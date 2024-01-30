Минобороны Молдовы намерено заполучить в свое ведение земли вблизи Кишинева для строительства постоянного военного лагеря, такую инициативу рассмотрят на заседании правительства республики 31 января, сообщается на сайте кабмина, передаёт РИА Новости
Согласно проекту постановления правительства, два участка земли вблизи коммуны Бачой (входит в состав муниципалитета Кишинева), которые находятся в ведении министерств образования и сельского хозяйства, должны быть переданы минобороны для обустройства постоянного военного лагеря № 136.
"В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря № 136 вблизи Бачой", - говорится в обосновании проекта постановления, опубликованного на сайте правительства.
В документе также сообщается, что смена категории земель сельскохозяйственного назначения на категорию земель промышленности, транспорта, телекоммуникации и других специальных целей и передача их в управление минобороны "обусловлена необходимостью обеспечения непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии с целью ее подготовки к выполнению оборонных задач страны".
"Одной из основных целей процесса модернизации/развития военной инфраструктуры является реконструкция современного военного лагеря в соответствии с западными военными стандартами", - подчеркнуто в обосновании.
«Планируется построить два военных инфраструктурных объекта, на строительство которых выделено 82,2 млн леев (€4,5 млн)», — говорится в документе министерства, который цитирует ТАСС, сообщает russian.rt
Агентство напоминает, что деньги на строительство базы были выделены из госбюджета, помощь также предоставили США и страны ЕС.
Ранее представители минобороны Молдовы заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
Согласно конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
В Кишинёве действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.