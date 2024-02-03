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В Молдове заявили, что страна может завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2030 года

В Молдове заявили, что страна может завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2030 года
Фото: gagauzinfo.md

Молдова может стать частью Евросоюза раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум, заявил спикер парламента Игорь Гросу в эфире.

Президент Молдовы Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. При этом власти Молдовы не раз заявляли, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года, сообщает ria.ru.

"В этом году очень важно провести референдум и запустить на все парах процесс переговоров. Я думаю, что мы имеем и возможность и обязанность сделать все возможное, чтобы приблизить момент вступления в ЕС еще ближе (раньше, чем в 2030 году - ред.). Я чувствую тот же настрой и подход со стороны украинских коллег", - заявил Гросу в эфире телеканала Rlive.

Он полагает, что процесс евроинтеграции для Молдовы и Украины проходит динамичнее, чем это было в случае других стран.

"Сейчас окно возможностей открыто и для Молдовы, и для Украины. Я думаю, что в нашем случае переговорный процесс будет не по тому шаблону, что использовался ранее. Мы должны мобилизоваться и воспользоваться моментом, который дает нам история", - отметил спикер.

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
  • Сегодня, 09:55
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