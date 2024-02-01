Под председательством Александра Розенберга прошло заседание Президиума Правительства. Главным докладчиком выступил Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, который представил ряд проектов нормативных актов.
Все предложенные изменения и дополнения в действующие документы связаны со вступлением в силу новой нормы Закона «О республиканском бюджете на 2024 год». Речь о том, что льготы и субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг теперь будут получать только граждане Приднестровья и лица, имеющие статус беженца, передает пресс-служба Правительства.
Изменение условий предоставления льгот повлекло за собой и переформатирование механизма начисления оплаты, рассказал Сергей Оболоник. Возникла необходимость идентификации прописанных граждан Приднестровской Молдавской Республики, либо лиц, имеющих статус беженцев. Меняется подход по первичному распределению объема потребленного ресурса, который теперь равными долями делится на всех зарегистрированных по адресу. Только после этого применяются меры поддержки для граждан ПМР.
«Ранее у нас регуляторика касалась исключительно абонентов. Но когда мы переходим к идентификации граждан, мы должны определять и объем потребления, индивидуальную льготу, субсидию, все критерии по потребленному энергоресурсу на каждое зарегистрированное лицо», — пояснил первый Вице-премьер.
В связи с этом проведена ревизия действующих нормативных актов, которая выявила необходимость внесения изменений в ряд нормативных актов. Так, актуализировано постановление «Об установлении на 2024 год предельных уровней тарифов на услуги газоснабжения, на услуги в сфере электроэнергетики, на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение), на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)». В этом документе также отражен новый подход к оказанию поддержки населения в части оплаты коммунальных услуг.
Актуализированы и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах, а также индивидуальных жилых домов.
Кроме того, для единого порядка реализации норм законодательства определен перечень потребителей коммунальных услуг, приравненных к «бытовым потребителям», зарегистрированным на территории ПМР, с целью применения льгот при расчете стоимости потребленных услуг и энергоресурсов. При этом отменен ряд нормативных актов, который ранее регулировал данную сферу правоотношений.
Александр Розенберг отметил рациональность нового подхода и обратил внимание на необходимость усиления работы по установке приборов учета.