Экономической блокадой, которая приведет к снижению уровня жизни населения, назвала приднестровская делегация в ОКК введенные Кишиневом таможенные пошлины.
В официальном обращении, которое распространили сегодня на заседании, указывается, что около 60% территории Приднестровья входит в Зону безопасности. А значит, действия молдавской стороны – это нарушение требований Соглашения 1992 года, касающихся миротворческой операции, передаёт Sputnik
"Это может отразиться на самой Зоне безопасности. Уже только в Бендерах прошло два митинга, люди обеспокоены, социальный уровень жизни падает (…) Соглашение от 1992 года, его пятая статья очень четко регламентирует, что конфликтующие стороны не будут прибегать к каким-то санкциям, блокадам, ограничениям передвижения людей, товаров, грузов", – прокомментировал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
Официальный Тирасполь также считает, что в конечном итоге пошлины являются также попыткой расшатать обстановку в регионе в столь сложный для всего северо-западного Причерноморья период.
"Мы не можем не переживать, поскольку это актуально, это вызывает очень большое раздражение в обществе и может привести к каким-то определенным последствиям. Хотелось бы все-таки стабилизировать ситуацию и не допустить обострения противоречий в Зоне безопасности", – сказал Беляков.
Таможенные пошлины для предприятий Приднестровья
Парламент Молдовы принял поправки к Таможенному кодексу, согласно которым с 1 января 2024 года для экономических агентов из Приднестровья отменяется особый режим таможенных экспортно-импортных пошлин. Теперь они должны уплачивать сборы наравне с остальными компаниями Молдовы.
В Тирасполе новые таможенные пошлины назвали формой экономического давления со стороны Кишинева и заявили, что они приведут к дополнительным убыткам для местных производителей. В качестве ответной меры в регионе были введены пошлины для фермеров из сел Дубоссарского района – Дороцкого, Пырыты, Кошницы, Погребя, Кочиер, Новой Моловаты, Васильевки, также упразднены льготы для жителей Дороцкого при въезде в регион на автомобилях с молдавскими номерами.
В ОКК подвергли критике действия властей Молдовы по депортации судьи Анны Мамей
Депортировав председателя Тираспольского суда Анну Мамей, Кишинёв грубо нарушил все соглашения, которые подписаны между Молдовой и Приднестровьем. А их за несколько десятков лет собралось около 200. Среди них есть и документ, где прямо прописано, что Молдова признаёт приднестровские паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о рождении, регистрации брака и иные документы, сообщает novostipmr.com
Исходя из этого, недопуск гражданки Приднестровья домой, даже после того как она показала приднестровский паспорт, это нарушение обязательств, которые взял на себя Кишинёв.
«Эти соглашения подписаны на уровне президентов. Если какой-то пограничник или должностное лицо Молдовы считает, что для него подпись президента, его президента в первую очередь, является недостоверной или недействительной или он может ее игнорировать, то возникает некоторое недоумение. Если, допустим, мы игнорируем решение нашего законодательного органа, нашего президента, как бы мы выглядели в этой части, когда не исполняем ранее достигнутые договоренности? Мы просим только об одном: соблюдать то, о чем договорились», – сказал сегодня журналистам глава приднестровской делегации в Объединённой контрольной комиссии Олег Беляков.
Он подчеркнул, что подобные действия могут привести к обострению и без того непростой ситуации во всём регионе. Дополнительные ограничения вдобавок к имеющимся (в пространстве, передвижении, экономических и политических вопросах) стабильности обстановке не добавляют.
«Что такое непропуск председателя тираспольского суда Мамей? Это в первую очередь вызов всем должностным лицам Приднестровья. На территории Приднестровья работает очень много юридических, физических лиц Республики Молдова, в том числе правоохранительных органов. Если мы будем вести себя так же неадекватно с точки зрения права, которое в этой части имеет место. Как это будет выглядеть и к чему это все приведет? Это приведет к очередному витку обострения ситуации в Зоне безопасности и вообще в отношениях между РМ и Приднестровьем», – аргументировал Олег Беляков.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья подчеркнул: самой главной задачей сейчас является сохранение мира и стабильности. Ведь обстановка по периметру нашей республики и так весьма сложная.
«В этой ситуации, когда настолько все достаточно сложно, надо сегодня сохранить стабильность и мир. Надо не допускать каких-то неадекватных действий по отношению друг к другу, а вести полноценный переговорный процесс, стабилизировать все моменты, которые могли бы создать определенные условия для жизни людей на этой земле», – сказал он.
Напомним, 22 января власти Молдовы депортировали председателя тираспольского городского суда Анну Мамей. Гражданка РФ и ПМР возвращалась домой в Тирасполь. Прямо из Кишинёвского аэропорта её отправили самолётом в Ереван, через который она стыковочным рейсом добиралась домой из России.
У Мамей забрали и приднестровский, и российский паспорт. Последний вернули только в Ереване.
Похожий случай произошел 19 декабря 2023 года. Гражданина Приднестровья Александра Наварича, когда он вернулся с семьей из-за границы, остановили в аэропорту Кишинева. Под формальным предлогом мужчину не пропустили на территорию Молдовы: якобы он не смог объяснить цель приезда в РМ.
Обстановка в Зоне безопасности управляемая и контролируемая
Доклад Объединенного военного командования демонстрирует, что ситуация в Зоне безопасности находится под полным контролем Совместных миротворческих сил и Объединенной контрольной комиссии. Об этом сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков сообщил журналистам по итогам очередного заседания, прошедшего сегодня в Бендерах.
Глава приднестровской делегации отметил, что стороны значительно продвинулись в решении процедурных вопросов, позволяющих нормализовать работу Объединенной контрольной комиссии.
«Очень серьёзные предложения по дальнейшей работе над теми проблемами, которые имеют место в Зоне безопасности, высказаны сторонами, внесены письменные предложения, идёт их активное обсуждение. Стороны взяли время для консультаций, и, я думаю, что в ближайшее время мы сможем реализовать большой пакет наших решений», - отметил Олег Беляков.
Делегация Приднестровья в ОКК распространила заявление, в котором отмечается, что недружественная ограничительная политика Молдовы может спровоцировать дестабилизацию обстановки в Зоне безопасности и по сути является грубейшим нарушением основополагающих документов миротворческой операции.