Они предусматривают повышение на 10% минимального размера пенсии по возрасту и размера пенсии для надбавок и повышений, а также увеличение с 9,7 до 10,7 рубля расчетного уровня минимальной заработной платы, применяемого при исчислении пособий и компенсаций, выплачиваемых за счет средств ЕГФСС.
Оба закона были приняты сегодня Верховным Советом ПМР. Их тексты опубликованы на официальном сайте главы государства. В силу они вступят 1 февраля.
Как повысятся пенсии и пособия с 1 февраля
В качестве примера разработчики законопроекта рассчитали размер пенсии, которую будет получать женщина, трудовой стаж которой составляет 40 лет, а заработная плата превышала среднереспубликанский уровень на 30%. До повышения ее пенсия с учетом выплат за дополнительный стаж составляла 1971 рубль и 7 копеек. После повышения она составит 2168 рублей 18 копеек. Для женщины, проработавшей 20 лет с тем же коэффициентом зарплаты, пенсия до повышения составляла почти 1680 рублей, после повышения она составит примерно 1848 рублей, пишет novostipmr
Кроме того, на 10%, с 9,7 до 10,7 рубля, увеличивается расчетный уровень минимальной заработной платы, применяемый для расчета пособий и компенсаций, выплачиваемых из Единого государственного фонда социального страхования. Как следствие, вырастут и размеры пособий.
В частности, размер единовременного пособия при рождении или усыновлении первого ребенка предлагается увеличить с 5693,6 рубля до 6270,2 рубля, второго ребенка и последующего – с 6353,6 рубля до 6996,2 рубля.
Задача по повышению пенсий и пособий была поставлена Президентом ПМР Вадимом Красносельским, в частности в недавнем Послании органам государственной власти и управления. Как отметил председатель профильного комитета Верховного Совета ПМР Виктор Гузун, для решения этой задачи пришлось задействовать все имеющиеся резервы.
«Это достаточно большая сумма для нашего бюджета, - подчеркнул Виктор Гузун. - Мы прекрасно понимаем, что мы сегодня находимся в тех непростых условиях, когда со стороны наших соседей – Республики Молдова - предпринимаются действия, которые могут привести к тому, что бюджет недополучит определённую часть доходов. Наши предприятия, возможно, будут вынуждены столкнуться с определённым трудностями, возможно, будут нести определенные убытки. Конечно, это всё будет ложиться на бремя республиканского бюджета. Вместе с тем Президентом поставлена задача, что мы должны продолжать реализовывать социальную политику нашего государства. Напомню, что в прошлом году мы также поднимали пенсии нашим пенсионерам на 5%».
Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов отметил, что работа над выполнением поручения Президента об увеличении пенсий продолжалась около двух месяцев.
«Несмотря на все сложности и трудности при формировании доходной части бюджета, Верховный Совет принял решение о повышении пенсионного обеспечения и пособий для наших граждан, - отметил Александр Коршунов. – Решение непростое, достаточно долго искали источники, необходимо было где-то сократить расходы по ряду направлений. Но мы считаем, что в текущих условиях необходимо повышать социальные обязательства», сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Что касается повышения заработных плат для работников бюджетной сферы, то Верховный Совет и Правительство ПМР продолжают работу над решением этой проблемы. В частности, в ближайшие месяцы планируется повышение заработных плат для работников образовательных учреждений и системы здравоохранения.