над этим», - отметил Евгений.
Евгений Аврамов не сидит на месте. Совсем скоро зрители услышат его новую песню «Сын», на которую он планирует снять клип. В работе несколько композиций на молдавском языке.